Tokio/Halle (Saale)/MZ/dpa/sid - Mit zwölf Athletinnen und Athleten geht das „Team Sachsen-Anhalt“ bei den Olympischen Sommerspielen 2021 in Tokio an den Start. Hier berichten wir fortlaufend, wie sich die Sportlerinnen und Sportler in ihren Disziplinen schlagen.

+++ 26. Juli, 12.55 Uhr +++ Die Freistilschwimmerinnen Isabel Gose und Annika Bruhn haben das Halbfinale bei den Olympischen Spielen erreicht. Gose schlug am Montag in Tokio im Vorlauf trotz missglückten Starts nach 1:56,80 Minuten an und wurde damit Neunte.

+++ 26. Juli, 6.25 Uhr +++ Bei ihrer Finalpremiere kam Isabel Gose auf einen achtbaren sechsten Platz über die 400 Meter. Nachdem die 19-Jährige im Vorlauf in 4:03,21 Minuten deutschen Rekord geschwommen war, schlug die Magdeburgerin im Endlauf nach 4:04,98 Minuten an.

Die Australierin Ariarne Titmus ist zu Olympia-Gold über 400 Meter Freistil geschwommen. Die 20-Jährige setzte sich am Montag in 3:56,69 Minuten durch.

+++ 25. Juli, 14.01 Uhr +++ Der Dessauer Marek Ulrich hat bei den Olympischen Spielen den Halbfinallauf erreicht. Ulrich, der für Leipzig startet, kam über 100 Meter Rücken in 53,74 weiter. „Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit Zeit und Halbfinale und selber noch ein bisschen sprachlos, dass das beim ersten Mal auf Anhieb funktioniert hat“, sagte der 24-Jährige.

+++ 25. Juli, 13.40 Uhr +++ Das große Schwimm-Talent Isabel Gose hat in deutscher Rekordzeit das Olympia-Finale über 400 m Freistil erreicht. Die fünffache Junioren-Europameisterin von 2019 schlug als Vorlauf-Sechste nach 4:03,21 Minuten an und blieb knapp eine halbe Sekunde unter der alten Bestmarke ihrer Magdeburger Teamkollegin Sarah Köhler.

„Ich muss das erst mal realisieren“, sagte die 19-Jährige, „und mir dann vielleicht eine Umarmung von Lukas abholen.“ Ihr Freund Lukas Märtens (Magdeburg) hatte kurz zuvor über seinen 200-m-Start als 17. das Halbfinale knapp verpasst. Die Berlinerin Leonie Kullmann hatte dagegen in 4:10,25 Minuten keine Chance auf die Endlauf-Teilnahme am Montag.

+++ 25. Juli, 13.03 Uhr +++ Schwimmer Lukas Märtens hat auch bei seinem zweiten olympischen Rennen den Sprung ins Halbfinale verpasst. Über 200 Meter Freistil schwamm der Magdeburger am Sonntag in 1:46,69 auf Rang fünf in seinem Vorlauf und schied damit aus. Bereits über 400 Meter Freistil war der 19-Jährige im Vorlauf gescheitert.



+++ 25. Juli, 12.45 Uhr +++ Bei olympischen Rekorden über 100 Meter Rücken fast im Minutentakt hat die deutsche Schwimmerin Laura Riedemann aus Halle das Halbfinale verpasst. Zunächst schlug die Kanadierin Kylie Mass in 58,17 Sekunden an, einen Vorlauf später verbesserte Regan Smith die Marke auf 57,96. Wieder ein Rennen danach unterstrich die Australierin Kaylee McKeown in 57,88 als Weltrekordlerin ihre Favoritenstellung. Weiter mit dabei ist auch die Australierin Emily Seebohm, die bis zum Sonntag die olympische Bestmarke hielt. Riedemann blieb in 1:00,81 Minuten unter ihren Möglichkeiten. Die Athletin vom SV Halle hat aber noch Chancen auf die Staffel-Teilnahme.



+++ 25. Juli, 8.27 Uhr +++ Die deutschen Basketballer um den Hallenser Andreas Obst haben bei der Rückkehr auf die Olympia-Bühne eine große Chance liegen lassen und ihr Auftaktspiel verloren. 13 Jahre nach dem bislang letzten Auftritt bei Sommerspielen unterlag die Mannschaft von Bundestrainer Henrik Rödl Italien zum Vorrundenstart in Saitama trotz einer über weite Strecken starken Leistung 82:92 (46:43). Damit wird es in der Gruppe B auf dem Weg Richtung Viertelfinale schwierig. Obst zeigte gegen Italien eine gute Leistung.



