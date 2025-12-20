Gründe für einen Weihnachtsmarktbesuch gibt es viele. Einer davon: Man trifft Leute. Manchmal die, die man das ganze Jahr nicht trifft. Andere sieht man öfter, als einem lieb ist. Und mit den nächsten wiederum verabredet man sich gern, um gemeinsam einen Glühwein zu schlürfen und um Weihnachtsstimmung aufkommen zu lassen.

So wie neulich. Wir standen mit Freunden um einen Tisch herum, an dem man extra für uns zusammengerückt war - die dampfenden Glühweintassen vor uns, die Grünkohlpfanne halb aufgespeist. „Hallo“, sagte plötzlich mein Gegenüber. „Sie sind doch Frau Pausch!“ Ich schaute hoch und grübelte, ob und wo ich diesen Mann schon einmal gesehen haben könnte. Keine Ahnung, wer er war. Mir fiel partout nicht ein, wo wir uns schon mal begegnet sein könnten.

Allerdings: Die Stimme! Irgendwo hatte ich sie schon mal gehört. Ich bat ihn, mir auf die Sprünge zu helfen. „Na, ich bin der Weihnachtsmann.“ Ja klar, dachte ich. Der sieht aber anders aus. Doch dann dämmerte es: Er war es tatsächlich - nur ohne Bart und Mantel. Der Weihnachtsmann, der in der Adventsstraßenbahn mit den Fahrgästen Weihnachtslieder singt. Ich kam mit ihm als MZ-Reporterin auf der ersten Tour ins Gespräch. An diesem Samstag nun fährt die Bahn ein letztes Mal in diesem Jahr durch Halle. Fahren Sie einfach mal mit, dann treffen Sie ihn garantiert.

Advent - eine Zeit der Besinnlichkeit und auch der Freude sollten die Tage und Wochen vor dem Weihnachtsfest sein. Doch für eine Familie in Neustadt ist diese Zeit voller Trauer: Für das siebenjährige Mädchen, das vor wenigen Tagen aus dem Fenster eines Hochhauses in Neustadt gestürzt ist, gibt es keine Hoffnung mehr. Zwei Wochen nach dem Unglück kann das Kind nur noch künstlich am Leben erhalten werden, hat mein Kollege Marvin Matzulla erfahren. Die Betroffenheit nicht nur in Halle-Neustadt ist groß.

Traurige Nachrichten gibt es auch vom Yorkshire-Terrier Yoshua. Der kleine Hund wurde von Unbekannt gequält und in einer eisigen Winternacht in Zeitz, bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt, in einem Beutel am Tor des Tierheims ausgesetzt - ohne Hinweis, ohne Klingeln. Nun ist Yoshuas Leidensweg zu Ende - aber es gibt kein Happy End.

Auch wenn das nicht die einzigen traurigen Nachrichten in diesen Tagen sind, gibt es doch auch Lichtblicke im Dunkel: In Halle-Neustadt gibt es erstmals einen kleinen Wintermarkt im Advent - den hat sich mein Kollege Denny Kleindienst angeschaut. Und das Maya mare öffnet nach dreimonatigem Umbau pünktlich mit Ferienbeginn wieder seine Türen. Was sich dort alles - zum Positiven natürlich - verändert hat, konnte ich bei einem Vorab-Termin in Augenschein nehmen. Sollten Sie noch ein Geschenk in letzter Minute brauchen: Ein Gutschein für einen Besuch im neuen mexikanischen Sauna- und Badeparadies ist immer eine gute Idee. Oder Sie lassen dort gleich selbst mal die Seele baumeln - Gründe für eine kurze Auszeit gibt es genug.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen dennoch - oder gerade - ein paar friedliche Stunden und einen ruhigen, entspannten vierten Advent. Bleiben Sie zuversichtlich, auch wenn es schwerfällt.

Ihre MZ-Redakteurin

Katja Pausch