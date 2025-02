Großeinsatz im Salzlandkreis: In Pfitzdorf stößt die Polizei auf eine illegale Cannabis-Plantage. Hunderte Pflanzen und professionelle Anbautechnik werden sichergestellt. Der Betreiber ist polizeibekannt.

Drogenrazzia in alter Scheune in Pfitzdorf - das ist dazu bekannt

Pfitzdorf/MZ. - Der Polizei im Salzlandkreis ist ein Schlag gegen die Drogen-Kriminalität in der Region gelungen. Wie eine Polizeisprecherin des Reviers Salzland am Freitag auf MZ-Nachfrage bestätigte, hat es bereits am Mittwochvormittag eine großangelegte Drogen-Razzia im Könneraner Ortsteil Pfitzdorf gegeben.