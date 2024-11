Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) stellt die neue Kampagne am Montag in Magdeburg vor.

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalt fehlen in den kommenden Jahren Zehntausende Arbeitskräfte – jetzt will die Landesregierung gegensteuern. Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) startete am Montag eine internationale Werbekampagne, die ab sofort Arbeitskräfte nach Sachsen-Anhalt holen soll. Mit dem Slogan „Sachsen-Anhalt kann’s halt“ sollen nicht nur Landeskinder zurückgeholt werden, die aktuell in anderen Teilen der Republik leben. Die Kampagne soll mit Plakaten, Hörfunk- und Onlinewerbung auch ausländische Arbeitskräfte ansprechen.