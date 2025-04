Halle wartet. Und ist neugierig. Wie sieht es denn nun aus, das Zukunftszentrum, das auf den Riebeckplatz kommt? Die Entwürfe der 24 Finalisten sind geheim. 90 Hallenser durften sie Sonntag sehen. Verboten waren Fotos. Keiner durfte sich äußern. Und doch wissen wir jetzt schon eine Menge. Vor allem, dass die Bürger gleich von mehreren Arbeiten begeistert waren. Aber lesen Sie selbst.

Übung macht den Meister, sagt ein Sprichwort. Und diese Übung hatte es in sich. 1.000 Teilnehmer probten am Samstag im Leuna-Chemie-Stadion den Ernstfall - den es am Vorabend beim Punktspiel des HFC gegen Chemie Leipzig fast gegeben hätte. Simuliert wurde ein Brand mit einer Massenpanik. Ist der Aufwand gerechtfertigt? So äußern sich die Protagonisten.

Einen OB hat Halle gewählt, jetzt steht im Kirchenkreis Halle-Saalkreis eine wichtige personelle Veränderung an. Superintendent Hans-Jürgen Kant geht in den Ruhestand. Für seine Nachfolge gibt es zwei Bewerber. Beide sollen vielversprechend sein. Hier gibt es Informationen zu den Kandidaten.

Noch ein Wort zum Wetter. In den nächsten Tagen kann es sommerlich warm werden. Genießen Sie die Sonne, wenn sie durch Halle schlendern. Ich wünsche Ihnen jedenfalls einen guten Start in die Woche.

Ihr Dirk Skrzypczak