Stolpersteinverlegung Drei weitere Stolpersteine erinnern in Aschersleben an ein dunkles Kapitel der Geschichte

In Erinnerung an Walter, Hertha und Marianne Herz werden in Aschersleben drei Stolpersteine vor dem Haus Über den Brücken 3 verlegt. Auch Nachfahren aus Australien sind dafür angereist.