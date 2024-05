Gartentraum im Burgenlandkreis Gäste im Schlosspark Moritzburg Zeitz zieht es in den Lustgarten zu Gärtnern und Pflanzen

Der Pflanzenflohmarkt wurde auch in diesem Jahr wieder ein großer Erfolg. Fast 20 Anbieter hatten alles, was blüht und grünt dabei. Was besonders auffiel.