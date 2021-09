Am 26. September wählt Deutschland einen neuen Bundestag. Bis 18 Uhr sind die Wahllokale geöffnet, danach entscheidet sich, wer Deutschland in den kommenden Jahren regieren wird. Hier gibt es alle Infos zur Wahl im Ticker.

Berlin/DUR - Deutschland wählt einen neuen Bundestag. Seit 8 Uhr am Morgen sind alle wahlberechtigten Bundesbürger aufgerufen, über die Zusammensetzung des Parlamentes in den kommenden vier Jahren zu entscheiden. Wie läuft die Wahl in Sachsen-Anhalt?

18.34 Uhr: Kommentar von Volksstimme-Chefredakteur Alois Kösters

Ein historischer Tag. Der Abstieg der größten Volkspartei Deutschlands ist besiegelt, auch wenn zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht feststeht, ob es für einen hauchdünnen Wahlsieg reicht: Alois Kösters, der Chefredakteur der "Volksstimme kommentiert die ersten Prognosen am Wahlabend.

18.28 Uhr: Zu wenig Wähler vor Ort - Urne aus Catau wird nicht vor Ort ausgezählt

In Cattau (Wahlbezirk 222 /WK 71 Anhalt)), einem Ort im Südlichen Anhalt, haben weniger als 50 Menschen gewählt. Damit tritt ein Passus im geänderten Bundeswahlgesetz in Kraft. Die Stimmen dürfen nicht mehr vor Ort ausgezählt werden, Wie der Kreiswahlleiter mitteilt, müssen die Cattauer Stimmen eingemischt werden. Sie kommen nach Wieskau (Wahlbezirk 221 Wieskau). Der Wahlkreis hat damit nur noch 317 Wahlbezirke.

Auf Grund des geänderten Bundeswahlrechts (§ 68 Abs. 2 BWO) ist am Wahlsonntag erstmals die folgende Besonderheit möglich: Wahlbezirke, in welchen weniger als 50 Wähler ihre Stimme abgegeben haben, dürfen wegen der Gefährdung des Wahlgeheimnisses die Stimmen nicht mehr selbst auszählen. Vielmehr müssen auf Anordnung des Kreiswahlleiters die Stimmen in einem anderen Wahlbezirk ausgezählt werden.

18.13 Uhr: In Sachsen-Anhalt hat das Auszählen begonnen

Wie bei der Landtagswahl gab es auch dieses Mal ein eigenes Briefwahl Lokal für die Verbandsgemeinde. Es befand sich im EG Rathaus dort wurden. 18Uhr die Wahlurnen geöffnet. Danach begann auch dort die Stimmen-Auszählung. Foto: René Kiel

Wie bei der Landtagswahl im Juni gab es auch dieses Mal ein eigenes Briefwahl Lokal für die Verbandsgemeinde Egelner Mulde. Es befand sich im EG Rathaus dort wurden. 18 Uhr die Wahlurnen geöffnet. Danach begann auch dort die Stimmen-Auszählung.

Um 16 Uhr lag die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Anhalt (71) bei 46,03 Prozent /2017: 42,1). 214.557 Wahlberechtigte gab es im Wahlkreis 71 (Anhalt) am Sonntag. Über ein Fünftel von ihnen nutzen die Briefwahl, genau, 20,6 Prozent. Das ist nochmal mehr als bei der Landtagswahl am 6. Juni (16,5 Prozent).

18.04 Uhr: Last-Minute-Tradition in Halberstadt

Man kann es schon eine Tradition nennen: Als definitiv letzter Briefwähler gab Halberstadts Stadtwahlleiter Timo Günther am Freitag um punkt 17:59 Uhr seine Stimme im Briefwahllokal des Rathauses ab. Insgesamt wurden für Wähler im Stadtgebiet Halberstadts 7980 Briefwahlunterlagen ausgestellt

17.37 Uhr: In Gardelegen geht es bunt zu

Bunte Wahlkabinen in Gardelegen. Foto: Gesine Biermann

Bunt wie die Farben der Parteien geht es auch in Gardelegens Wahllokalen zu: Hier sind nämlich die „Wahlkabinen“ immer schön bunt bemalt. Die Kinder der Region haben die grauen Pappen verschönert. Und mit Bienchen und Co. macht Wählen doch gleich doppelt so viel Spaß

17.32 Uhr: Die 50-Sonntagswähler-Marke geknackt

Das Wahllokal-Schild hängt in Falkenberg (Landkreis Stendal) an der Ehrentafel für Dr. Friedrich Müller, dem "Initiator des Planes der Umgestaltung der Wische". Foto: Karina Hoppe

