Insgesamt verabschieden sich in diesem Jahr im Salzlandkreis 725 Jungen und Mädchen symbolisch von ihrer Kindheit. Was sie in ihrer Feierstunde erlebt haben.

Bernburg/MZ. - In drei ebenso festlichen wie modernen Feierstunden im Kurhaus Bernburg haben sich am Pfingstsonnabend wie schon eine Woche zuvor Dutzende junge Menschen symbolisch von ihrer Kindheit verabschiedet und sind den Schritt in die Erwachsenenwelt gegangen. Die Jungs trugen Anzug oder Sakko, dazu Sneaker, die Mädchen ebenso elegant Abendkleid und High Heels. Wie sie hatten sich auch Eltern und Großeltern in Schale geworfen, um das Erreichen dieses Meilensteins im Leben ihrer Schützlinge würdig zu begehen.