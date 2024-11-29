Dinos erobern Magdeburg, Harry Potter zum Hören in Wittenberg und Köthen und im Schloss Ostrau wird Alfons Zitterbacke lebendig: Diese Familien-Events sorgen in Sachsen-Anhalt für leuchtende Kinderaugen.

Filmmusik von Harry Potter, Alfons Zitterbacke im Schloss oder Dinosaurier? Das sind unsere Familientipps

Roar! Die Giganten der Urzeit sind in der Dinosaurier-Ausstellung in Magdeburg zu sehen.

Magdeburg/Halle (Saale). Ob märchenhafte Schloss-Atmosphäre, riesige Dinosaurier in Magdeburg oder Filmmusik von Harry Potter, dem Lokomotivführer – diese Ausflugstipps bieten Familien abwechslungsreiche Erlebnisse. Hier kommen unsere Tipps für Familien geordnet von Mitte - Süd - Nord in Sachsen-Anhalt:

Lust auf Herbstferien in den USA?

Zwei Wochen in den USA: Diese Reise ermöglicht die Austauschorganisation Youth for Understanding (YFU) Sekundarschülerinnen und -schülern aus Sachsen-Anhalt in den diesjährigen Herbstferien. Und das Beste: Dank Förderung vom Bildungsministerium Sachsen-Anhalt und der US-Botschaft in Berlin ist der Kurzaustausch „USA for you“ für die Teilnehmenden kostenfrei. Bewerbungen sind bis zum 13. März möglich. Bereits am 23. Februar findet ein kostenloser Online-Infoabend für alle Interessierten ab 17.30 Uhr statt, teilt die Austauschorganisation mit.



Weitere Infos unter www.yfu.de, zum Infoabend: www.yfu.de, infoabend-usa-for-you#

Ausflug nach Thüringen: Spektakuläre Dinosaurier-Nachtexpedition in Erfurt

Gigantische Dinos erobern den egapark in Erfurt. Foto: SWE/egapark

Vom 24. Januar bis zum 1. März verwandelt sich der egapark in Erfurt in eine faszinierende Welt aus Licht und Urzeitgeschichte. Jeweils von Mittwoch bis Sonntag sowie während der Winterferien täglich, bietet die Veranstaltung „Dino Lights“ eine außergewöhnliche Kombination aus wissenschaftlicher Bildung und moderner Lichtkunst.

Urzeitriesen erwachen im egapark in Erfurt zum Leben. Foto: SWE/egapark

Über 20 lebensgroße, wissenschaftlich rekonstruierte Dinosaurier werden durch ein raffiniertes Lichtdesign und farbdramatische Effekte in Szene gesetzt. Das Besondere an dieser Inszenierung ist die animatronische Technik: Die Urzeitriesen erwachen durch realistische Bewegungen und Brüllgeräusche zum Leben.



Datum: 24. Januar bis 1. März, Mittwoch, Donnerstag und Sonntag von 17:00 bis 20:00 Uhr Freitag und Samstag von 17:00 bis 21:00 Uhr Thüringens Ferien täglich ab 17 Uhr (So - Do bis 20 Uhr / Fr & Sa bis 21 Uhr), Gothaer Straße 38, 99094 Erfurt

So sah der T-Rex in seiner Heimat China aus, bevor er nach Erfurt gebracht wurde. Foto: World of Lights

DIE GOLDENE MITTE SACHSEN-ANHALTS

Jugendcamp Modellflugtag in Jessen

Am 28. Febraur findet ab 12 Uhr der Modellflugtag des Modellflugclubs Jessen e.V. im Rahmen des 3. Jugendcamps statt. Der Eintritt ist frei. Zu Beginn des Programms basteln Kinder mit Unterstützung erfahrener Modellpiloten eigene kleine Flugmodelle. Um 13 Uhr erfolgt die offizielle Eröffnung, begleitet von Informationsangeboten rund um Modellbau und Modellflug. Ab 14 Uhr startet eine große Indoor-Flugshow mit Pilotinnen und Piloten aus ganz Deutschland. Zum Auftakt der Flugshow wird zudem ein Wettbewerb der zuvor gebauten Modelle ausgetragen.