Alle Wahllokale in den Verbandsgemeinden Seehausen, Arneburg-Goldbeck, Elbe-Havelland sowie in der Hansestadt Havelberg und der Einheitsgemeinde Osterburg haben die Hürde von mindestens 50 Wählern am Sonntag geschafft. Andernfalls hätten die Wahlhelfer nach 18 Uhr mit der geschlossenen Urne in ein vorher festgelegtes, größeres Wahllokal umziehen und dort beide Urnen zusammen auszählen müssen. Da dieser Fall in Beelitz (Arneburg-Goldbeck) sehr wahrscheinlich war, öffnete das Wahllokal gar nicht. Die drei weiteren Wackelkandidaten schafften die Hürde, was laut der Wahlleiterin Simone Kuhlmann für eine hohe Wahlbeteiligung spricht. In Havelberg war nur der Ort Jederitz fraglich, auch dort knackten die Wähler die 50er-Marke aber und zwar schon um 13 Uhr.

17.12 Uhr: Irritationen in Beetzendorf



Im Ortsteil Jeeben der Gemeinde Beetzendorf gab es kurzzeitige Irritationen zum Hygienekonzept. Es sah vor, dass die Mitglieder des Wahlvorstandes keinen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen, wenn sie sich an ihren Plätzen befinden. Ein ausreichender Abstand sei gegeben, zudem wurde mit Plexiglasscheiben für einen so genannten Spuckschutz gesorgt. Darüber gab es eine Beschwerde bei Kreis-Wahlleiter Bastian Sieler. Dieses Konzept sei zwar schlüssig, nach der gültige Eindämmungsverordnung aber nicht korrekt. Deshalb habe er die Wahlhelfer aufgefordert bis nach der Auszählung Masken zu tragen. Ebenfalls sei gesagt worden, dass die Jeebener Wahlhelfer Wähler ermuntert hätten, ihre Maske abzunehmen. „Das stimmt nicht“, betont Sieler.

16.49 Uhr: Hohe Wahlbeteiligung in Sachsen-Anhalt

Bei der Bundestagswahl in Sachsen-Anhalt hat bis zum Sonntagnachmittag knapp die Hälfte der Wahlberechtigten in den Wahllokalen abgestimmt. Die Wahlbeteiligung lag um 16 Uhr bei 46,03 Prozent, wie Landeswahlleiterin Christa Dieckmann mitteilte. Briefwähler waren noch nicht mit eingerechnet.

16.42 Uhr: Nicht nur der Bundestag wird neu gewählt

Zur Bürgermeister-Wahl sind in Klietz im Landkreis Stendal insgesamt 1258 Wahlberechtigte aufgerufen, 190 davon nutzten vorab die Möglichkeit zur Briefwahl. Eine rege Wahlbeteiligung zeichnete sich im Ortsteil Scharlibbe ab, wo gegen 15.30 Uhr bereits 95 von 144 Wahlberechtigten an die Wahlurne getreten waren. Um das Ehrenamt bewerben sich die vier Kandidaten Harald Bauherr, Dirk Hoffmann, Jens Meiering und Torsten Peters.

16.36 Uhr: Nachwahlbefragung in Havelberg

Marion Abendroth (links) aus Genthin ist nebenberuflich Korrespondentin von Infratest dimap. Foto: Andrea Schröder

Im Wahllokal 1 im Havelberger Rathaus werden Wähler nach ihrer Stimmabgabe im Foyer nochmal darum gebeten, zwei Kreuze zu setzen. Marion Abendroth aus Genthin ist nebenberuflich Korrespondentin von Infratest dimap. Sie bittet zwischen 8 und 18 Uhr in sieben Zeitblöcken Freiwillige um eine erneute Stimmabgabe sowie um Auskünfte zum Wahlverhalten. Das alles fließt ein in die Hochrechnung zur Bundestagswahl, die um 18 Uhr von der ARD gesendet wird.

13.42 Uhr: Wahllokal Falkenberg: Was prophezeit die Torte?

Die Buttercremetorte von Romana Wied im Wahllokal Falkenberg (Landkreis Stendal) gab am Mittag noch keinen Aufschluss über mögliche Koalitionen für den Bundestag. Foto: Karina Hoppe

Große Mehrheit für ??? Die Buttercremetorte von Romana Wied im Wahllokal Falkenberg (Landkreis Stendal) gab am Mittag noch keinen Aufschluss über mögliche Koalitionen für den Bundestag. Dafür hatten die Wahlhelferinnen ihren Spaß damit, denn jeder zweite Wähler sprach sie auf den fetten Happen an.

