Halle/MZ - Nachdem der Hallesche FC am Mittwochvormittag mit Innenverteidger Kilian Zaruba den ersten Zugang für die kommende Saison bekannt gegeben hat, hat der Absteiger aus der dritten Fußballliga am Nachmittag erste Weichen auf der wohl wichtigsten Position für die kommende Regionalliga-Saison gestellt: Der HFC und Trainer Stefan Reisinger gehen nach dem Landespokalfinale gegen Germania Halberstadt (11.45 Uhr/Leuna-Chemie-Stadion) am kommenden Samstag getrennte Wege. Das sei das Ergebnis nach den gemeinsamen Gesprächen.