Datum: 28. Februar, ab 12 Uhr, Mehrzweckhalle, Straße der Jugend 9, 06917 Jessen

Malwettbewerb zum Sommerstück Jim Knopf

Im Sommer 2026 wird es im Harztheater richtig spannend:

„Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ kommt als großes Sommertheaterstück auf die Bühne! Damit dieses besondere Sommerstück auch ein ganz besonderes Plakat bekommt, wird ein Motiv gesucht! Vielleicht fährt Emma die Lokomotive durch bunte Landschaften, vielleicht erleben Jim und Lukas ein neues Abenteuer – oder du erfindest deine ganz eigene Szene. Alles ist erlaubt.

Das Harztheater lädt alle Kinder der 3. bis 6. Klasse ein, Teil dieses Sommerabenteuers zu werden. Das Gewinnerbild wird als offizielles Theaterplakat für das Kindersommerstück verwendet – wie cool ist das denn?! Also schnapp dir Papier und Farben und werde Teil des Theatersommers.

Einsendeschluss ist der 21.02.2026

So oder so ähnlich könnte die Zeichnung aussehen. Foto: Harztheater

Eisvergnügen für die ganze Familie im Harz

Auf 600 Metern Höhe bietet die Schierker Feuerstein Arena in Schierke in den Ferien jede Menge Abwechslung: Schlittschuhlaufen, Eisstockschießen, Eisdiscos, Eislaufkurse und das beliebte Schlägerlaufen mit Schläger und Puck. Kinder wie Erwachsene können hier Neues ausprobieren, sich austoben oder einfach gemeinsam Zeit auf dem Eis verbringen. Kultur- und Sportveranstaltungen runden das Angebot ab und machen die Arena zu einem idealen Ausflugsziel für Familien.

Schierker Feuerstein Arena, Am Winterbergtor 2, 38879 Wernigerode OT Schierke

Die Glasmanufaktur Harzkristall in Derenburg produziert echtes Glück

In der Glasmanufaktur Harzkristall kann man Glasmacher und Glasmaler bei der Arbeit beobachten. Aber nicht nur das: erwachsene Besucher und Kinder haben die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden und sich ihre eigenen Christbaumkugeln zu blasen, Figuren zu gießen oder Durstkugeln herzustellen. Zusätzlich wird ein Glasmacherkurs angeboten, in dem Interessierte Schritt für Schritt alles über die Arbeitsgänge und Werkezuge lernen.

Datum: von Montag bis Sonntag von 9.30 - 17.30 Uhr geöffnet, bei einigen Angeboten wird um Voranmeldung gebeten

Winterliche Kultfigur: Die Sonderausstellung „Drei Kugeln und ein Lächeln“ in Halberstadt

Die neue Sonderausstellung „Drei Kugeln und ein Lächeln“ im Schraube Museum Halberstadt lädt Familien ein, Winterluft zu schnuppern und die faszinierende Geschichte des Schneemanns zu entdecken – vom finsteren Wintergeist zum fröhlichen Kultsymbol. Neben winterlichen Motiven aus „Halberstadt im Winter“ gibt es Lesungen, kreative Workshops, Bastelaktionen und gemütliche Film- und Flimmerstunden. Kinder können außerdem noch bis zum 20. Februar beim großen Schneemann-Malwettbewerb mitmachen.

Datum: noch bis zum 20. Februar, donnerstags bis sonntags 11 bis 16 Uhr, Schraube-Museum. Wohnkultur um 1900 Voigtei 48, 38820 Halberstadt

"Die Schneekönigin" in der Baumannshöhle

In der Baumannshöhle im Harz gibt es in der Winterzeit besondere Erlebnisse für die ganze Familie: Ein winterliches Märchen über Mut und Freundschaft: Als Kay spurlos verschwindet, macht sich Gerda allein auf die Suche nach ihm. Ihre Reise führt sie bis ins Reich der geheimnisvollen Schneekönigin. Mit viel Herz, neuen Freunden und großer Liebe stellt sie sich der Kälte – und zeigt, dass Wärme stärker sein kann als Eis.