Das Wahllokal gehörte zu den Wackelkandidaten, was die Mindestens-50-Sonntagswähler-Marke betrifft. Aber am Nachmittag gab's Entwarnung von der Verbandsgemeinde Seehausen: Alle sind über die Hürde und können damit selbst auszählen.

16.21 Uhr: Kleinau: 55 Prozent der Berechtigten haben bereits gewählt

Bu: Michaela Franzl reinigte im Kleinauer Wahllokal nach jeder Stimmabgabe die Wahlkabinen. Foto: Antje Mewes

Im Wahllokal in Kleinau hatten um 15 Uhr 55 Prozent aller Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben, wie Wahlhelfer Hans-Georg Kempcke errechnete. Beim Umsetzen des Hygiene-Konzeptes herrschte im Kleinauer Wahlbüro Routine. Schon bei der Landtagswahl am 6. Juni war es angewendet worden.

An dem Abend waren die Kleinauer übrigens die schnellsten bei Auszählung der Stimmen und meldeten das Ergebnis als erste im gesamten Altmarkkreis.

16.11 Uhr: Bürgermeisterwahl treibt Beteiligung im Altkreis Bitterfeld hoch

In Sandersdorf-Brehna sorgt die parallel durchgeführte Wahl für das Bürgermeister-Amt für eine besonders hohe Wahlbeteiligung. Im Wahlkreis 71 haben bis 14 Uhr 33,4 Prozent der Wähler ihre Stimme abgegeben.

16 Uhr: Marcus Faber (FPD) auf dem Weg nach Berlin

Der Stendaler FDP-Bundestagsabgeordnete Marcus Faber hat gegen 15 Uhr schon mal den Zug nach Berlin genommen, um im Genscher-Haus an der coronabedingt sehr kleinen Wahlparty des Bundesvorstandes seiner Partei teilzunehmen. Gewählt hatte Faber bereits um Uhr und für seine Partei „ein gutes Gefühl“.

14.53 Uhr: Aufregung um Wahlkampfflyer mit Annalena Baerbock in Halle (Saale)

Ein anonymer Flyer mit Hetze gegen die Grünen und ihre Spitzenkandidatin sorgt für Empörung in Halle. Was die Polizei dazu sagt.

14.48 Uhr: Genthins Stadtwahlleiterin meldet hohe Wahlbeteiligung

Genthins Stadtwahlleiterin Carola Elsner vermeldet für 13 Uhr für die zwölf Wahlbezirke eine recht hohe Wahlbeteiligung. Spitzenreiter ist der Wahlbezirk 11: hier hatten bis 13 Uhr mit 57,8 Prozent über die Hälfte der Paplitzer ihre Stimme abgegeben.

Mit 48,02 Prozent folgen die Dretzeler (Wahlbezirk 10) und die Genthiner vom Wahlbezirk 5 mit 47,85 Prozent. Die geringste Wahlbeteiligung zu diesem Zeitpunkt war mit 24,36 Prozent im Wahlbezirk 2, im Rathaus am Marktplatz, zu verzeichnen.

14.37 Uhr: Wahlbeteiligung in Sachsen-Anhalt bei 36,7 Prozent

Die #Wahlbeteiligung in #SachsenAnhalt lag 14 Uhr bei 36,7 %, darin enthalten sind nur Urnenwahlbezirke, es können noch keine Aussagen zur #Briefwahl gemacht werden.

Die Wahllokale haben bis 18 Uhr offen. https://t.co/q9D0aQtUVJ #btw21 pic.twitter.com/Gus5WJ4SfL — Statistik LSA (@StatistikLSA) September 26, 2021

14 Uhr: So viele Menschen haben bislang in Droyßig gewählt

950 Wähler können im Ort ihre Stimmen abgeben. Insgesamt gibt es in Droyßig 1.371 Wahlberechtigte, 400 davon haben die Briefwahl genutzt.

13.42 Uhr: Wahlkreis Magdeburg/Schönebeck: Wahlbeteiligung in etwa so hoch wie 2017

Laut Wahlleiter Holger Platz laufe es in den Wahllokalen bislang reibungslos. Es herrsche ein stets Kommen und Gehen. Zum Mittag, 12 Uhr, lag die Wahlbeteiligung in den Wahllokalen bei 18,6 Prozent und damit in etwa so hoch wie zur letzten Bundestagswahl.

