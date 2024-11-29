Weihnachtsmärkte, Märchen und Theaterstücke für Kinder: Hier finden Familien die komplette Übersicht der spannendsten Veranstaltungen in Sachsen-Anhalt und ganz Mitteldeutschland.

Lichterwelten in Halle, Hänsel und Gretel in Magdeburg und der Nussknacker in Dessau - diese Ausflüge sind zauberhaft

Die Märchenoper "Hänsel und Gretel" gibt es an der Oper Magdeburg.

Magdeburg/Halle (Saale). Weihnachten rückt immer näher und noch keine Idee für ein Geschenk? Selbstgemachte Geschenke sind nicht nur persönlicher, sondern oft auch preiswerter. Wir haben fünf Bastelideen zusammengestellt.



Viele Weihnachtsmärkte in Sachsen-Anhalt locken auch mit Eisbahnen zum Schlittschuhlaufen. Wir haben einige Tipps, wo Familien in der Region Eislaufen können.



Unsere besten Ausflugstipps - von Theater über Märchen bis Weihnachtslieder singen - für Familien in Sachsen-Anhalt verkürzen das Warten auf den Weihnachtsmann.

Weihnachtsmärkte landauf, landab in ganz Sachsen-Anhalt

Kinder können sie kaum erwarten, und auch für viele Erwachsene ist die Weihnachtszeit die schönste Zeit des Jahres. Beinahe jedes kleine Örtchen hat etwas Besonderes zum ersten Advent vorbereitet – wir haben eine kleine Auswahl getroffen, die Lust auf den trubeligen Weihnachtszauber macht. Hier gibt es eine schnelle Übericht über Sachsen-Anhalts Weihnachtsmärkte.



Der Naumburger Weihnachtsmarkt lockt mit Lichtermeer und buntem Programm.



Besucher der halleschen Weihnachtsmärkte können sich auf Leckereien, bunte Lichter und reichlich Weihnachtsstimmung freuen.

Rentier Rudi grüßt vom Weihnachtsmarkt in Halle. (Foto: Stadtmarketing Halle)

Die Weihnachtsmärkte im südlichen Saalekreis in Querfurt, Merseburg, Bad Lauchstädt, Leuna, Mücheln und Bad Dürrenberg locken mit zahlreichen Highlights.



Besondere Anziehungspunkte in der Vorweihnachtszeit sind die Blankenburger Schlossweihnacht und die Halberstädter Weihnachtshöfe. Wer möchte, kann sogar mit einem Dampfsonderzug zwischen den Märkten pendeln.



Die Adventsstadt Quedlinburg hat in diesem Jahr wieder ihre Tore geöffnet. Sie besteht aus dem "Advent in den Höfen", dem Quedlinburger Weihnachtsmarkt, dem Adventskalender und dem Wintermarkt am Mathildenbrunnen.



CFC Germania veranstaltet wie in jedem Jahr den Auftakt zu den drei Weihnachtsmärkten in Köthen mit großem Stadionsingen mit Schlagersänger Ulli Schwinge.



Die Stände auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg haben seit dem 20. November geöffnet.

Leckermäulchen aufgepasst: Unser Tipp für die Weihnachtsbäckerei: Schokoladige Rentier-Plätzchen mit Brezelgeweih

Hier kommen unsere Tipps für Familien geordnet von Mitte - Süd - Nord in Sachsen-Anhalt:

DIE GOLDENE MITTE SACHSEN-ANHALTS

Der online Harz-Adventskalender mit tollen Gewinnen

Der Harz-Adventskalender begleitet Abonnenten Tag für Tag durch die Vorweihnachtszeit: Vom 1.–24.12. öffnet man jeden Tag ein neues Türchen und beantwortet die Gewinnfrage rund um die Urlaubsregion Harz.



Die Auslosung erfolgt jeweils am Folgetag, die Gewinnbenachrichtigung kommt bequem am Morgen per E-Mail. Am 24.12. wartet als besonderes Highlight ein Kurzurlaub im Harz – ideal, wenn du verschneite Gipfel, Fachwerkstädte und winterliche Stimmung liebst.

Die Glasmanufaktur Harzktristall in Derenburg produziert echtes Glück

In der Glasmanufaktur Harzkristall kann man Glasmacher und Glasmaler bei der Arbeit beobachten. Aber nicht nur das: erwachsene Besucher und Kinder haben die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden und sich ihre eigenen Christbaumkugeln zu blasen, Figuren zu gießen oder Durstkugeln herzustellen. Zusätzlich wird ein Glasmacherkurs angeboten, in dem Interessierte Schritt für Schritt alles über die Arbeitsgänge und Werkezuge lernen.

Datum: Öffnungszeiten von Montag bis Sonntag von 9:30 - 17:30 Uhr geöffnet, bei einigen Angeboten wird um Voranmeldung gebeten

Die Westernstadt im Harz "Pullmann City" startet in die Wintersaison

Noch bis Ende Dezember öffnet die Westernstadt jedes Wochenende ihre Tore und verwandelt sich in ein stimmungsvolles „Winter Wonderland“. Familien können über die festlich beleuchtete Mainstreet bummeln, Country-Livemusik hören und besondere Adventsveranstaltungen erleben. Ein Highlight ist die Schlittschuhbahn mitten auf der Mainstreet. Dazu gibt es weihnachtliche Stände im Fort Bent, eine Wichtelwerkstatt in der Indoorspielwelt, leckere Snacks und natürlich einen Besuch von Santa Claus – perfekt für einen Winterausflug mit Kindern.

