Delmenhorst - Ein dreijähriger Junge ist am Freitag in Delmenhorst von einem Auto erfasst und schwer am Kopf verletzt worden. Das Kind sei auf die Fahrbahn gelaufen, als dort gerade ein 81-Jähriger mit seinem Wagen entlangfuhr, teilte die Polizei mit. Der Junge wurde auf die Straße geschleudert und erlitt schwere Kopfverletzungen. Ein Rettungswagen brachte das Kind in eine Klinik. Nach Angaben eines Polizeisprechers vom Freitagabend bestand zunächst aber keine Lebensgefahr.