"Dabei muss man auch noch berücksichtigen, dass 40 bis 45 Prozent der Wahlberechtigten bereits von der Briefwahl Gebrauch gemacht haben. Das sind nochmal deutlich mehr, als zur Landtagswahl in diesem Jahr", so Platz.

Er geht davon aus, dass noch viele Wahlberechtigte am Nachmittag den Weg in die Wahllokale finden werden. Platz hat sich heute auch bereits vor Ort ein Bild vom Verlauf der Wahl gemacht und hat neben Wahllokalen in der Landeshauptstadt unter anderen auch Wahllokale im Salzlandkreis, wie etwa in Schönebeck, Baby, Calbe sowie Klein und Groß Mühlingen besucht.

Das einzige, was nachgeliefert werden musste, waren in manchen Lokalen Flächendesinfektionstücher - ansonsten keinerlei besondere Vorkommnisse.

13.42 Uhr: Dessau-Roßlau: Gut 20 Prozent der Wahlberechtigten haben in WK70 ihre Stimme abgegeben

Es zeichnet sich eine geringere Wahlbeteiligung als vor vier Jahren ab. Bis zum Mittag um 12 Uhr haben etwas mehr als 20 Prozent ihre Stimme abgegeben.

13.41 Uhr: Wahllokal Grundschule Annastraße in Stadtfeld Ost

Im Wahllokal Grundschule Annastraße in Stadtfeld Ost herrschte am Vormittag stetes Kommen und Gehen. Auch wenn in Magdeburg viele Wähler die Briefwahl genutzt haben, hatten die Wahlhelfer hier keine Langeweile. Probleme gab es hier keine.

13.10 Uhr: So ist die Wahlbeteiligung in Magdeburg

Die Wahlbeteiligung in Magdeburg betrug um 12 Uhr 26,5 Prozent. Zum gleichen Zeitpunkt waren es 2017 mit 29,6 Prozent gut drei Prozent mehr.

12.42 Uhr: Rathaus Arendsee: Wartezeit für Wähler verkürzt

Wähler müssen heute im Arendseer Rathaus keine längeren Wartezeiten in Kauf nehmen. Die Anzahl der Wahlkabinen wurde auf drei erhöht. Bei der Landtagswahl waren es nur zwei. Zudem wurden damals im Durchgangsflur Fragen für Statistiken gestellt. Um die Corona-Abstände einhalten zu können, durften dort keine wartenden Wähler Platz nehmen.

Frauen und Männer standen draußen in einer Schlange auf dem Marktplatz. Dies sorgte für Unmut, da es für Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen sehr anstrengend war. Sollte es heute doch zu längeren Wartezeiten kommen, können die Stühle im Rathausflur genutzt werden.

Blick zum Wahllokal in Arendsee. Foto: Christian Ziems

Wahlbeginn in Halle (Wahlkreis 72)

In Halle ist am Vormittag des Wahlsonntags zur Bundestagswahl reger Betrieb vor dem Wahllokal im Cantor Gymnasium in der Torstraße zu erkennen. Im Minutentakt treffen neue Wählerinnen und Wähler ein. Einige plaudern mit zufällig getroffenen Bekannten, andere erklären ihren kleinen Kindern, warum die Eltern kurz in das Schulgebäude müssen. Auch die Straßen Glauchas sind geprägt von Menschen aller Altersgruppen, die mit ihren Wahlbenachrichtigungen in der Hand Richtung Wahllokal streben. Wartezeiten gibt es gegen zehn Uhr keine.

Diese Wahl zeichnet sich nicht zuletzt dadurch aus, dass die Wählerinnen und Wähler gebeten werden, aufgrund der Pandemie ihre eigenen Stifte mitzubringen. Klappt das? „Die meisten Leute leihen sich Kugelschreiber von uns“, sagt eine Wahlhelferin.

Ein Foto aus Halle. Foto: Phillip Kampert

10.48 Uhr: Originelle Idee zur Wahl aus Gardelegen

Eine originelle Idee hatte Gardelegens Stadtführer Rupert Kaiser. Er hat unter dem Motto "Nach der Wahl auf den Wall" zu einer geführten Wallwanderung eingeladen. Als Gardelegens Uralt-Bürgermeister Julius Beck, einer der verdienstvollsten Bürgermeister in der Geschichte der Stadt Gardelegen (1881 bis 1923) hatte Rupert Kaiser auch so manche Schnurre und Anekdote aus jener Zeit im Gepäck.