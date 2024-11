Starkregen wird in den nächsten Jahren häufiger auftreten, sagen Experten. Welche Orte dabei in Sachsen-Anhalt besonders bedroht sind, zeigt ein neues Online-Angebot.

Starkregen in Sachsen-Anhalt: Diese Karte zeigt die Flutgefahr für jedes Haus

Durch Starkregen stand im Juni 2023 die Zufahrt zur Giebichensteinbrücke in Halle unter Wasser. Das Kanalsystem war überfordert.

Halle (Saale)/MZ. - Ist der eigene Wohnort – und damit vielleicht auch das eigene Heim – von Überflutungen durch Starkregen bedroht? Diese Frage kann jetzt jeder für sich in Sachsen-Anhalt beantworten. Eine neues Internetangebot, das Umweltminister Armin Willingmann (SPD) am Montag in Magdeburg vorgestellt hat, gibt Hinweise für eine potenzielle Gefahr – und das bis auf einzelne Straßen genau. Die Daten sollen vor allem Städten und Gemeinden helfen, Maßnahmen zu treffen und mögliche Schäden zu verhindern.