Datum: bis 31. Dezember, freitags 15 bis 0 Uhr, an Wochenenden 11 bis 20 Uhr geöffnet, Westernstadt Pullman City, Am Rosentale 1, 38899 Hasselfelde

Schlittschuhlaufen zwischen Saloon-Fassaden und Lichterketten bietet eine einzigartige winterliche Kulisse. (Foto: Veranstalter)

Winterliche Kultfigur: Die Sonderausstellung „Drei Kugeln und ein Lächeln“ in Halberstadt

Die neue Sonderausstellung „Drei Kugeln und ein Lächeln“ im Schraube Museum Halberstadt lädt Familien ein, Winterluft zu schnuppern und die faszinierende Geschichte des Schneemanns zu entdecken – vom finsteren Wintergeist zum fröhlichen Kultsymbol. Neben winterlichen Motiven aus „Halberstadt im Winter“ gibt es Lesungen, kreative Workshops, Bastelaktionen und gemütliche Film- und Flimmerstunden. Kinder können außerdem noch bis zum 20. Februar beim großen Schneemann-Malwettbewerb mitmachen.

Datum: noch bis zum 20. Februar, donnerstags bis sonntags 11 bis 16 Uhr, Schraube-Museum. Wohnkultur um 1900 Voigtei 48, 38820 Halberstadt

Ein kleiner Schneemann steht am Rand der Brockenstraße. Die ersten Schneeflocken haben schon im Oktober den Harz erreicht. (Foto: DPA)

"Aladin - das Musical" in Bernburg

Zu Beginn des neuen Jahres entführt das Theater Liberi Familien in die zauberhafte Welt aus 1001 Nacht: Kleine und große Märchenfans sind eingeladen, in Bernburg die humorvolle Fassung von „Aladin – das Musical“ zu erleben. Das Theater Liberi inszeniert die jahrhundertealte Geschichte um den Jungen mit der Wunderlampe als modernes Musical mit eigens komponierten Songs. Für Kinder ab 4 Jahren geeignet.

Datum: 6. Januar ab 16 Uhr, Carl-Maria-von-Weber-Theater, Bernburg

Weihnachtliches Theater und Musik in der Baumannshöhle

In der Baumannshöhle im Harz gibt es in der Advents- und Weihnachtszeit besondere Erlebnisse für die ganze Familie:

„Die Schneekönigin“: 19., 20., 23. Dezember jeweils um 16 Uhr, sowie am 2. | 3. | 4. Januar jeweils um 16 Uhr

„TITANIC“: 27., 28., 29., 30. Dezember jeweils um 16 Uhr

Für Musikfans gibt es außerdem ein besonderes Konzert: „LaBaZi“ am 21. Dezember um 16 Uhr

Ein besonderes Abenteuer für kleine Entdecker ab fünf Jahren bietet eine einstündige Taschenlampenführung durch die Rübeländer Tropfsteinhöhlen im Harz. Mit eigener Taschenlampe und Helm ausgerüstet, erfahren die Kinder Spannendes über die Tropfsteine und die tierischen Bewohner der Höhle. Los geht es um 9 Uhr an der Baumannshöhle in Rübeland (Treffpunkt 8.55 Uhr).

Datum: 23. und 30. Dezember, jeweils 9 Uhr, Baumannshöhle, Blankenburger Str. 36, 38889 Oberharz am Brocken

Mit Taschenlampe unterwegs: Kinder entdecken in der Rübeländer Tropfsteinhöhle spannende Geheimnisse und erfahren, wie Stalaktiten und Stalagmiten entstehen. (Foto: Veranstalter)

Weihnachtlicher Ballett-Klassiker: Der Nussknacker in Dessau

Wenn die Weihnachtszeit beginnt, gehört Tschaikowskis Klassiker „Der Nussknacker“ einfach dazu – diesmal live auf der Bühne des Anhaltischen Theaters Dessau. Das Ballett entführt in eine winterliche Traumwelt voller Magie und Musik. Stefano Giannetti inszeniert die Geschichte als ein prachtvolles Ballett voller Gefühl, Fantasie und festlicher Stimmung – ein Muss zur Weihnachtszeit.



Die Aufführungstermine sind: Sonntag, der 21. Dezember, um 16 Uhr; und Freitag, der 26. Dezember, um 17 Uhr.

Im Anhaltischen Theater in Dessau wird das Ballett "Der Nussknacker" gegeben. (Foto: Claudia Heysel)

"Der Räuber Hotzenplotz" als Theaterstück in Dessau

Juchheisa, ich bin unsichtbar! Das ist für Räuber wunderbar, so sieht mich keiner auf der Flucht, Menschenskind, das ist 'ne Wucht! Das Anhaltische Theater gibt als Weihnachtsmärchen "Der Räuber Hotzenplotz" von Otfried Preußler für alle ab 6 Jahren. Der Räuber Hotzenplotz muss sich nicht nur vor der Polizei in Acht nehmen, auch Kasperl und Seppel sind ihm dicht auf den Fersen, um die Kaffeekanne der Großmutter wieder zu beschaffen. Ob ihnen das gelingen wird?

Termine: 17. Dezember, 18 Uhr; 22. Dezember, 18 Uhr; 23. Dezember, 10 Uhr; 27. Dezember, 17 Uhr; 6. Januar, 16 Uhr; 25. Januar, 17 Uhr; 22. Februar, 17 Uhr; Anhaltisches Theater: Großes Haus, Friedensplatz 1a, 06844 Dessau-Roßlau

"Der kleine Rabe Socke" als Puppenspiel in Dessau

Ein Sprichwort lautet: "Wer viel macht, macht viele Fehler. Wer nichts macht, macht keine Fehler. Wer keine Fehler macht, lernt nichts. Wer viele Fehler macht, lernt viel!"



