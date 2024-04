Es scheint finanziell nicht allzu gut zu laufen für Michael Wendler und seine Ehefrau, die 23 Jahre alte Laura Müller aus Tangermünde in Sachsen-Anhalt. Anders ist das Musikdebüt von Müller mit dem Namen „Superstar“ kaum zu erklären. Wir haben uns das Video angesehen – damit Sie es nicht müssen.

Magdeburg/DUR. – Als Laura Müller vor vier Jahren zur Freundin und später Ehefrau des Schlagersängers Michael Wendler wurde, schloss die junge Frau aus Tangermünde in Sachsen-Anhalt eine Gesangskarriere noch kategorisch aus.

Der „Wendler“, wie er sich selbst nennt, holte Müller damals zwar kurz auf die Bühne. Die Ergebnisse zeigten aber deutlich, dass Müller nicht vors Mikro gehört. Die Selbsteinschätzung hat sich jedoch gewandelt. Am Donnerstag erschien Laura Müllers erstes Musikvideo mit dem Titel „Superstar“.

Musikvideo von Laura Müller: 2:52 Minuten "Superstar"

Das Ergebnis von Müllers ersten musikalischen Schritten ist genau 2:52 Minuten lang. In denen räkelt sich Müller mal leicht, mal sehr leicht bekleidet in einem Sportwagen, einem überdimensionalen Champagnerglas oder mit zwei männlichen Statisten in einem Bett. Mit Andeutungen eines Pornos hatte Müller das Video schon im Vorfeld beworben.

Dazu versucht sie sich zwar nicht im Gesang, dafür im Rap. Der ist allerdings mehr Sprech denn Sprechgesang. Der Refrain, der ein wenig melodischer wirkt, klingt komplett nach Autotune-Zauberkasten.

Laura Müller "Superstar" - unverholene Werbung für Onlyfans-Account

Inhaltlich erwarten den mutigen Zuschauer genau zwei Strophen. In der ersten stilisiert sich Müller als reiches Luxus-Mädchen mit 100 Dior-Teilen, die nur Ferrari fährt. Denn „der ist mir bekannt“.

In Strophe zwei geht’s dann genauso wie im Refrain nur noch um Müllers Onlyfans-Account, der mutmaßlichen Haupteinnahmequelle der Familie Wendler, auf dem Laura Müller sich regelmäßig gegen Geld nackig macht und – zumindest laut Video – mit der zahlenden Kundschaft auch mal die ganze Nacht lang chattet.

Die Kritiken zum Video fallen entsprechend vernichtend aus. Grauenhaft, peinlich, zum Fremdschämen: Die bis zum Freitagvormittag rund 2.200 Kommentatoren auf Youtube sind sich weitgehend einig. Auch Dieter Bohlen fällt ein vernichtendes Urteil: „Video billo, Gesang grausam, Titel ohne jede Chance!“, so Bohlen gegenüber „Bild“.

Für Michael Wendler schmiss Laura Müller die Schule und Pläne fürs Studium

2018 lernte die damals 18 Jahre alte Schülerin den 28 Jahre älteren Schlagersänger Michael Wendler bei einem Konzert in Oberhausen kennen. Müller, die damals laut Interviews noch vorhatte Lehrerin zu werden, schmiss die Schule, nachdem sie und Michael Wendler ein Paar wurden und in die USA zogen. Nach Michael Wendlers Scheidung von seiner damaligen Ehefrau heirateten er und Müller 2020.

Und zunächst verlieh die Beziehung der vor sich hin dümpelnden Karriere des hochverschuldeten „Wendlers“ Schwung. Vox begleitete das Paar ab März 2019 im Rahmen der Doku-Soap „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ beim Umzug nach Florida. Danach nahmen beide an der Reality-Show „Das Sommerhaus der Stars“ auf RTL teil.

Laura Müller: Lets Dance, Playboy, Werbung - bis zum Corona-Video vom Wendler

Ende Februar 2020 nahm Laura Wendler an der Live-Tanzshow „Let’s Dance“ teil, bei der sie den sechsten Platz belegt. Zudem war sie im Playboy zu sehen. Der Wendler versuchte sich in der Zwischenzeit als Jurymitglied bei „Deutschland sucht den Superstar“. Beide zusammen wurden zum Werbegesicht für Kaufland und sollten dafür eine Millionen-Gage erhalten.

Doch dann kam Corona und das irre Video von Michael Wendler. In einem Instagram-Video leugnete er die Corona-Pandemie. Die Bundesregierung verstoße gegen das Grundgesetz, fast alle Medien inklusive RTL seien gleichgeschaltet, Facebook und Instagram würden zensiert, er selbst werde künftig per Telegram kommunizieren. Das tat er ab da dauerhaft mit immer kruderen Verschwörungserzählungen.

Wendler-Comeback scheitert: RTL2-Doku und Konzerte abgesagt

RTL schmiss Michael Wendler sofort aus der DSDS-Jury, Kaufland beendete die Zusammenarbeit genauso wie die meisten anderen Werbepartner. Seitdem setzt das Ehepaar, das seit 2023 auch einen Sohn hat, finanziell auf das Erotikportal Onlyfans und Nacktbilder von Laura Müller.

2023 versuchten beide noch einmal ein Comeback, für das Michael Wendler seinen prominentesten Telegram-Kanal stilllegte. Eine auf RTL2 geplante Doku-Serie wurde nach massiven Protesten jedoch einen Tag nach Verkündung wieder gestrichen.

Auch alle Konzert-Ankündigungen von Michael Wendler wurden bisher jeweils schnell wieder einkassiert. Nun also offenbar der nächste Versuch, mit Laura Müller irgendwie Kasse zu machen.