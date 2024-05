Beim MZ-Infostand in der Heideringpassage haben Anwohner erzählt, welche Probleme es in ihrem Viertel gibt. Viele Menschen sind aber auch zufrieden mit ihrem Umfeld. Ein gemeinsamer Wunsch eint Dölau, Heide-Nord und Lettin besonders.

Halles Norden will die Jugend behalten

MZ-Reporter Jonas Nayda (l.) kam in der Heidering-Passage mit Passanten ins Gespräch, darunter Ines Budnik (r.) von der Bürgerinitiative.

Halle (Saale)/MZ. - Ein kühler Wind weht durch die Heideringpassage und vereinzelte Tropfen fallen vom Himmel. Nicht gerade das schönste Wetter für einen Einkaufsbummel. Und dennoch sind an diesem Dienstagvormittag einige Menschen unterwegs in Heide-Nords Einkaufszentrum. Beim Infostand der MZ machten immer wieder Passanten Halt, um über die Probleme und Verbesserungsmöglichkeiten in ihrem Viertel zu sprechen. Drei Dinge kamen besonders häufig zur Sprache.