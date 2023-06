Am Montagmorgen verkündeten Laura Müller und Michael Wendler auf dem Instagram-Konto des It-Girls, dass sie nun Eltern eines Babys sind. Ob es ein Mädchen oder ein Junge ist und mit welchem Namen das Kind zukünftig durch die Welt gehen soll, erfahren Sie bei uns.

Das Baby von Michael Wendler und Laura Müller ist da: Das ist sein ausgefallener Name

Laura Müller und Michael Wendler sind Eltern eines Sohnes geworden. So ausgefallen heißt ihr Baby-Junge. Foto:

Magdeburg (vs) - Es ist offiziell: Das Kind der gebürtigen Sachsen-Anhalterin Laura Müller und des Schlagerbarden Michael Wendler ist da. Dies geht aus einer Meldung auf der Social-Media-Plattform Instagram am Montagmorgen hervor - und auch, ob das Baby ein Junge oder Mädchen geworden ist. Auch der Name wird enthüllt.

Lesen Sie auch: Laura Müller gibt zum letzten Mal intime Einblicke vor der Baby-Geburt

Dort postete Müller stolz: "Unser Baby ist da". Und offenbar lief die Geburt komplikationslos ab. Denn: "Der Schönste Tag meines Lebens war noch so viel schöner als ich ihn mir vorgestellt habe", verkündet das It-Girl weiter. (Rechtschreibung übernommen)

Wendler-Paar: Geschlecht und Name des Babys enthüllt

Der Sohn des umstrittenen Paars, das seit ein Paar Jahren verheiratet ist und in den USA lebt, sei gesund zur Welt gekommen und mache die beiden Promis zu den glücklichsten Eltern, heißt es in dem Instagram-Post weiter.

"Mit der Geburt seines eigenen Kindes wird man mit dem schönsten Geschenk des Universums gesegnet. Wir lieben Dich so sehr."

BABY ALARM BEI DEN WENDLERS 🥰



Liebe Fans und Freunde….

Vor einigen Tagen ist unser Sohn ROME ASTON

Gesund und Munter in den USA auf die Welt

gekommen.

Laura geht es sehr gut und wir sind

ÜBERGLÜCKLICHE ELTERN ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/a0eBrcW2jw — Michael Wendler (@MichaderWendler) June 26, 2023 Datenschutzbestimmungen und Zustimmung verwalten

Auch Wendler selbst meldet sich auf einem eigenen Twitter-Kanal zu Wort. Die Geburt soll demnach bereits vor einigen Tagen gewesen sein. Das Kind sei "Gesund und Munter in den USA" geboren worden. "Laura geht es sehr gut und wir sind ÜBERGLÜCKLICHE ELTERN." (Rechtschreibung übernommen)

Auch interessant: „Schwanger und geil“ - Laura Müller schockiert ihre letzten Fans

Auch der Name des Kindes sollte offenbar etwas ganz Besonderes sein. Denn anders als seine Eltern trägt der Baby-Junge einen amerikanischen Namen. Müller und Wendler nannten ihren neugeborenen Sohn Rome Aston.

Müller und Wendler: Eltern-Glück trotz geplatzter Pläne

Im Vorfeld der Geburt hatte das Paar bereits Marketing-Pläne mit seinem Kind.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach scharfer Kritik und Petition: TV-Doku über Michael Wendler und Laura Müller gestoppt

Doch ein Werbevertrag und eine TV-Doku waren aufgrund öffentlichen Drucks vorzeitig ausgesetzt worden oder gar nicht erst zu Stande gekommen.