Die Zahl der Bausparverträge in Sachsen-Anhalt ist stark gesunken. Jedoch sparen Kunden höhere Summen an. Experten verraten, wofür Kunden immer häufiger das Geld nutzen.

Halle/MZ. - Sich später mal was leisten können – eine eigene Wohnung oder sogar ein Haus. Auch in Sachsen-Anhalt führte dieser Wunsch zu vielen Bausparverträgen. Aber der Boom ist vorbei: Im Land sinkt seit Jahren die Nachfrage. Gleichzeitig ist allerdings die Bausparsumme in den vergangenen 20 Jahren enorm gestiegen. Das zeigen die Daten der Landesbausparkasse Nordost AG (LBS) und des Verbandes der Privaten Bausparkassen (VDPB).