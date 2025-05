Nachdem die Universität einen zugesagten Raum nicht bereitstellte, versammelten sich in Halle 85 Menschen auf dem Marktplatz.

Nach Raum-Absage: Kundgebung gegen Gaza-Krieg vor dem Ratshof in Halle

Halle/MZ/AHS. - Marktplatz statt Steintor-Campus: Nachdem die Martin-Luther-Universität ihre Raumzusage für eine Pro-Palästina-Veranstaltung kurzfristig zurückgezogen hatte, fand am Freitagabend vor dem Ratshof eine Kundgebung zum Thema statt. Hauptrednerin war die in Ost-Jerusalem lebende deutsche Politikwissenschaftlerin Helga Baumgarten, die zuletzt gemeinsam mit dem Völkerrechtler Norman Paech das Buch „Völkermord in Gaza“ vorgelegt hat.