„Die Schneekönigin“: 20. und 21. Februar um 16 Uhr

Ein besonderes Abenteuer für kleine Entdecker ab fünf Jahren bietet eine einstündige Taschenlampenführung durch die Rübeländer Tropfsteinhöhlen im Harz. Mit eigener Taschenlampe und Helm ausgerüstet, erfahren die Kinder Spannendes über die Tropfsteine und die tierischen Bewohner der Höhle. Los geht es um 9 Uhr an der Baumannshöhle in Rübeland (Treffpunkt 8.55 Uhr).

Datum: jeden Sonnabend, jeweils 9 Uhr, Baumannshöhle, Blankenburger Str. 36, 38889 Oberharz am Brocken

Kay steht der Schneekönigin in der Baumannshöhle gegenüber – umgeben von "Eis", Dunkelheit und geheimnisvollem Höhlen-Glanz. (Foto: Veranstalter)

Märchenhaftes im Puppentheater Dessau: „Die Prinzessin auf der Erbse“

Mit viel Fantasie, Musik und Alltagsgegenständen erzählt das Puppentheater des Anhaltischen Theaters das bekannte Märchen von Hans Christian Andersen neu. In Klaras Küche verwandeln sich Topflappen, Gabeln und Pfannen in ein Schloss, während ein kleiner Prinz von seiner Suche nach der „richtigen Prinzessin“ berichtet. Spielerisch, humorvoll und kindgerecht entsteht ein Märchentheater für Kinder ab drei Jahren, das zum Staunen und Mitfiebern einlädt.

"Die Prinzessin auf der Erbse", Puppentheater nach Hans Christian Andersen, ab 3 Jahren, Altes Theater Dessau, Puppenbühne

– Sonntag, 22. Februar 2026, 15 Uhr

Tickets: an allen Vorverkaufsstellen des Anhaltischen Theaters, online unter www.anhaltisches-theater.de sowie an der Abendkasse

"Der Räuber Hotzenplotz" als Theaterstück in Dessau

Juchheisa, ich bin unsichtbar! Das ist für Räuber wunderbar, so sieht mich keiner auf der Flucht, Menschenskind, das ist 'ne Wucht! Das Anhaltische Theater gibt als Wintermärchen "Der Räuber Hotzenplotz" von Otfried Preußler für alle ab 6 Jahren. Der Räuber Hotzenplotz muss sich nicht nur vor der Polizei in Acht nehmen, auch Kasperl und Seppel sind ihm dicht auf den Fersen, um die Kaffeekanne der Großmutter wieder zu beschaffen. Ob ihnen das gelingen wird?

Termine: 22. Februar, 17 Uhr; Anhaltisches Theater: Großes Haus, Friedensplatz 1a, 06844 Dessau-Roßlau

DER SÜDEN SACHSEN-ANHALTS

Experimentieren mit Checker Julian

Neugierig sein, ausprobieren und staunen – genau darum geht es in der Live-Show „Komm, wir finden’s raus!“ von Julian Janssen!

Mit lustigen Experimenten und spannenden Fragen nimmt der bekannte Checker das Publikum mit auf eine Reise durch Wissenschaft und Alltag. Dabei wird erklärt, geforscht und gelacht und am Ende weiß man ein ganzes Stück mehr als vorher.

Ein Erlebnis für Kinder und die ganze Familie.



Datum: 22. Februar 2026 im Steintor Varieté in 06112 Halle

Julian Janssen macht die Wissenschaft mit seiner Live-Show "Komm, wir finden`s raus" zum Erlebnis. (Foto: (C)MEG/ Hans-Florian Hopfner)

Übrigens: Julian auf der Bühne unterstützen und selbst Teil seiner Experimente werden? Das geht. Denn Julian liebt es, Dinge auszuprobieren. Genau dafür sucht er jemanden, der oder die bereit ist, mit ihm auf die Bühne zu gehen.

Potterheads aufgepasst! Erlebt die Filmmusik der Harry-Potter-Filme in besonderer Atmosphäre

Harry-Potter-Fans erleben einen Abend voller musikalischer Magie, bei dem die berühmtesten Melodien und Songs aus allen Harry‑Potter‑Filmen zum Leben erwachen. Hunderte Kerzen tauchen das Konzert in ein stimmungsvolles Licht und sorgen für eine einzigartige Atmosphäre. Das Programm präsentiert in einer besonderen Klavierfassung ausgewählte Stücke des fünffachen Oscarpreisträgers John Williams sowie Kompositionen von Patrick Doyle, Nicolas Hooper und dem ebenfalls oscarprämierten Alexandre Desplat – ein musikalisches Best-of aus der Welt von Harry Potter.



