Statt einer Motorsense übernehmen auf einer Fläche mit Sonnenkollektoren am Blockheizkraftwerk in Friedenshall Ouessantschafe die Mäharbeiten. Welche Vorteile das hat.

Wie Schafe am Blockheizkraftwerk in Friedenshall zum tierischen Rasenmäher werden

Die Ouessantschafe weiden auf einer umzäunten Fläche am Blockheizkraftwerk in Friedenshall.

Bernburg/MZ - Das Gras auf den Flächen der Solarthermieanlage am Blockheizkraftwerk in Friedenshall ist kurz und gepflegt. Fast so, als wäre gerade jemand mit dem Rasenmäher unter den Sonnenkollektoren unterwegs gewesen. Und so ist es auch: Allerdings werden diese Rasenmäher nicht etwa mit Strom oder Benzin betrieben, sondern tragen wollig weiches Fell und blöken ein bisschen vor sich hin. Denn es sind elf Ouessantschafe, die das Graswachstum auf dem Gelände unter Kontrolle halten.