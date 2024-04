Leipzig - Ein 25-Jähriger ist nach Polizeiangaben in der Nacht zum Samstag beim Anbringen von Wahlplakaten der Partei Volt in Leipzig von Unbekannten angegriffen und verletzt worden. Er sei zusammen mit drei Bekannten auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Samstag mit. Einer der unbekannten Männer soll sich zunächst abfällig in Bezug auf mehrere politische Parteien geäußert haben. Kurz darauf kam es den Angaben zufolge zu einem Gerangel, bei dem der 25-Jährige ins Gesicht geschlagen wurde. Er wurde ambulant versorgt. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung gegen Unbekannt.