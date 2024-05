Eisleben/Hettstedt/MZ. - Mit hervorragendem Erfolg haben Sarah Kim Hesse und Lara Maria Schaefer am diesjährigen Carl-Schroeder-Wettbewerb in Sondershausen teilgenommen. Bei dem bundesweiten Wettbewerb erreichten sowohl Hesse an der Klarinette als auch Schaefer am Klavier 23 von maximal 25 möglichen Punkten.

Für die Kreismusikschule Mansfeld-Südharz am Start waren auch Lillia Maertens (Gesang), Yannik Kühne und Aaron Wagner (beide Trompete), die jeweils 19 Punkte und das Prädikat „mit gutem Erfolg“ erreichten.

Gute Ergebnisse beim Akkordeon-Musik-Preis

Für Sarah Kim Hesse war der Wettbewerb in Sondershausen quasi die Generalprobe für das große Bundesfinale von „Jugend musiziert“, das zurzeit in Lübeck ausgetragen wird. Die Sangerhäuserin war dabei eine der ersten, die vor die Jury traten – sie trug bereits am Freitagvormittag ihr Programm vor. Die Ergebnisse für diesen Wettbewerbstag sollen dann im Lauf des Samstags bekannt gegeben werden.

Mehrere Musikschüler aus Mansfeld-Südharz sind unterdessen auch noch bei einem weiteren Wettbewerb erfolgreich gewesen: Der Akkordeon-Musik-Preis, der Jugendwettbewerb des Deutschen Harmonika-Verbandes, wird nur alle drei Jahre ausgerichtet und fand jetzt im baden-württembergischen Ettlingen statt.

Isabell Burkhardt holte dabei 41 Punkte, das Prädikat hervorragend und den zweiten Platz in ihrer Altersgruppe IV, wofür es einen Pokal gab. Laura Scholz (AG II) und Bastian Langer (AG IV) erreichten mit 36 beziehungsweise 33 Punkten ebenfalls sehr schöne Ergebnisse und konnten sich jeweils über das Prädikat ausgezeichnet freuen.