Datum: 20. Februar, 19 Uhr in der Phönix Theaterwelt in Wittenberg und am 22. Februar, 19 Uhr im Veranstaltungszentrum Köthen

Lesung für Kinder in Köthen mit Benno Bär

Benno Bär war lange in der winterlichen Kälte unterwegs und sehnt sich nach seinem warmen Zuhause. Kurz vor der Haustür stellt er jedoch fest, dass sein Schlüssel verschwunden ist. Seine Freunde stehen ihm sofort zur Seite, und gemeinsam finden sie einen Weg, damit Benno doch noch ins Warme gelangt. Die Geschichte erzählt einfühlsam von Zusammenhalt, Freundschaft und gegenseitiger Unterstützung. Sie ist für Kinder im Alter von drei bis vier Jahren geeignet. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.



Datum: 26. Februar, 17 Uhr, Stadtbibliothek Köthen, Marktplatz 1, 06366 Köthen

Antarktis entdecken: Ferien- und Familienführungen im Panometer Leipzig

Im Februar 2026 bietet das Panometer Leipzig zur Panoramaausstellung »ANTARKTIS« (Eröffnung am 24. Februar) ein umfangreiches Winterferienprogramm für Familien. In interaktiven Führungen entdecken Kinder und Erwachsene gemeinsam die eisige Welt des Südpols, rätseln über erstaunliche Fakten, erleben Tiere des Eises oder erkunden die Antarktis mit allen Sinnen. Ergänzt wird das Ferienprogramm durch Sonderführungen zum Valentinstag und zum Internationalen Tag der Wale am 15. Februar 2026.

Aktuelle Panoramaausstellung: ANTARKTIS (neu ab 24. Januar 2026) (Foto: Veranstalter/asisi)

„Wahr oder falsch? – Die Führung zum Mitraten“ (Familienführung, ab 8 Jahren)

Termine:

Freitag, 20. Februar 2026, 10.30 Uhr

Dauer: 45 Minuten

Preis: 4 Euro pro Person (zzgl. Eintritt)

„Schmecken, riechen, staunen – mit allen Sinnen durch die Antarktis“ (Familienführung, ab 8 Jahren)

Termine:

Dienstag, 17. Februar 2026, 10.30 Uhr

Donnerstag, 19. Februar 2026, 10.30 Uhr

Dauer: 45 Minuten

Preis: 4 Euro pro Person (zzgl. Eintritt)

"Aladin - das Musical" in Bitterfeld-Wolfen, Wernigerode und Halle

Zu Beginn des neuen Jahres entführt das Theater Liberi Familien in die zauberhafte Welt aus 1001 Nacht: Kleine und große Märchenfans sind eingeladen, in Bernburg die humorvolle Fassung von „Aladin – das Musical“ zu erleben. Das Theater Liberi inszeniert die jahrhundertealte Geschichte um den Jungen mit der Wunderlampe als modernes Musical mit eigens komponierten Songs. Für Kinder ab 4 Jahren geeignet.



am 27. Februar, 16 Uhr, Städtisches Kulturhaus Bitterfeld-Wolfen, Puschkinplatz 3, 06766 Bitterfeld-Wolfen



sowie am 5. und 6. März, 16 Uhr, Harzer Kultur- & Kongresszentrum Albert-Bartels-Straße (Eingang) / Pfarrstraße, 38855 Wernigerode



und am 7. März, 15 Uhr, Steintor-Varieté, Am Steintor 10, 06112 Halle

Das Theater Liberi kommt mit dem Musical "Aladin" nach Sachsen-Anhalt. Foto: Theater Liberi, Fotograf: Nilz Böhme

Spaß mit Riesenrutsche: Das Maya mare hat wieder geöffnet

Wer noch ein winterliches Abenteuer für die ganze Familie sucht, sollte einen Besuch im frisch renovierten Maya mare einplanen. Die neue Rutschenwelt begeistert Groß und Klein – besonders die neue Kukulkan-Rutsche, eine Reifenrutsche mit Soundeffekten und wechselnden hellen und dunklen Abschnitten, sorgt für fast eine Minute Rutschvergnügen.

