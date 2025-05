An einem vielbefahrenen Verkehrsknotenpunkt in Halle wird gebaut. Was dort für Staus sorgt.

Staustelle im Giebichenstein: Die Havag baut in Höhe des ehemaligen Gasthofes „Zum Mohr“ übers Wochenende an den Gleisen.

Halle (Saale)/MZ. - Da ist auch übers Wochenende Geduld gefragt: Am Verkehrsknotenpunkt, an dem Fähr-, Burg- und Seebener Straße aufeinandertreffen, wird noch bis Montagfrüh an den Gleisen gearbeitet. Für Autofahrer heißt das: Aus Richtung Kröllwitz kommend geht es am ehemaligen Gasthof „Zum Mohr“ nur rechts herum in die Burgstraße; die Geradeausspur nach Trotha ist gesperrt. Für Straßenbahn-Nutzer ist ein Ersatzverkehr zwischen Burg Giebichenstein und Kröllwitz eingerichtet.