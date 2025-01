Weitere Themen: Großer Klinik-Verbund insolvent, Bravobike siedelt sich an / Nix los in der Airport-Mall / Köche ausgezeichnet / Solarfirma sucht Käufer

Erst war es nur eine Drohung, doch wenige Stunden nach seiner Amtseinführung hat Donald Trump seine Ankündigung wahr gemacht: Per Dekret hat der neue US-Präsident den Bau neuer Windkraftanlagen in den USA vorerst gestoppt. In Deutschland macht die AfD im Wahlkampf gegen die Ökostromanlagen mobil. In ihrer Parteitagsrede in Riesa kündigte AfD-Chefin Alice Weidel an, ihre Partei wolle die Anlagen „niederreißen“. Wörtlich sprach sie von „Windmühlen der Schande“. Etwas später ruderte sie zurück und sprach von einem Missverständnis. Ihre Aussagen sollen sich nur auf einen zuvor in der Rede erwähnten Windpark in Hessen bezogen haben.

Beim Blick auf Sachsen-Anhalt wird auch schnell deutlich, dass es bei einem Abriss auch sehr schnell dunkel im Land werden könnte. Der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung betrug im Jahr 2022 etwa 60 Prozent. Weitere wichtige Energieträger waren Braunkohle mit einem Anteil von 20,6 Prozent sowie Erdgas mit einem Anteil von 13,3 Prozent. Aktuellere Zahlen liegen nicht vor. Den größten Beitrag zur gesamten Stromerzeugung leisteten mehr als 2.800 Windenergieanlagen, die ein Drittel des in Sachsen-Anhalt erzeugten Stroms lieferten.

Entwicklung des Windräderanlagenbaus in Sachsen-Anhalt Büttner

Im vergangenen Jahr wurden laut Marktstammdatenregister in Sachsen-Anhalt 46 neue Windräder errichtet – im Vorjahr waren es lediglich 17. Ein großer Teil der neuen Anlagen steht im Landkreis Stendal (20) und im Burgenlandkreis (10). Allerdings handelt es sich dabei meist um ein sogenanntes Repowering. Das heißt, alte Anlagen wurden durch neue, leistungsstärkere Windräder ersetzt. So hat Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr netto zwölf Windräder „verloren“ (siehe Grafik). Die Leistung stieg dennoch um 176,6 Megawatt. Zur Veranschaulichung: Die 46 neuen Windräder besitzen im Schnitt eine Leistung von 5,4 Megawatt, die 58 abgebauten Anlagen nur eine Leistung von im Schnitt 1,2 Megawatt.

Nach Angaben des Energieexperten Wolf-Peter Schill vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) liefern Windkraftanlagen inzwischen sehr günstig Strom. Die sogenannten Entstehungskosten liegen bei fünf bis acht Cent je Kilowattstunde. Bei einem neuen Braunkohlekraftwerk würde der Strom 15 Cent je Kilowattstunde kosten. Das liegt auch an steigenden CO₂-Preisen. Allerdings: Alte, abgeschriebene Kohlekraftwerke, die nicht für den CO₂-Ausstoß zahlen müssten, können den Strom für drei bis vier Cent je Kilowattstunde produzieren. Das möchte Trump in den USA und die AfD in Deutschland.

Je größer die Bedeutung der Erneuerbaren Energien für die Stromversorgung wird, desto stärker wird jedoch die witterungsabhängige Einspeisung zum Problem. Es gibt immer öfter Zeiten, wo zu viel oder zu wenig Strom im Netz ist. Durch große Batteriespeicher und Wasserstoffanlagen lässt sich das lösen. Die neue Bundesregierung muss die Rahmenbedingungen so ausgestalten, dass die Speicheranlagen sich ohne Subventionen rechnen. Das ist machbar. Mit Ökostrom lässt sich, wenn die behördlichen Auflagen niedrig sind, durchaus kostengünstig Energie erzeugen.

Es gibt noch eine zweite, oft unterschätzte, Herausforderung. Gegen fast jeden neuen Windpark bilden sich Bürgerinitiativen. Die inzwischen 200 Meter hohen Anlagen sind ein massiver Eingriff in die Landschaft. Bei vielen Bürgern finden sie jedenfalls keine Akzeptanz. In diesem Bereich sind vor allem die Landesregierungen gefragt. Die Bürger in den ländlichen Regionen, bei denen die Anlagen vor der Tür stehen, müssen finanziell stärker profitieren. Die von Sachsen-Anhalts Energieminister Armin Willingmann (SPD) eingeführte Akzeptanzabgabe für die Kommunen ist ein wichtiger Schritt. Zugespitzt gesagt: Das Windrad muss auch die Kita mitbezahlen. Zudem müssen Windmühlen direkt Strom an die heimische Industrie liefern, um damit klimaschonende Produkte herzustellen. So entstehen Jobs in Sachsen-Anhalt ­- und nicht in den USA.