Herzstück des Maya mare nach drei Monaten Umbau ist die völlig neu gestaltete Rutschenwelt, die sich unter anderem mit spektakulären Sound- und Lichteffekten präsentiert. (Foto: Steffen Schellhorn)

Auch die Jüngsten kommen auf ihre Kosten: Schon der vierjährige Theo testet begeistert seine neue Schwimmweste im warmen Wasser. Ein perfekter Tagesausflug für Familien, die Action, Spiel und Entspannung kombinieren wollen.

täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet,

Am Wasserwerk 1 ∙ 06132 Halle (Saale), Telefon: +49 345 77 42 0

Ein Schauspiel anderer Art können Familien und Kinder mit der kostenfreien App „Set-Caching“ spielerisch entdecken und erleben, wie das Schloss Ostrau 2021 zum Drehort des Kinofilms „Alfons Zitterbacke – Endlich Klassenfahrt“ wurde. (Foto: X Filme Creative Pool GmbH)

Winterlinge und Zitterbacke: Frühlingserwachen am Schloss Ostrau

Wenn im Februar und März tausende gelbe Winterlinge den Park rund um Schloss Ostrau im Saalekreis in ein leuchtendes Blütenmeer verwandeln, wird der Spaziergang zum kleinen Naturabenteuer. An vier Wochenenden lädt der Schloss Ostrau e.V. Familien ein, das Naturschauspiel zu erleben.

Wer Lust auf noch mehr Action hat, kann mit der kostenfreien App „Set-Caching“ auf Drehort-Entdeckung gehen: 2021 wurde hier der Film "Alfons Zitterbacke – Endlich Klassenfahrt" gedreht. In einer GPS-geführten Rätseltour mit sechs Stationen helfen Kinder dem Pechvogel Alfons, seine Klassenfahrt zu retten – mit Filmszenen, Mini-Games und Augmented Reality. Zum Schluss warten kleine Belohnungen wie Gutscheine fürs Schloss-Café oder die Sommerrodelbahn auf dem Petersberg. Ein Ausflug, der Natur und Kinoabenteuer clever verbindet.

Winterling-Tage Schloss Ostrau, 21. Februar – 15. März (jeweils samstags & sonntags von 12 Uhr – 18 Uhr), Infos zur Mission und Fototour in Ostrau

Türen auf für den Nachwuchs: Girls’ und Boys’ Day am 23. April

Schrauben statt Stricken, Pflegen statt Programmieren: Am 23. April können Schülerinnen und Schüler beim Girls’ Day und Boys’ Day in Berufe hineinschnuppern, die sie sonst vielleicht nicht auf dem Schirm hätten. Die Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Süd ruft Unternehmen aus der Region auf, sich zu beteiligen und jungen Menschen ihre Türen zu öffnen.



Beim Girls’ Day geht es darum, Mädchen für Technik, Handwerk, Ingenieur- und Naturwissenschaften zu begeistern – Bereiche, in denen Frauen nach wie vor unterrepräsentiert sind. Der Aktionstag biete zudem eine Plattform, um mit weiblichen Vorbildern in Führungspositionen aus Wirtschaft und Politik ins Gespräch zu kommen, teilt die Arbeitsagentur mit. Schülerinnen ab der fünften Klasse können teilnehmen. Parallel dazu findet der Boys’ Day statt. Hier sollen Jungen Berufsfelder kennenlernen, in denen überwiegend Frauen arbeiten – etwa in Erziehung, Soziales, Gesundheit oder Pflege. Ziel sei es, das geschlechtsspezifische Berufswahlverhalten aufzubrechen, so die Agentur.



Praktisches Erleben steht bei beiden Aktionstagen im Mittelpunkt: Betriebe können Berufserkundungen, Mitmach-Aktionen, Workshops oder Hospitationen anbieten – auch digitale Formate sind möglich. Die Teilnahme ist für Unternehmen kostenlos.

Firmen können ihre Angebote unter www.girls-day.de beziehungsweise www.boys-day.de online eintragen. Über diese Plattformen finden dann auch Mädchen, Jungen, Eltern und Lehrkräfte die Veranstaltungen.

