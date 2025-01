Einer der größten Klinikverbünden in Sachsen-Anhalt ist in wirtschaftlicher Schieflage. Betroffen sind 2.000 Mitarbeiter.

Das Kinikum der Pfeiffersche Stiftungen in Magdeburg ist eines der größen in Sachsen-Anhalt

Magdeburg/MZ. - Die Pfeiffersche Stiftungen in Magdeburg sind in wirtschaftlicher Schieflage: Mehrere Unternehmensteile wie das Klinikum Pfeiffersche Stiftungen haben eine Insolvenz in einem Schutzschirmverfahren beantragt, teilte die Firmengruppe am Montagnachmittag mit.

Die Pfeifferschen Stiftungen mit rund 2.000 Mitarbeitern sind nach eigenen Angaben die größte diakonische Krankeneinrichtung in Sachsen-Anhalt. „Ich bin zuversichtlich, dass im Schutzschirmverfahren tragfähige Lösungen gefunden werden können“, sagt der hallesche Rechtsanwalt Lucas Flöther, der in dem Verfahren als Sachwalter tätig ist.

Der Betrieb der Einrichtungen läuft unverändert weiter. Die Gründe für die Insolvenz wurden nicht genannt. Die Krankenhausgesellschaft Sachsen-Anhalt warnt seit Monaten wegen hohen Personal- und Sachkosten vor Insolvenzen von Kliniken.