Wichtige Wirtschaftsthemen der Woche aus Mitteldeutschland

Großer Klinikverbund ist insolvent

Einer der größten Klinikverbünde in Sachsen-Anhalt ist in wirtschaftlicher Schieflage. Die Pfeifferschen Stiftungen mit drei großen Krankenhäusern in Magdeburg sind insolvent. Betroffen sind 2.000 Mitarbeiter. (MZ)

Das Kinikum der Pfeiffersche Stiftungen in Magdeburg ist eines der größen in Sachsen-Anhalt. Foto: Andreas Lander

Bravobike siedelt sich an

Die Münchner Gebrauchtradfirma Bravobike siedelt sich vor den Toren Halles an. Laut Geschäftsführerin Nela Murauer sollen in einer großen Werkstatt jährlich bis zu 65.000 Fahrräder aufbereitet werden. Dafür werden zunächst 70 Jobs geschaffen. (MZ)

Bravobike-Geschäftsfüherin Nela Murauer steht in der noch leeren Halle in Kabelsketal. Im Juli 2025 soll die Aufbereitung der Gebrauchträder starten. Murauer will dazu ein Fließbandsystem einführen. Foto: Höhne

Tochter von Halberstädter insolvent

Der traditionsreiche Würstchenhersteller Halberstädter wird weiter von der Krise gebeutelt. Der Produktionsbetrieb muss erneut Insolvenz anmelden. Die gesteckten Absatzziele wurden nicht erreicht.

Der Produktionsbetrieb der Halberstädter Würstchen ist erneut insolvent. Die Traditionsfirma exsitiert seit mehr als 140 Jahren. Foto: Matthias Bein/dpa

Nichts los in der Flughafen-Mall

Ohne Fluggäste verwaist auch die Mall am Flughafen Leipzig/Halle. Ein Reisebürobesitzer spricht nun die zahlreichen Probleme offen an: marode Infrastruktur, keine Geschäfte, geschlossene Toiletten. (LVZ)

Spitzenköche ausgezeichnet

Die Kochhauben des „Gault & Millau“ zählen zu den wichtigsten Auszeichnungen für Gourmetrestaurants. In Sachsen-Anhalt hielten die Küchen die Qualität – und es gibt sogar eine neue Top-Adresse. (MZ)

Salami, Snacks und Schnecken

Mehr als 100 Lebensmittel-Hersteller aus Sachsen-Anhalt stellen auf der Grünen Woche ihre Spezialitäten vor. Darunter auch einige sehr ausgefallene Produkte. (MZ)

Inj der Sachsen-Anhalt-Halle gibt es auch Schnecken-Pastete. Foto: Stedtler

Weniger Bausparer

Die Zahl der Bausparverträge in Sachsen-Anhalt ist stark gesunken. Jedoch sparen Kunden höhere Summen an. Experten verraten, wofür Kunden immer häufiger das Geld nutzen. (MZ)

Alle Spannbetonbrücken sollen weichen

Carola lässt grüßen: In Halle sollen als Folge des Dresdner Unglücks nach und nach alle Spannbetonbrücken ersetzt werden. Die ersten Abrisse sollen noch in diesem Jahr erfolgen. (MZ)

Solarfirma sucht Käufer

Meyer Burger erhält finanzielle Luft durch eine Brückenfinanzierung. Mit einem Großabnehmer werden die Verträge neu verhandelt. Nun wird auch ein Investor gesucht. (MZ)

Wieder Kühe angeschafft

Im Jahr 2007 trennte sich die Agrargenossenschaft Löberitz vom Geschäft mit Milchkühen. Jetzt hat sie gegen den Trend entschieden und ist in die Agrofarm Raguhn eingestiegen. Warum das Sinn macht. (MZ)

VW-Werk in Zwickau bedroht

Sparplan, aber keine Werksschließungen: Vor Weihnachten wurde die Einigung im Tarifkonflikt bei der Marke VW gefeiert. Doch im Fall von Zwickau droht jetzt das böse Erwachen. Welche Zukunft hat die Produktion in Sachsen? (LVZ)

Elbe nicht voll befahrbar

Europas drittgrößter Hafen in Hamburg ist für Sachsens und Tschechiens Wirtschaft das Tor zur Welt. Doch der Güterverkehr stößt auf Hindernisse. Nun sollen Alternativen her - nur welche? (LVZ)

Onlinehändler mit Rekordumsatz

Der Onlinehändler Böttcher AG in Jena hat im Jahr 2024 einen Rekordumsatz von mehr als 900 Millionen Euro erzielt. Das sei ein Wachstum von 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, heißt es dazu aus dem Unternehmen. Spielzeug und Elektro-Artikel sind gefragt. (MDR)

Triebwerksfirma läuft rund

In Arnstadt sind 2024 so viele Flugzeugtriebwerke überholt worden wie nie zuvor. Damit es noch mehr werden können, wird das Werk von N3 aktuell erweitert. Über 1.000 Menschen arbeiten bereits dort. (MDR)