Set-Caching Erlebnis-Touren in Sachsen-Anhalt

Die kostenfreien Set-Caching Erlebnis-Touren führen ganzjährig und flexibel an originalen Drehorten in Sachsen-Anhalt vorbei – ideal für Familien, die frische Luft, spannende Rätsel und einen Ausflug mit Abenteuer verbinden möchten. Highlights für die Vorweihnachtszeit sind unter anderem die digitale Zeit-Reise-Rätsel-Tour „Im Takt der Zeit“ am Schloss- und Domplatz Merseburg passend zum Film „Bach – Ein Weihnachtswunder“ (Mediathek MDR). Film- und Buchfans können zudem auf den Spuren von „Woodwalkers“ in den Blankenburger Sandsteinhöhlen oder der Wintersteinschule aus „Die Schule der magischen Tiere“ in Wernigerode spannende AR-Erlebnisse und Fotomöglichkeiten entdecken.

Datum: ganzjährig, zeitlich flexibel, Ort: Original-Drehorte in Sachsen-Anhalt (z. B. Merseburg, Blankenburg, Wernigerode, Arche Nebra), erlebnisse.set-caching.de

BattleKart in Halle bringt Videospiel-Action auf die Rennstrecke

Wer Kartfahren mag und Videospiele liebt, sollte sich Halles neue Attraktion nicht entgehen lassen: In der Berliner Straße 191 hat BattleKart – Beyond Reality eröffnet. Hier verschmelzen reale Elektro-Karts mit virtuellen Spielelementen. Auf dem Boden erscheinen Rennstrecken, Hindernisse und Power-Ups, die wie aus Mario-Kart-Zeiten wirken – nur dass man selbst im Kart sitzt statt am Controller. Dank Projektionstechnik und Sensorik werden Treffer, Drifts und Boosts millimetergenau erkannt. Zur Auswahl stehen verschiedene Spielmodi – vom klassischen Rennen über Fußball bis hin zu „BattleSnake“.

Seit Oktober geöffnet: täglich, Termine online buchbar, Adresse: Berliner Straße 191, 06116 Halle (Saale), Preise: ab 18 € pro Runde, Infos und Buchung: www.battlekart.com/halle

Magische Lichterwelten im Bergzoo Halle

Der Bergzoo Halle taucht mit den Lichterwelten wieder in ein Meer aus Licht. Unter dem Motto „Fantasy Island“ erwarten die Besucher mehr als tausend leuchtende Figuren, verteilt auf einem über zwei Kilometer langen Rundweg. Auf rund fünf Hektar entsteht so eine Fantasiewelt voller Elfen, Fabelwesen und aufregender Installationen, untermalt von Musik und Soundeffekten. Die Magischen Lichterwelten gehören seit 2018 zu den größten Events ihrer Art und locken bis zum 1. März erneut Besucher von Mittwoch bis Sonntag in den Abendstunden an.

Datum: bis 1. März, Mittwoch bis Sonntag, jeweils 17–21.30 Uhr, Bergzoo, 06114 Halle

Im Bergzoo Halle leuchtet es wieder! Bis zum 1. März gibt es dort die Lichterwelten. (Foto: dpa)

Kunterbuntes Noviland im Nova Shoppingcenter

Das Noviland im Nova Shoppingcenter im Saalekreis erstrahlt in neuem Glanz: Auf einer Fläche voller Fantasie erwartet Kinder von vier bis zehn Jahren eine große Burg, ein Drachenmaskottchen, eine Kletterwand und einen liebevoll gestalteten Marktplatz mit Handwerksstationen.

Im Oktober 2025 hat das neue Noviland im Shoppingcenter Nova in Günthersdorf eröffnet. Zentraler Mittelpunkt ist die große Burganlage zum Toben. (Foto: Katrin Sieler)

Regionale Künstler haben die mittelalterliche Drachenwelt gestaltet, digitale Malelemente und klassische Bastelangebote runden das Erlebnis ab. Ein Spaß für die ganze Familie!

