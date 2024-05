In bestimmten verkauften Sandwich-Toast-Sorten könnten sich weiße Plastikteile befinden. Deshalb hat der niederländische Hersteller nun mehrere Sorten zurückgerufen.

Hamburg - Wer sich in den vergangenen Tagen bei Edeka oder Marktkauf eine 750-Gramm-Packung Sandwich-Toast gekauft hat, sollte einen genauen Blick auf die Marke werfen: Der niederländische Hersteller Bakkerij Holland hat die Weizen- sowie Vollkorn-Sandwich-Toasts der Marke „gut&günstig“ zurückgerufen, wie am Freitag im Internetportal lebensmittelwarnung.de der Bundesländer und des Bundesamtes für Verbraucherschutz hervorging. In den betroffenen Produkten können weiße Plastikteile enthalten sein. Der Hersteller riet davon ab, die Toastscheiben zu essen.

Vom Rückruf seien alle Produkte mit Mindesthaltbarkeitsdaten bis einschließlich 21. Mai 2024 betroffen. Die bei Edeka und Marktkauf verkauften Sandwich-Toasts seien in Nordrhein-Westfalen und angrenzenden Regionen von Niedersachsen sowie Rheinland-Pfalz verkauft worden. Die betroffene Ware sei sofort aus dem Regal genommen worden. Der Kaufpreis von bereits gekauftem Sandwich-Toast wird - auch ohne Kassenzettel - in den Supermärkten erstattet.

Am Mittwoch hatte es vom gleichen Hersteller bereits einen Rückruf für bei Lidl verkaufte Weizen- und Vollkorn-Sandwich-Toast der Marke „Grafschafter“ gegeben. Diese Sandwichbrote waren den Angaben zufolge bei Lidl in Deutschland ausschließlich in Nordrhein-Westfalen verkauft worden.