Diese Lebensweisheit passt wunderbar zu unserem kleinen Raben Socke, denn er macht den lieben langen Tag einen Fehler nach dem anderen. Und meistens steuert alles auf eine Katastrophe zu und man möchte ihm zurufen: "Socke, falsch! Socke, lass das! Mach es so!" Aber Socke kann nicht anders.



Das Puppenspiel ist für alle ab 4 Jahren.



Datum: 21.12. um 15 Uhr, 23.12. um 10 Uhr, 24.12. um 11 Uhr, 26.12. um 15 Uhr, Altes Theater/Puppenbühne, Lily-Herking-Platz 1, 06844 Dessau-Roßlau

Die Abenteuer vom kleinen Raben Socke gibt es am Dessauer Theater. Foto: Claudia Heysel

Das Dschungelbuch als Tanztheater in Halberstadt und Quedlinburg

Die weltberühmten Geschichten von Rudyard Kipling über das Findelkind Mogli sind ein nie alternder Klassiker voller Abenteuer, Geheimnisse und einer zeitlosen Fabel über Freundschaft, Mut und Selbstfindung. Das Ensemble TanzHarz entführt sein Publikum mit mitreißender Musik, farbenfroher Ausstattung und dynamischen, akrobatischen Bewegungsbildern in den exotischen Dschungel Indiens. Die spannende und unterhaltsame Reise vermittelt mit fantasievoller Leichtigkeit wichtige Botschaften über Harmonie, Zusammenhalt und Respekt vor der Natur und allen Lebewesen.

Termine: 21. Dezember, 15 Uhr, Großes Haus Halberstadt, 26. Dezember, 15 Uhr, Großes Haus Quedlinburg

Das Ensemble TanzHarz spielt "Das Dschungelbuch". (Foto: Katja Stützer)

DER SÜDEN SACHSEN-ANHALTS

Adventsbahn rollt durch Halle

Seit über 20 Jahren lassen die „Halleschen Straßenbahnfreunde“ in der Adventszeit eine festlich geschmückte Tatra-Bahn durch Halle fahren. An drei Adventstagen ist der nostalgische Wagen mit Kugeln, Tannengrün, „Eisblumen“ und viel Liebe zum Detail dekoriert. Ehrenamtliche stecken rund 14 Stunden in den Weihnachtsschmuck – und oft fährt sogar der Weihnachtsmann mit. Einen festen Fahrplan gibt es nicht – die Weihnachtsstraßenbahn folgt ihrem eigenen, geheimnisvollen Weg durch die Stadt und hält unterwegs an allen Haltestellen.

Datum: 20. Dezember, zwischen 13 und 18.30 Uhr, Start: Historisches Straßenbahndepot, Seebener Straße, hallesche-strassenbahnfreunde.de

Weihnachtsmarkt des Halleschen FC mit Kinderprogramm

Der Weihnachtsmarkt im Leuna-Chemie-Stadion öffnet am kommenden Samstag um 13:00 Uhr seine Tore, gefolgt von der offiziellen Eröffnung um 14:00 Uhr. Ein besonderes Merkmal der Veranstaltung ist die Familienfreundlichkeit: Alle Fahrgeschäfte und Mitmachangebote – darunter ein Kinderkarussell, Eisstockschießen, Knüppelkuchenbacken und eine Bastelstraße für HFC-Fans – sind kostenlos. An den Ständen stehen lediglich Spendenboxen für den guten Zweck bereit.



Das Nachmittagsprogramm bietet abwechslungsreiche Unterhaltung auf der Bühne, beginnend mit einem Kinderchor um 14:30 Uhr. Gegen 16:00 Uhr wird der Weihnachtsmann erwartet, worauf um 16:30 Uhr ein kurzes Weihnachtsmärchen folgt. Ein emotionaler Höhepunkt ist der Lampionumzug durch das Stadion um 17:00 Uhr. Hierfür stellt die Saalesparkasse 500 Lampions zur Verfügung, die vor Ort gestaltet werden können. Den Abschluss des Tages bildet die Auslosung der Tombola um 18:00 Uhr.



Datum: 20. Dezember, ab 13 Uhr, Leuna-Chemie-Stadion in der Kantstraße, Halle

Weihnachtszauber in Querfurt mit Familienprogramm

Der Weihnachtszauber in Querfurt verwandelt am vierten Adventswochenende den Marktplatz und die historische Burganlage in eine festliche Weihnachtswelt. Am Freitag um 16 Uhr öffnet der Markt seine Pforten.



Das Programm bietet viele musikalische Höhepunkte wie das gemeinsame Weihnachtsliedersingen am Samstag um 14.30 und 16.30 Uhr und am Sonntag um 12, 14 und 15 Uhr an der Bühne auf dem Markt, Auftritte der Burgmusikschule und der Querfurt Bigband sowie die Weihnachtsparty „Von wegen Stille Nacht“ am Freitag um 19 Uhr.



Auf der Burg wird für Familien mit Puppenspiel und den Märchenstunden der Hexe Chibraxa ein buntes Programm aufgefahren. So viel Trubel lässt sich der Weihnachtsmann nicht entgehen, der am Freitag und Samstag jeweils um 18.30 Uhr und am Sonntag um 17 Uhr auf dem Markt erwartet wird.



Datum: 19. bis 21. Dezember, Freitag ab 16 Uhr und Samstag und Sonntag ab 11 Uhr

Halles größter Chor: Weihnachtslieder singen mit den Saale Bulls und der Oper Halle im Eis-Stadion

Wer gerne sportlich unterwegs ist, sollte sich die Eislaufparty in Halles neuem Eisdom nicht entgehen lassen. Die steht am Samstag um 19 Uhr unter dem Motto „Winterzauber“ und begeistert mit weihnachtlicher Musik und festlicher Deko.