Nova Shoppingcenter, Günthersdorf

Avatar-Wald und Mario-Kart-Feeling: Die neue Eventarena „Findora“ eröffnet

Im Nova in Günthersdorf (Saalekreis) hat mit „Findora“ eine völlig neue Eventarena eröffnet, die Besucher in einen mystischen Avatar-Wald entführt. Mit Kartbahn, Arcade-Games, Mixed-Reality-Arena und weiteren Attraktionen hat der Indoor-Freizeitpark viele Angebote zu bieten. Die Redaktion konnte ihn bereits testen.

Adresse: NOVA Shoppingcenter, Einkaufszentrum NOVA, 06237 Leuna OT Günthersdorf

LEGO-Ausstellung im Oschatzer Museum

Die Sonderausstellung „Die Welt der bunten Steine“ endet am 22. Februar und lädt noch einmal nach Oschatz in das Stadt- und Waagenmuseum zu einem Besuch ein. Die „Waldheimer Steinchenbande“ stellt im Oschatzer Museum zahlreiche Lego-Bausätze, aber auch bunte Klemmbausteine von Mould King, Cobi, Blue Brixx und Cada aus. Dabei gibt es jede Menge zu entdecken: eine fiktive Stadt mit Häusern und Straßenzügen, ein Riesenrad, ein fahrender Cityzug und zahlreiche Fahrzeuge. Aus der Disney-Welt sind der Löwe Simba, Mickey Mouse und Arielle sowie zauberhafte Schlösser zu bestaunen.



Datum: noch bis zum 22. Februar, Di.-Do.: 10-12.30 Uhr & 13.00-17.00 Uhr Fr.-So.:13.30-17.00 Uhr, Stadt- und Waagenmuseum, Frongasse 1, 04758 Oschatz

Auch Simba ist im Oschatzer Museum aus Lego aufgebaut. Foto: Veranstalter

Magische Welt in Dresden: Harry Potter™ – Die Ausstellung

Seit Mitte Dezember hat sich Dresden in einen Ort voller Zauber verwandelt: In der interaktiven Ausstellung zu Harry Potter und dem erweiterten Universum entdecken Besucher originale Kostüme, Requisiten und legendäre Filmszenen. Ob Patronus wählen, Zaubersprüche ausprobieren oder Quidditch-Fähigkeiten testen – hier wird die magische Welt für große und kleine Fans lebendig.

Datum: bis zum 3. Mai 2026, Erlwein Forum @ OSTRA-Areal, Dresden, www.harrypotterexhibition.com

Einmal wohnen wie Harry Potter. Sein Zimmer unter der Treppen können Kinder in der Ausstellung in Dresden ab dem 19. Dezember testen. (Fotocredit: Imagine Cupboard under the Stairs)

DER NORDEN SACHSEN-ANHALTS

Urban Dance Day im City Carré Magdeburg mit Breakdance-Weltmeistern

Magdeburg wird zum Zentrum der Tanzszene, wenn die Breakdance‑Weltmeister Da Rookies im City Carré die neue Eventreihe „Urban Dance Day“ eröffnen. Nach dem Erfolg des Urban Dance Festivals 2024 sind künftig bis zu vier Veranstaltungen pro Jahr geplant, um die regionale Tanzcommunity weiter zu stärken. Der Auftakt findet am 21. Februar statt. Ab 15:00 Uhr treten zunächst Kinder und Junioren in spannenden Breakdance‑Battles an, gefolgt von einem K.-o.-Wettbewerb mit 16 Tänzerinnen und Tänzern aus ganz Deutschland. Ein besonderes Highlight bildet das neue AllStyle Battle, in dem verschiedene Tanzrichtungen wie Hip-Hop, Jazz und Streetdance aufeinandertreffen. Moderiert wird das Event von Weltmeister Nils Klebe und Tizzy, begleitet von einer Beatbox‑Performance von PatBeat. Ergänzend dazu wird ein kostenloser Hip‑Hop‑Workshop mit Weltmeister Noran Kaufmann angeboten.



