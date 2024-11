Weitere Themen: Meyer Burger in schwerer Krise / Karte warnt vor Flutgefahr / Wie Firmen KI einsetzen / Logistiker siedelt sich an / Weltweit auf Klingeltour

in den vergangenen Wochen bekam ich immer wieder Mails von Leserinnen und Lesern der MZ und des Newsletters, dass sehr viele schlechte Nachrichten im Blatt stehen und ich solle auch mal wieder etwas Positives berichten.

Ich antworte dann immer, dass ich mir die Unternehmensnachrichten nicht aussuche. Wenn es zahlreiche Insolvenzen gibt, dann wird auch über zahlreiche Insolvenzen berichtet. Aber es ist schon richtig, dass Journalisten auch in schwierigen Zeiten nach guten News Ausschau halten sollten. Eine dieser guten Geschichten ist mir jetzt allerdings zugefallen. Halloren-Chef Darren Ehlert ist auf mich zugekommen und berichtete, dass sein Unternehmen nun bald Dubai-Pralinen herausbringt. Ich hatte schon von dem Trend der teuren Schokolade gehört, aber mich nicht näher damit beschäftigt. Das hat sich jetzt geändert.

Am Mittwoch war ich im Halloren-Werk in Halle und habe mir die Produktion angeschaut. Hunderte kleine Schokotöpfchen gefüllt mit Pistaziencreme und gerösteten Teigfäden laufen dort aktuell rund um die Uhr vom Band. Die Pralinen sollen im Einzelhandel verkauft werden. Bis zum Jahresende sollen etwa 200.000 Pralinenschachteln produziert werden, berichtet Matthias Thalheim, kaufmännischer Leiter der Halloren Schokoladenfabrik. Der Verkaufsstart ist den Angaben zufolge am 5. Dezember zunächst in der Erlebniswelt am Unternehmenssitz in Halle geplant. Ich gehe jede Wette ein, dass es dort lange Schlangen geben wird.

Am 5. Dezember will Halloren die Dubai-Schokolade auf dem Markt bringen. Verkaufsstart ist in der eigenen Erlebniswelt. Foto: Andreas Stedtler

Keine andere Süßigkeit liegt gerade so sehr im Trend. Die Schokolade wurde erstmals vom Unternehmen Fix Dessert Chocolatier produziert, das die Tafeln seit 2021 im arabischen Emirat Dubai vertreibt. Vor Verkaufsläden und Supermärkten in Deutschland bilden sich nun regelmäßig lange Schlangen, wenn die Pistaziencreme-Schokolade gerade angeboten wird. Obwohl oder gerade weil die Süßigkeit zwischen acht und 15 Euro kostet, reißen sich vor allem junge Kunden darum. In sozialen Netzwerken wie TikTok und Instagram wird das Produkt in tausenden von Videos gehypt.

„Die Kunden reißen uns das Produkt aus den Händen“, sagt Patrick Gnüchtel, Marktleiter des Rewe in der Frau von Selmitz-Straße in Halle. Rewe ist eine der wenigen großen Supermarktketten, die die Dubai-Schokolade führt – ab und zu zumindest. „Wir bekommen aus dem Großlager mal zehn oder 20 Stück geliefert“, berichtet Gnüchtel – sie sei wegen der Knappheit limitiert. „Die Tafeln sind dann schnell ausverkauft.“ Nach seinen Worten rufen täglich mindestens zehn Kunden sogar im Markt an, um sich nach der Schokolade zu erkundigen.

200.000 Pralinenkästen will das Unternehmen bis Jahresende produzieren. Foto: Andreas Stedtler

Die neuen Dubai-Pralinen (Preis 7,99 Euro pro Packung) werden auch der Halloren-Bilanz gut tun. Aufgrund der hohen Kakaopreise hat das Unternehmen die Preise etwa für die Halloren Kugel erhöht. Das führte zu Absatzverlusten. Halloren-Chef Ehlert hofft, dass der Trend noch über das Jahresende anhält. Dann könnte die Produktion der Dubai-Praline für Halloren eine schöne Brücke ins Ostergeschäft sein.

Liebe Leserinnen und Leser, falls Sie Ihren Kindern oder sich selbst eine Freude machen wollen, dann probieren Sie doch einfach mal die Dubai-Variante aus Halle. Ich selbst bin kein so großer Freund von Creme-Füllungen, doch nach einem Verkosten kann ich sagen: lecker.

Wichtige Wirtschaftsthemen der Woche aus Mitteldeutschland

Meyer Burger verliert größten Kunden

Ein wichtiger US-Auftraggeber hat die Verträge zu Solarmodulen gekündigt. Die angeschlagene Solarfirma mit einem großen Solarzellenwerk in Bitterfeld-Wolfen bringt das weiter in Bedrängnis. Die Firmenführung prüft die kritische Lage. (MZ)

Was wird aus dem Werk in Bitterfeld-Wolfen nach dem Verlust des US-Großauftrages? Foto: AFP

Karte warnt vor Flutgefahr

Starkregen wird in den nächsten Jahren häufiger auftreten, sagen Experten. Eine digitale Karte zeigt jetzt für jedes Grundstück in Mitteldeutschland, wie hoch die Flutgefahr ist. Jeder Hauseigentümer kann sich ein Bild machen und Vorsorge treffen. (MZ)

Bei Starkregen bestehen auf dem Riebeckplatz in Halle Überflutungsgefahren. Grafik: Büttner

Weniger Menschen überschuldet

Der Anteil der Menschen in Sachsen-Anhalt, die ihre Darlehen nicht zurückzahlen können, ist auf den niedrigsten Wert seit 20 Jahren gesunken. Was sind die Gründe für diesen positiven Trend? (MZ)

Mittelständler führen KI ein

Auf einer Tagung in Halle tauschen sich mittelständische Firmen über die Einsatzmöglichkeiten für Künstliche Intelligenz aus. In welchen Feldern die Technologie bereits eingesetzt wird. (MZ)

Ersatzteile für Hyundai

Mobis Parts Europe hat im Garbe-Logistikzentrum an der A9 bei Thalheim eine Fläche von 23.700 Quadratmeter gemietet. Das Unternehmen arbeitet für Hyundai und Kia im Ersatzteil-Service. (MZ)

Das Garbe-Logistikzentrum in Bitterfeld-Wolfen hat einen neuen Mieter. Foto: Garbe

Weltweit auf Klingeltour

Weil Sachsen-Anhalt vor einem Arbeitskräfteproblem steht, geht das Land nun weltweit auf die Suche: von Vietnam bis nach Indien. So sehen die Ziele der Marketingexperten aus.

Logistiker siedelt sich an

Firmenansiedlung in der Börde: Das sächsische Logistik-Unternehmen WP kommt nach Oschersleben. Am Standort findet Logistik für einen Autobauer statt. (VS)

Leipziger Textilfirma investiert in Berlin

Mit der Übernahme eines insolventen Textilbetriebs in Berlin will der Leipziger Modekonzern weiter wachsen. Geplant ist nun ein Kompetenzzentrum für veredelte Textilien. (LVZ)

Neues Erzbergwerk in Sachsen

In Pöhla im Erzgebirge soll ein neues Bergwerk entstehen. Auch andernorts werden entsprechende Pläne forciert - etwa zu Lithium und Zinn. Steht der Bergbau in Sachsen vor einem Comeback? (MZ)

Diesel-Lkw verbannt

Ein Thüringer Spediteur setzt auf Elektro-Lkw, weil er von der Technik überzeugt ist. Was den 42-Jährigen antreibt. (TA)