Am Montag geht es im Sparkassen-Eisdom fröhlich weiter, wenn ab 18.30 Uhr drei Chöre der Oper, das Team der Saale Bulls und bis zu 3.300 Hallenser zum Weihnachts(mit)singen den größten Chor der Stadt bilden. Gesungen werden Weihnachtslieder von „Jingle Bells“ bis „Schneeflöckchen, Weißröckchen“, Glühwein und Punsch wärmen die Kehlen.



Datum: 20.12. um 19 Uhr und am 22.12. um 18.30 Uhr, Sparkassen-Eisdom, Halle

Hallesche Rentier-Maskottchen Finni und Rudi empfangen Kinder auf dem Weihnachtsmarkt

Die Rentier-Maskottchen Finni und Rudi besuchen jeweils samstags oder sonntags an den vier Adventswochenenden die Weihnachtsmärkte auf dem Marktplatz und Domplatz in Halle. Sie testen dort familienfreundliche Attraktionen wie die Weihnachtskrippe, den Märchenwald, Fahrgeschäfte und das "Arctic Village".



Finni und Rudi sind am 21. Dezember von 14 bis 17 Uhr auf den Weihnachtsmärkten unterwegs.

Halles Stadtmarketing organisiert für Grundschulkinder 21 Termine für einen Finni- und Rudi-Hörspiel-Vormittag auf dem Domplatz beim „Hüttenzauber“. Während des Weihnachtsmarktzeitraums (vom 25. November bis 23. Dezember 2025) hören die Kinder dienstags und donnerstags gemeinsam mit Maskottchen Rudi eine Hörspiel-Wunschfolge. Anschließend gibt es ein kleines Quiz, Waffeln mit Kinderpunsch auf dem Domplatz und eine Karussellfahrt auf dem Marktplatz, um die Weihnachtsmarktatmosphäre zu genießen.

Blick auf den Marktplatz in Halle während der feierlichen Eröffnung des Weihnachtsmarktes. (Foto: dpa)

Schwimmen in den Weihnachtsferien in Halle

Die Bäder Halle GmbH lädt in den Weihnachtsferien zum aktiven Schwimmen in die Schwimmhalle Saline und die Schwimmhalle Neustadt ein. Beide Bäder sind an allen Tagen rund um Weihnachten und den Jahreswechsel von 8 bis 18 Uhr geöffnet, bleiben aber am 24., 25. und 31. Dezember, sowie am 1. Januar 2026, geschlossen. Die Sauna in der Saline öffnet ab 9 Uhr. Zudem bietet das Unternehmen im Januar 2026 Seepferdchen-Schwimmkurse in der Schwimmhalle Saline an. Sie starten ab Samstag, 17. Januar, als Wochenendkurs oder ab Montag, 19. Januar, als Wochentagskurs. Anmeldungen sind direkt vor Ort in der Schwimmhalle Saline, Mansfelder Straße 50, möglich.

Set-Caching Erlebnis-Touren in Sachsen-Anhalt

Die kostenfreien Set-Caching Erlebnis-Touren führen ganzjährig und flexibel an originalen Drehorten in Sachsen-Anhalt vorbei – ideal für Familien, die frische Luft, spannende Rätsel und einen Ausflug mit Abenteuer verbinden möchten. Highlights für die Vorweihnachtszeit sind unter anderem die digitale Zeit-Reise-Rätsel-Tour „Im Takt der Zeit“ am Schloss- und Domplatz Merseburg passend zum Film „Bach – Ein Weihnachtswunder“ (Mediathek MDR). Film- und Buchfans können zudem auf den Spuren von „Woodwalkers“ in den Blankenburger Sandsteinhöhlen oder der Wintersteinschule aus „Die Schule der magischen Tiere“ in Wernigerode spannende AR-Erlebnisse und Fotomöglichkeiten entdecken.

Datum: ganzjährig, zeitlich flexibel, Ort: Original-Drehorte in Sachsen-Anhalt (z. B. Merseburg, Blankenburg, Wernigerode, Arche Nebra), erlebnisse.set-caching.de

BattleKart in Halle bringt Videospiel-Action auf die Rennstrecke

Wer Kartfahren mag und Videospiele liebt, sollte sich Halles neue Attraktion nicht entgehen lassen: In der Berliner Straße 191 hat BattleKart – Beyond Reality eröffnet. Hier verschmelzen reale Elektro-Karts mit virtuellen Spielelementen. Auf dem Boden erscheinen Rennstrecken, Hindernisse und Power-Ups, die wie aus Mario-Kart-Zeiten wirken – nur dass man selbst im Kart sitzt statt am Controller. Dank Projektionstechnik und Sensorik werden Treffer, Drifts und Boosts millimetergenau erkannt. Zur Auswahl stehen verschiedene Spielmodi – vom klassischen Rennen über Fußball bis hin zu „BattleSnake“.

Seit Oktober geöffnet: täglich, Termine online buchbar, Adresse: Berliner Straße 191, 06116 Halle (Saale), Preise: ab 18 € pro Runde, Infos und Buchung: www.battlekart.com/halle

Familienstück „Spuk unterm Riesenrad“ im Thalia Theater Halle

Die Kultserie aus der DDR wird auf die Bühne gebracht: Ab 14. November 2025 erlebt das Publikum im Thalia Theater Halle das turbulente Familienstück „Spuk unterm Riesenrad“. Drei Geister aus einer Geisterbahn entkommen und sorgen gemeinsam mit den Kindern Umbo, Tammi und Keks für Chaos, Spuk und jede Menge Spaß. Ein buntes, temporeiches Theatererlebnis über Freundschaft, Verantwortung und Abenteuer für die ganze Familie.