Datum: 21. Februar, 15 Uhr, City Carré Magdeburg, Kantstraße 3, 39104 Magdeburg

Im Reich der Urzeit: Dinosaurier-Ausstellung in Magdeburg

Auf einer Ausstellungsfläche von bis zu 5.000 Quadratmetern werden mehr als 50 verschiedene Dinosaurier präsentiert, die vor rund 250 Millionen Jahren auf der Erde lebten. Die Schau vermittelt umfangreiche Informationen über diese Urzeitgiganten sowie über die Geschichte ihrer Entdeckung und Forschung. Die vielseitige Erlebniswelt bietet ein eindrucksvolles und lehrreiches Umfeld für Besucherinnen und Besucher jeden Alters. Im Ausgrabungscamp besteht die Möglichkeit, selbst in die Rolle von Dinoforschenden zu schlüpfen. Für Kinder gibt es einen Dino‑Kindergarten mit Minidinosauriern zum Klettern und Streicheln sowie einen Dinosaurier‑Fotokopf für Erinnerungsfotos.



Datum: 21. Februar bis 8. März, geöffnet ist wochentags von 14 bis 18 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen von 11 bis 18, montags und dienstags bleibt die Ausstellung geschlossen



Und vom 13. März bis zum 15. März zieht die Ausstellung nach Aschersleben, Herrenbreite

Roar! Die Giganten der Urzeit warten in der Dinosaurier-Ausstellung in Magdeburg Foto: Kulturtime Produktion

Mit Taschenlampen nachts durchs Museum in Wolmirstedt

Mit Taschenlampen ausgestattet erkunden die Teilnehmenden das Museum auf besondere Weise. Im Lichtkegel werden spannende Geschichten zu ausgewählten Objekten erzählt, und an mehreren Stationen besteht die Möglichkeit, originale Stücke aus nächster Nähe zu betrachten; einige Exponate dürfen sogar berührt werden. Im Anschluss klingt der Abend bei einem gemeinsamen Picknick aus. Die Veranstaltung dauert etwa eineinhalb bis zwei Stunden. Eine Anmeldung ist unter 039201/21363 erforderlich, und eigene Taschenlampen sind mitzubringen.



Datum: 20. Februar, 17 Uhr, Museum Wolmirstedt, Schlossdomäne 4, 39326 Wolmirstedt

Ein Zirkustag mit Circus Knopf in Arneburg

„Circus Knopf“ kehrt mit einem neuen Programm zurück und ergänzt die Vorstellung um einen Jonglier-Workshop für junge Interessierte. In der kleinen Manege übernimmt Circusdirektorin Ringel sämtliche Rollen – von Jonglage und Clownerie bis zu Zauberei und musikalischer Begleitung. Gezeigt werden spontane Jonglagen, kunstvolle Diabolo‑Einlagen, magische Momente und humorvolle Zirkusbilder. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, selbst erste Jonglier- und Zirkusübungen auszuprobieren. Eine Voranmeldung ist per E-Mail an [email protected] erforderlich; der Einlass beginnt eine Stunde vor Veranstaltungsstart.



Der Eintritt ist frei!



Datum: 28. Februar, 14 Uhr, Anker, Elbstraße 17, 39596 Arneburg

Museum für Technik in Magdeburg wieder geöffnet

Die Gefahr durch drückende Schneelasten auf dem Dach ist gebannt. Für das Technikmuseum Magdeburg heißt das, dass es wieder für Besucher öffnen darf.



Das Museum musste sogar während der Ferien geschlossen bleiben und das bereits bestehende Ferienprogramm abgesagt werden. Jetzt darf das Technikmuseum wieder öffnen, wie das Team freudig verkündet.



Geöffnet hat das Museum an der Dodendorfer Straße 65 dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene 4 Euro, ermäßigt 2 Euro. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren kommen kostenlos in das Museum.

Brettspiele in der Bibliothek Magdeburg

Der Brettspiel-Sonntag in der Zentralbibliothek Magdeburg lädt Familien am 15. Februar von 14 bis 17 Uhr zu einem gemeinsamen Spielenachmittag ein. Neben einer großen Auswahl an Kinder-, Familien- und Strategiespielen wartet als besonderes Highlight ein offizielles Vorrundenturnier zur Deutschen Meisterschaft im Kartenspiel „Wizard“ auf Besucher ab zehn Jahren.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht nötig. Wer möchte, kann vor Ort neue Lieblingsspiele entdecken, Mitspieler finden oder die beliebten Großspiele ausprobieren. Der Eintritt ist frei, auch Medien können ausgeliehen werden.

