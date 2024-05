Am Strand von Wangerooge kommt es plötzlich zu einer dramatischen Szene. Ein Junge wird in einem Sandloch verschüttet. Sofort wird nach ihm gegraben.

Wangerooge. - Ein zehnjähriger Junge ist am Strand der Nordseeinsel Wangerooge in einem Sandloch verschüttet worden. Die Eltern, viele Ersthelfer und die Inselfeuerwehr befreiten ihn, bevor eine Notärztin und der Rettungsdienst den Jungen reanimierten.

Ein Hubschrauber flog das Kind in einem kritischen Zustand am Donnerstagnachmittag in eine Klinik auf dem Festland, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zum Gesundheitszustand des Jungen aus Niedersachsen gebe es derzeit keine weiteren Informationen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war es gegen 16.30 Uhr zu dem dramatischen Vorfall am Oststrand der Insel im niedersächsischen Wattenmeer gekommen. Gemeinsam mit seinem 13-jährigen Bruder hatte der Junge den Angaben zufolge zwei etwa 1,50 Meter tiefe Löcher gebuddelt und versucht, diese mit einem Tunnel zu verbinden. Der Bau stürzte aber ein und begrub den Jüngeren vollständig mit Sand.