Thalia Theater Halle, weitere Vorstellungen:

19.12.2025, 10:00 Uhr | 20.12.2025, 15:00 Uhr

21.12.2025, 15:00 Uhr | 23.12.2025, 11:00 Uhr | 26.12.2025, 15:00 Uhr

Jede Menge Action gibt es bei "Spuk unterm Riesenrad". (Foto: Bühnen Halle/Anna Kolata)

Planetarium Halle: Live-Show "Das Rätsel des Weihnachtssterns" für Kinder

Welches Geheimnis birgt der Weihnachtsstern? Gab es ihn wirklich? Wie sah der Nachthimmel vor 2.000 Jahren aus, und was können wir heute am Winterhimmel entdecken? Das Live-Programm im halleschen Planetarium nimmt Besucher mit auf einen faszinierenden Spaziergang über den winterlichen Nachthimmel.



Sie erfahren, welche Sterne, Sternbilder und Planeten in der kalten Jahreszeit sichtbar sind. Dabei wird auch dem Rätsel des Weihnachtssterns nachgegangen und wie er die drei Weisen vor 2.000 Jahren nach Bethlehem geführt hat.



Datum: Fr. 19.12. 15:30 Uhr, Di. 23.12.14:00 Uhr, Mi. 24.12.2025 11:00 Uhr

Kostenlose Planetenausstellung im Planetarium in Halle

Das Planetarium Halle lädt zur kostenlosen Planetenausstellung ein, die während der regulären Hausöffnungszeiten besichtigt werden kann. Die Faszination des Sonnensystems wird hier greifbar: Besucher entdecken unter anderem ein tastbares Relief des Olympus Mons (des größten Berges unseres Sonnensystems), einen echten, 1,5 kg schweren Meteoriten aus Arizona und den tastbaren Erdglobus. Die beleuchteten Farbtafeln bieten zudem kompakte Informationen zu allen Planeten.



Öffnungszeiten: Mittwoch & Donnerstag 15 bis 17 Uhr, Freitag 15 bis 20 Uhr, Samstag 10.30 bis 18.30 Uhr, Sonntag 10.30 bis 17 Uhr

Die Planetenausstellung kann man während der Öffnungszeiten des Planetariums kostenlos besuchen. (Foto: Planetarium Halle)

Magische Lichterwelten im Bergzoo Halle

Der Bergzoo Halle taucht mit den Lichterwelten ab dem 12. Dezember 2025 wieder in ein Meer aus Licht. Unter dem Motto „Fantasy Island“ erwarten die Besucher mehr als tausend leuchtende Figuren, verteilt auf einem über zwei Kilometer langen Rundweg. Auf rund fünf Hektar entsteht so eine Fantasiewelt voller Elfen, Fabelwesen und aufregender Installationen, untermalt von Musik und Soundeffekten. Die Magischen Lichterwelten gehören seit 2018 zu den größten Events ihrer Art und locken bis zum 1. März erneut Besucher von Mittwoch bis Sonntag in den Abendstunden an.

Datum: bis 1. März, Mittwoch bis Sonntag, jeweils 17–21.30 Uhr, Bergzoo, 06114 Halle

Sonderausstellung "Zauberhafte Spielzeugwelt" im Museum Petersberg

Das Museum Petersberg präsentiert bis zum 6. Januar 2026 die neue Sonderschau „Zauberhafte Spielzeugwelt – Erzgebirgsspielzeug aus der Zeit von 1900 bis 1950“. Die Ausstellung begleitet die Besucher über die Feiertage, ist aber auch schon vor der Weihnachtszeit sehenswert. Das filigran gedrechselte, bunte Holzspielzeug aus der Sammlung von Familie Schmidt (Aken an der Elbe) ist wesentlich unbekannter und weniger saisongebunden als die typische Erzgebirgs-Dekoration.



Das Museum hat Di. bis So. von 10 bis 17 Uhr geöffnet



Datum: Bis 6. Januar, Museum Petersberg, Alte Hallesche Straße 28, 06193 Petersberg

Simba, Nala und Co. – Ein Konzert voller Abenteuer!

Die Musik aus „Der König der Löwen“ erwacht zum Leben! Große und kleine Fans können die bekannten Lieder wie „Hakuna Matata“, „Circle of Life“ und „Can You Feel the Love Tonight“ live erleben – gesungen von tollen Solisten, begleitet von Orchester und Chor. Auf einer großen Leinwand werden Szenen und Animationen gezeigt, die das Konzert zu einem echten Erlebnis machen. Wenn die ersten Töne erklingen, fühlt man sich direkt mitten in die Savanne versetzt – zwischen Sonne, Gras und brüllenden Löwen. Ein musikalisches Abenteuer für die ganze Familie!

Datum: Sonntag, 18. Januar 2026, 19 Uhr in Magdeburg – GETEC Arena, Freitag, 13. Februar 2026, 20 Uhr, Halle – Georg-Friedrich-Händel-Halle

Die magische Musik von Sir Elton John und Hans Zimmer zusammen in einem einzigartigen Konzerterlebnis, mit Orchester, Solisten, Chor und Leinwand Animationen, das berührt und begeistert! Das ist Der König der Löwen – The Music live in Concert. (Foto: Veranstalter)

Kunterbuntes Noviland im Nova Shoppingcenter

Das Noviland im Nova Shoppingcenter im Saalekreis erstrahlt in neuem Glanz: Auf einer Fläche voller Fantasie erwartet Kinder von vier bis zehn Jahren eine große Burg, ein Drachenmaskottchen, eine Kletterwand und einen liebevoll gestalteten Marktplatz mit Handwerksstationen.

