Nur 321 Stimmen Vorsprung: CDU-Kandidat Stier zieht im Burgenland-Saalekreis knapp an AfD vorbei

Weißenfels/Merseburg/MZ - 321 Stimmen. 321 Stimmen trennten am Ende den Sieger des Direktmandats im Wahlkreis 73 vom Zweitplatzierten. Der Sieger hieß am Ende erneut Dieter Stier. Nach dem Verlauf des Wahlabends muss das schon fast als Überraschung gelten, obwohl der CDU-Politiker als amtierender Direktkandidat ins Rennen gegangen ist.

Denn fast den gesamten Abend lag AfD-Landeschef Martin Reichardt in Front. Gegen 20.30 Uhr, da war bereits die Mehrheit der Wahllokale ausgezählt, hatte Reichardt noch mit fast sechs Prozentpunkten geführt. Doch Stier gab nach eigenen Angaben die Hoffnung noch nicht auf. Schließlich fehlten noch die Briefwahllokale. Und die brachten tatsächlich den Umschwung. Der CDU-Kandidat erklärte dennoch: Angesichts des knappen Vorsprungs und der Stärke des politischen Gegners sollte man demütig sein.

In der Tat hat Stier gegenüber 2017 deutlich an Zustimmung verloren. Die AfD gewann. Deren Kandidat Reichardt hatte offenbar im Gefühl, dass der Sieg noch kippen könnte und lehnte voreilige Gratulationen am frühen Abend ab. Die Tendenz der Ergebnisse gefiel dem Spitzenkandidaten der AfD in Sachsen-Anhalt, der auch so in den Bundestag einzieht, gleichwohl: Dass wir im Süden eine starke Wählerbasis haben, ist bekannt. Wir sprechen die Themen an, die die Bürger dort bewegen, etwa den Strukturwandel, der durch den Dekarbonisierungsunsinn der Bundesregierung verursacht wird.“

Anders als seine Parteifreunde Katrin Budde und Karamba Diaby in den Nachbarwahlkreisen war SPD-Bewerber Jens Wojtyschak letztlich im Kampf um das Direktmandat chancenlos. Gleichwohl erfüllte sich seine am Sonntagmorgen bei der Stimmabgabe in seinem Heimatort Muschwitz geäußerte Hoffnung, vom bundesweiten Rückenwind seiner Partei zu profitieren. Mit 21,9 Prozent konnte er acht Prozentpunkte mehr einfahren als sein Vorgänger 2017. Wojtyschak war zufrieden mit dem Erreichten: „Wir sind zurück und können aktiv mitgestalten“, sagte er mit Blick auf das Abschneiden der SPD.

Grünen-Kandidatin Martina Hoffmann war dagegen hörbar frustriert, ob ihres eigenen Abschneidens – mit 3,4 Prozent lag sie fast gleichauf mit dem Kandidaten der Basis, Jens Jahr, auf dem letzten Platz, als auch angesichts des nur minimal verbesserten Zweitstimmenergebnisses ihrer Partei im Wahlkreis: „Ich bin sehr enttäuscht angesichts des vielen Engagements, das wir gezeigt haben. Es geht ja nicht um meine Person, sondern darum, den Planeten zu retten. Das will hier offenbar keiner.“ Themen wie der Klimawandel seien hier nicht präsent.

Für die Linke Birke Bull-Bischoff bedeutet der Abend das zumindest vorläufige Ende ihrer Bundestagskarriere. Aufgrund des schlechten Abschneidens ihrer Partei im Land reichte es für sie trotz Listenplatz drei nicht für den erneuten Sprung nach Berlin. „Erst- und Zweitstimmenergebnis sind eine Katastrophe“, kommentierte die 57-Jährige. Eine Erklärung hatte sie dafür am Wahlabend nicht: „Aber die Zuspitzung, dass die Chance auf einen SPD-Kanzler bestand, war für uns sicherlich nicht hilfreich.“