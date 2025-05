Christliches Kinderhaus Mathe und Naturwissenschaften in der Kita: Wo das in Quedlinburg Alltag ist

Das Christliche Kinderhaus in Quedlinburg hat als eine von elf Kitas aus drei Bundesländern an dem „Namaki“-Projekt der Hochschule Magdeburg-Stendal teilgenommen. Was sich dahinter verbirgt, und welche Ergebnisse es gibt.