Im Oktober 2025 hat das neue Noviland im Shoppingcenter Nova in Günthersdorf eröffnet. Zentraler Mittelpunkt ist die große Burganlage zum Toben. (Foto: Katrin Sieler)

Lesen Sie auch: Aus dem Drachenschlaf erwacht - Noviland eröffnet im Shoppingcenter Nova

Regionale Künstler haben die mittelalterliche Drachenwelt gestaltet, digitale Malelemente und klassische Bastelangebote runden das Erlebnis ab. Ein Spaß für die ganze Familie!

Datum: seit Oktober, Nova Shoppingcenter, Günthersdorf

Avatar-Wald und Mario-Kart-Feeling: Die neue Eventarena „Findora“ eröffnet

Im Nova in Günthersdorf (Saalekreis) hat am Sonnabend, 22. November, mit „Findora“ eine völlig neue Eventarena eröffnet, die Besucher in einen mystischen Avatar-Wald entführt. Mit Kartbahn, Arcade-Games, Mixed-Reality-Arena und weiteren Attraktionen hat der Indoor-Freizeitpark viele Angebote zu bieten. Die Redaktion konnte ihn bereits testen.

Adresse: NOVA Shoppingcenter, Einkaufszentrum NOVA, 06237 Leuna OT Günthersdorf

Monets Kathedrale – ein Abenteuer für die ganze Familie

Noch bis zum 7. Januar 2026 können Familien im Panometer Leipzig in die faszinierende Welt von Yadegar Asisis 360°-Panorama „Die Kathedrale von Monet“ eintauchen. Kinder und Eltern erleben eine französische Kleinstadt vor rund 150 Jahren: Händler bieten ihre Waren an, berühmte Maler wie van Gogh und Renoir schlendern durch die Straßen, und die Kathedrale von Rouen erstrahlt in buntem Licht – fast so, als würde sie gleich lebendig werden!

Für Familien gibt es in den Weihnachtsferien spannende Angebote: Rätselspaß beim „verrückten Weihnachtsrezept“, kindgerechte Führungen zum Mitraten und Malaktionen, bei denen Kinder selbst kreativ werden können. Am 6. Dezember lädt außerdem der letzte „Sinnliche Spaziergang“ des Jahres zu einer 90-minütigen Entdeckungstour ein.

Datum: bis 7. Januar 2026, Öffnungszeiten täglich 10–17 Uhr, Sonderzeiten an Feiertagen laut Programm, Adresse: Panometer Leipzig, Richard-Lehmann-Straße 114, 04275 Leipzig

Familie auf dem Besucherturm im Panorama „Die Kathedrale von Monet“ (Foto: Tom Schulze © Panometer)

Magische Welt in Dresden: Harry Potter™ – Die Ausstellung

Ab Mitte Dezember verwandelt sich Dresden in einen Ort voller Zauber: In der interaktiven Ausstellung zu Harry Potter und dem erweiterten Universum entdecken Besucher originale Kostüme, Requisiten und legendäre Filmszenen. Ob Patronus wählen, Zaubersprüche ausprobieren oder Quidditch-Fähigkeiten testen – hier wird die magische Welt für große und kleine Fans lebendig.

Datum: 19. Dezember 2025 bis zum 3. Mai 2026, Erlwein Forum @ OSTRA-Areal, Dresden, www.harrypotterexhibition.com

Einmal wohnen wie Harry Potter. Sein Zimmer unter der Treppen können Kinder in der Ausstellung in Dresden ab dem 19. Dezember testen. (Fotocredit: Imagine Cupboard under the Stairs)

DER NORDEN SACHSEN-ANHALTS

Stallweihnacht: Tierische Führungen und Bastelangebote im Magdeburger Zoo

Am 21. Dezember lädt der Zoo Magdeburg zur „Stallweihnacht“ ein – einem besonderen Familientag voller tierischer Adventsmomente. Abseits vom Trubel erwarten die Besucher Highlights wie exklusive Blicke hinter die Kulissen, Märchenstunden im Zebrastall und Spaziergänge mit Schwarznasenschafen. Neben Bastelstationen und Fütterungen (u. a. bei den Ziegen und Schimpansen) bildet die Elefantenkunst den krönenden Abschluss des Programms.



Datum: 21. Dezember, 11 Uhr, Zoo Magdeburg, Zooallee 1, 39124 Magdeburg

"Käptn Karton und Ingrid, die Möwe" am Theater in Magdeburg

Weit, weit draußen auf hoher See, wo die Wellen rauschen und eine steife Brise weht, ist weit und breit keine Menschenseele zu sehen. Außer Käpt’n Karton natürlich, mit seinem Boot. Und dem Holzwurm, der darin wohnt und ab und zu über die Reling lugt. Und ein paar Fischen, die vorbeigluckern. Bis plötzlich eine kleine Möwe genau vor seinen Füßen landet und nicht mehr weiterfliegen kann! Da ist es vorbei mit der Ruhe an Bord.



Datum: 23. Dezember um 15 Uhr; 4. Januar um 16 Uhr; 14. und 15. Januar um 9 Uhr; , Schauspielhaus Kasino, Otto-von-Guericke-Str. 64, 39104 Magdeburg

Käptn Karton mit seiner Möwe Ingrid. Foto: Katrin Ribbe

Magdeburger Weihnachtssingen in der Avnet-Arena

Am Dienstag, den 23. Dezember, findet in der Magdeburger Avnet-Arena das traditionelle MDCC-Weihnachtssingen statt. Das Programm umfasst traditionelle Weihnachtslieder, Auftritte der Magdeburger Turmbläser sowie Ehrengäste aus Politik, Sport und Kultur. In diesem Jahr ist zudem ein Gedenkmoment für die Opfer und Betroffenen des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt 2024 vorgesehen.



Bereits vor dem offiziellen Beginn ab 16:00 Uhr findet auf dem Stadionvorplatz ein weihnachtliches Warm-up mit einem kleinen Weihnachtsmarkt, einem Karussell sowie Musik von SAW-Moderator Holger Tapper und DJ Acki statt.



