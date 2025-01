Berlin. - Hunderte Menschen drängen sich durch die helle Sachsen-Anhalt-Halle auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin. Halberstädter Würstchen empfangen die Besucher auf der linken Seite. Aus der rechten Ecke macht ein Bühnenprogramm Stimmung. Zwei Moderatoren stimmen einen eigens für die Messe kreierten Schlager an: „Das ist die grüne, grüne, grüne, grüne Woche“. Die weißen Tische vor der Bühne sind voll mit Menschen, die im Takt schunkeln. Wer nicht an der Bühne verharrt, der kann bei ungefähr 100 heimischen Ausstellern Produkte von der Altmark über den Harz bis in die Saale-Unstrut-Region verkosten.