+++ 25. Juli, 6.02 Uhr +++ Aus der Medaillentraum: Max Appel (Magdeburg), Hans Gruhne (Potsdam), Tim Ole Naske (Hamburg) und Karl Schulze (Berlin) kamen am Sonntag im Hoffnungslauf auf Rang vier, besser als Rang sieben kann das Quartett in Deutschlands Doppelvierer nun nicht mehr werden.

„Wir haben uns hier definitiv unter Wert verkauft und sind zwei wirklich schlechte Rennen gefahren. Woran es liegt? Keine Ahnung. Es ist absolut enttäuschend, weil in der Mannschaft viel mehr drin steckt vom Potenzial her und den Fähigkeiten“, sagte Gruhne. „So hinterherzufahren, das wird der Mannschaft nicht gerecht.“



+++ 24. Juli, 14.55 Uhr +++ Die deutschen Turner haben sich für das Mannschaftsfinale qualifiziert. Das Quartett Lukas Dauser (Unterhaching), Andreas Toba (Hannover), Nils Dunkel (Erfurt) und Philipp Herder (Berlin) sammelte am Samstag in der Mehrkampf-Qualifikation 249,929 Punkte und zog damit als Sechstes ins Team-Finale am Montag ein. Dauser und Dunkel trainieren in Halle (Saale).



Bester der Riege war der deutsche Mehrkampf-Meister Dauser, der für seine Übungen am Boden, dem Pauschenpferd, den Ringen, beim Sprung, am Barren und am Reck 83,731 Punkte bekam. Damit erreichte er als 20. zugleich das Finale im Einzel-Sechskampf. Auch Herder zog mit 82,432 Punkten überraschend ins Finale ein. Zudem zog Dauser mit 15,733 Punkten als Zweiter in den Endkampf der besten Acht am Barren ein und kann sich Medaillenhoffnungen machen.

+++ 24. Juli, 13.34 Uhr +++ Er gehört zwar nicht zum Team Sachsen-Anhalt, aber der gebürtige Köthener Martin Zwicker (startet für Berli) ist mit den deutschen Hockey-Männer mit einem Kantersieg in die Medaillen-Mission in Tokio gestartet. Die Mannschaft von Bundestrainer Kais al Saadi hatte im Auftaktspiel beim souveränen 7:1 (4:1) gegen Außenseiter Kanada keine Probleme.

Als nächster Gegner wartet auf die deutschen Männer am Montag (2.30 Uhr/MESZ) Weltmeister Belgien, der zuvor im Spitzenspiel gegen Europameister Niederlande einen 3:1-Auftaktsieg gefeiert hatte. Im dritten Duell der Gruppe B mühte sich Großbritannien zu einem 3:1 gegen Südafrika. Die besten vier Teams schaffen den Sprung ins Viertelfinale.

+++ 24. Juli, 13.28 Uhr +++ Henning Mühlleitner hat als erster deutscher Schwimmer bei den Olympischen Spielen in Tokio überraschend als Vorlaufschnellster das Finale erreicht. Der Sportler aus Neckarsulm schlug am Samstag im Vorlauf über 400 Meter Freistil in klarer persönlicher Bestzeit von 3:43,67 Minuten an. Der 19 Jahre alte Lukas Märtens (Magdeburg) verpasste den Endlauf als Zwölfter (3:46,30).



+++ 24. Juli, 10.50 Uhr +++ Fehlstart für Deutschlands Handballer um Philipp Weber vom SC Magdeburg. Trotz einer ansprechenden Vorstellung musste das Team gleich zum Auftakt ihrer olympischen Gold-Mission einen Rückschlag hinnehmen müssen. Die DHB-Auswahl verlor am Samstag ihre erste Vorrundenpartie bei den Sommerspielen in Tokio gegen Europameister Spanien mit 27:28 (13:12) und steht damit in der schweren Gruppe A bereits unter Druck.

Im nächsten Spiel trifft das deutsche Team am Montag (4.00 Uhr MESZ/ZDF und Eurosport) auf Argentinien. Die weiteren Gegner sind Rekordweltmeister Frankreich, der EM-Dritte Norwegen und Brasilien. Die ersten vier Mannschaften der Sechsergruppe ziehen ins Viertelfinale ein.

+++ 23. Juli, 6.12 Uhr +++ Der Doppelvierer der Männer landete am Freitag mit Max Appel (Magdeburg), Hans Gruhne (Potsdam), Tim Ole Naske (Hamburg) und Karl Schulze (Berlin) nur auf Rang vier und hatte im Vorlauf auf die siegreichen Polen 10,86 Sekunden Rückstand. Damit muss das Boot in den Hoffnungslauf, der am Sonntag um 3.40 Uhr ausgetragen wird. Das Finale findet am 27. Juli statt.