Datum: 23. Dezember, ab 16 Uhr, Avnet Arena, Heinz-Krügel-Platz 1, 39114 Magdeburg

Weihnachtsmusical „Die Stille Nacht“ im AMO Kulturhaus Magdeburg

Weihnachtsmusical „Die Stille Nacht“ präsentiert eine moderne und berührende Interpretation der klassischen Weihnachtsgeschichte. Die Handlung folgt der jungen Gabrielle, die dem heimischen Trubel entflieht, um einem geheimnisvollen Paar bei der Suche nach einer Herberge zu helfen. Diese Reise führt durch eine märchenhafte Welt mit unkonventionellen Charakteren wie rappenden Heiligen Drei Königen, einem souligen Engel und singenden Ziegen.



Das Musical wird für Familien mit Kindern ab 8 Jahren empfohlen.



Datum: 23. Dezember, 19 Uhr, AMO Kulturhaus, Erich-Weinert-Straße 27, 39104 Magdeburg

Märchenoper "Hänsel und Gretel" für alle ab 8 Jahren an der Oper Magdeburg

Die bekannteste Märchenoper ist zurück im Magdeburger Opernhaus! Karen Stones zauberhafte Inszenierung bietet nicht nur Opernneulingen eine märchenhafte Geschichte, sondern hat auch „alten Opernhasen“ amüsante Anspielungen zu bieten. Dazu bekannte Kinderlieder, ein echt romantischer Orchestersound und ein wunderbarer Märchenwald, dessen Entstehung man auf offener Bühne miterleben kann!



Datum: 21.12. um 16 Uhr, 27.12. um 19.30 Uhr, 18.1. um 18 Uhr, 8.2. um 18 Uhr, Opernhaus Bühne, Universitätsplatz 9, 39104 Magdeburg

Die Märchenoper "Hänsel und Gretel" gibt es an der Oper Magdeburg. Foto: Nilz Böhme

"Der kleine Prinz" im Theater der Altmark in Stendal

Der kleine Prinz startet im Theater der Altmark wieder zur großen Reise. Das Stück entführt das Publikum auf eine Suche nach den wirklich wichtigen Dingen im Leben: Freundschaft und Vertrauen. In der liebevollen Bühnenfassung von Kerstin Slawek und mit Musik von Levente Gulyás wird erlebbar, warum der Klassiker von Antoine de Saint-Exupéry seit Generationen Menschen auf der ganzen Welt berührt.



Vorstellungen: 24. und 25. Dezember, Großes Haus in Stendal

Der kleine Prinz (Lukas Franke) macht bei seiner Reise Station auf einem ganz kleinen Stern, dessen König (Tilo Werner) sich sehnlichst Untertanen wünscht. (Foto: Foto: Nilz Böhme)

Tiergarten Stendal an Feiertagen geöffnet

Der Tiergarten Stendal öffnet an den Weihnachtsfeiertagen und Silvester seine Tore für Besucher. Wie die Stadt Stendal mitteilt, gelten an den Feiertagen verkürzte Zeiten: Letzter Einlass ist jeweils 12 Uhr, eine Stunde später schließt der Tiergarten wieder. Bei den Lamas und Alpakas gibt es Nachwuchs, was einen Familienausflug oder Spaziergang besonders lohnenswert macht.

Datum: 25., 26. und 31. Dezember, bis 12 Uhr, Tiergarten in 39576 Stendal

Magdeburger Weihnachtscircus feiert Jubiläum

Der Magdeburger Weihnachtscircus kehrt zum zehnten Mal auf den Messeplatz Max Wille zurück und verwandelt das Gelände erneut in eine festliche Zeltstadt. Das Jubiläumsprogramm bietet Artistik, Tiernummern und klassische Zirkuskunst für die ganze Familie – gestaltet von internationalen Künstlerinnen und Künstlern sowie bekannten Namen der Branche.

Datum: 19.12.2025–6.1.2026, jeweils 16 und 9.30 Uhr, Magdeburg, Messeplatz Max Wille (Kleiner Stadtmarsch), circus-paul-busch.de

Marcel Krämer hat mit seinen Bisons eine Weltpremiere für Magdeburg vorbereitet. (Foto: Circus Paul Busch)

"Aladin - das Musical" in Magdeburg

Am vorletzten Tag des Jahres entführt das Theater Liberi Familien in die zauberhafte Welt aus 1001 Nacht: Kleine und große Märchenfans sind eingeladen, in der GETEC-Arena in Magdeburg die humorvolle Fassung von „Aladin – das Musical“ zu erleben. Das Theater Liberi inszeniert die jahrhundertealte Geschichte um den Jungen mit der Wunderlampe als modernes Musical mit eigens komponierten Songs.



Für Kinder ab 4 Jahren geeignet.



Datum: 30. Dezember ab 16 Uhr, Getec-Arena, Berliner Ch 32, 39114 Magdeburg

Das Musical "Aladin" kommt nach Magdeburg in die Getec-Arena. Foto: Theater Liberi

Lumagica: Lichterreise geht in die Verlängerung

Die leuchtende Weltreise im Elbauenpark Magdeburg begeistert weiter: Wegen der großen Nachfrage wird die Lumagica unter dem Motto „In 80 Tagen um die Welt“ bis zum 6. Januar 2026 verlängert. Besucherinnen und Besucher können sich auf noch mehr Lichtfiguren, Spezialeffekte und eine spektakuläre Laser-Wassershow am Angersee freuen. Auch der Jahrtausendturm erstrahlt wieder in besonderem Glanz – ein magisches Erlebnis für Familien, Paare und Freundeskreise.

Datum: verlängert bis 6. Januar 2026 (geschlossen am 20.12., 24.12. und 31.12.), geöffnet: 1.–31.10. 17:30–22 Uhr, 1.–22.11. 16–22 Uhr, 23.11.–6.1. 15:30–22 Uhr, Elbauenpark Magdeburg, Tessenowstraße 7, 39114 Magdeburg

Lesen Sie auch: Was der Eintritt kostet und wann man schneller in die Show reinkommt

Am Freitag, den 26. Dezember, findet mit der pyrotechnischen Inszenierung „Weihnachtsleuchten“ ein besonderer Höhepunkt der Lumagica statt. Das epische Feuerwerk wird von den kraftvollen und emotionalen Kompositionen der Formation Two Steps from Hell begleitet. Diese Kombination aus Lichteffekten und dramatischer Musik bildet am zweiten Weihnachtsfeiertag ein glanzvolles Finale und sorgt für eine stimmungsvolle Atmosphäre.



Datum: 26.12. um 21 Uhr, Elbauenpark, Tessenowstraße 7, 39114 Magdeburg

Die Lumagica im Magdeburger Elbauenpark zeichnet mit leuchtenden Attraktionen Jules Vernes "Reise um die Welt in 80 Tagen" nach. (Illustration: Veranstalter)

Mr Gum und der fliegende Tanzbär

Ein riesiger Bär stolpert nach Bad Lamonisch – und gerät prompt in die Fänge des fiesen Mr Gum. Gemeinsam mit seinem Kumpan zwingt er das Tier zum Tanzen, um reich zu werden. Doch da haben sie nicht mit Polly gerechnet: Die mutigste Neunjährige der Stadt stürzt sich in ein turbulentes Abenteuer voller Witz, Spannung und Freundschaft. Das Theater Magdeburg zeigt die deutschsprachige Erstaufführung für alle ab 8 Jahren.

Datum: So, 28.12., 18.00 Uhr | Mo, 29.12., 15.00 Uhr, jeweils ca. 85 Minuten, Theater Magdeburg, Kammer 2, Universitätsplatz 9, 39104 Magdeburg

Lesen Sie auch: Warum gerade jetzt Märchen auf die Bühne gehören – und welche Highlights Familien in Sachsen-Anhalt nicht verpassen dürfen

Robin Hood – das Weihnachtsmärchen für die ganze Familie

Robin Hood und seine Räuberbande kämpfen für Gerechtigkeit in Nottingham! Im diesjährigen Weihnachtsmärchen am Theater Magdeburg erleben Kinder und Familien die spannenden Abenteuer von Robin Hood, Little John, Bruder Tuck, Scarlet Will und Maid Marian. König John sorgt für hohe Steuern, doch die mutige Bande der Ausgestoßenen zieht mit Pfeil und Bogen los, um den Armen zu helfen – witzig, spannend und voller mitreißender Songs.

Datum: 26 Termine auf www.theater-magdeburg.de

Vorlesespaß für die Jüngsten

Der Bücherbus der Magdeburger Stadtbibliothek ist wieder unterwegs und stoppt am Donnerstag, 11. Dezember, in der Hugo-Junkers-Allee in Magdeburg. Interessierte Kinder können um 16 Uhr bei dem Bilderbuchkino im Bus dabei sein. Gezeigt wird „Die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte“. Das Abenteuer erzählt von einem Löwen, der einer Löwin einen Brief schreiben möchte und dafür ungewöhnliche Unterstützung von Affe, Nilpferd und Giraffe erhält – allerdings mit wenig überzeugenden Ergebnissen. Bücher können danach vor Ort von 16.30 bis 17 Uhr ausgeliehen werden. Am 17. Dezember um 15.30 bis 16 Uhr findet ein weiteres Bilderbuchkino am Pechauer Platz in Magdeburg statt.

Datum: 17. Dezember ab 15.30 Uhr, Pechauer Platz, 39114 Magdeburg

Sieben auf einen Streich – das tapfere Schneiderlein

Weihnachtszeit ist Märchenzeit! Im Theater in der Grünen Zitadelle können Familien seit November 2025 das Abenteuer des mutigen Schneiders erleben. „Das tapfere Schneiderlein“ zeigt, wie Cleverness und Mut größere Hindernisse überwinden als reine Kraft – und sorgt mit eingängiger Musik, bunten Kostümen und viel Humor für strahlende Kinderaugen.

21. Dez. 13, 15 und 17 Uhr, 26. Dez. 15 und 17 Uhr, Theater in der Grünen Zitadelle, Breiter Weg, Magdeburg

Elsa, Anna und Olaf verzaubern die Eis-Bühne!

Jetzt wird’s richtig magisch: In der Musik-Show „Eiskönigin 1 & 2 – Die Musik-Highlights auf Eis“ singen Elsa, Anna, Olaf und ihre Freunde alle Lieblingslieder aus den Filmen – natürlich live! Dazu tanzen Eiskunstläufer und Akrobaten über eine glitzernde LIKE-ICE!-Fläche, die aussieht wie echtes Eis, aber ganz ohne Frost auskommt. Wenn Elsa „Lass jetzt los!“ singt und die Bühne in funkelndes Blau taucht, staunen kleine und große Fans gleichermaßen. Ein Wintertraum für die ganze Familie!

Datum: Montag, 5. Januar 2026, 18 Uhr, Magdeburg – GETEC Arena, Montag, 12. Januar 2026, 18 Uhr, Leipzig – Gewandhaus

Die Musik-Show „Eiskönigin 1 & 2 – Die Musik-Highlights auf Eis“ bringt die beliebtesten Songs aus den beiden Erfolgsfilmen live auf die Bühne. (Foto: Veranstalter)

