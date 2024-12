Weitere Themen: Riesiges Wasserstoff-Projekt in Wittenberg / Flugzeugwerk am Airport / Verarmen Weihnachtsmärkte? / Total kauft zu / Staatsgeld für E-Porsche

in den vergangenen Wochen haben Sie sicher schon öfters das Thermostat aufgedreht, damit es in der Wohnung wohlig warm wird. Wenn Sie mit Erdgas heizen - was statistisch gesehen, jeder zweite Newsletter-Leser tut – dann dürfte das bald wieder teurer werden. Seit Frühjahr 2024 haben sich die Preise im Großhandel auf aktuell etwa 50 Euro je Megawatt verdoppelt (siehe Grafik). Umgerechnet sind das etwa fünf Cent je Kilowattstunde.

Im Schnitt zahlen Haushaltskunden in Deutschland aktuell etwa elf Cent je Kilowattstunde, bei den meisten Kunden der hiesigen Stadtwerke oder Regionalversorger sind es eher zwölf bis 15 Cent. Denn auf den Beschaffungspreis im Einkauf kommen neben der Gewinnspanne noch zahlreiche staatliche Abgaben (u.a. CO₂-Abgabe) und Umlagen (Netzentgelte, Speicherumlage) obendrauf. Schauen Sie doch mal auf Ihre Erdgas- oder Betriebskostenabrechnung, dort finden Sie die Daten.

Die Erdgaspreise im Großhandel haben sich seit Frühjahr 2024 verdoppelt. Grafik: Büttner

Nach Angaben von Energieexperte Andreas Schröder vom Marktforschungsunternehmen ICIS gibt es mehrere Gründe für den Preisanstieg: „Die letzten Wochen waren schon recht kalt, so dass die Nachfrage deutlich gestiegen ist.“ Viel wesentlicher sind nach seiner Einschätzung jedoch geopolitische Ursachen: „Für große Verunsicherung hat zuletzt gesorgt, dass Russland seine Lieferungen nach Österreich einstellen will“, sagt Schröder. Das Nachbarland beziehe – anders als Deutschland – über die Ukraine weiter russisches Erdgas per Pipeline. Laut Schröder fließt das Erdgas momentan allerdings entgegen der Ankündigung weiter.

Kritisch wird es nach seinen Aussagen zum Jahreswechsel: „Dann läuft ein Transitvertrag von russischem Erdgas durch die Ukraine aus, sollte der nicht verlängert werden, dann erhalten Österreich, Ungarn und die Slowakei russisches Erdgas nur noch sehr begrenzt über die Türkei-Route.“ Die Länder müssten aus Westeuropa mitversorgt werden. Darauf reagiere der Markt jetzt schon. Als dritten Grund führt Schröder eine steigende Nachfrage nach Flüssiggas aus Asien an. Für einen MZ-Text habe ich die aktuellen Bezugsquellen für das deutsche Erdgas mal recherchiert.

Der Chemiepark Leuna ist von der Fläche her der größte Chemiestandort in Deutschland. Foto: Katrin Sieler

Richtig weh, tut diese Entwicklung aktuell vielen deutschen Chemiefirmen. Denn der Sprung des Erdgaspreises von 25 auf 50 Euro je Megawattstunde bedeutet für viele Firmen in der Basischemie, Verluste mit jeder produzierten Tonne zu erwirtschaften. „Um im Wettbewerb mithalten zu können, benötigt die Branche einen Preis unter 30 Euro“, sagte Carsten Franzke, Geschäftsführer des Düngemittel-Herstellers SKW Piesteritz aus Wittenberg, am Mittwoch. Zum Vergleich: Bis 2022 kam russisches Erdgas zu Preisen von 20 bis 25 Euro je Megawattstunde.

Deutschland hat im internationalen Vergleich mit die höchsten Industriestrompreise. Grafik: Büttner

Der Chemiepark in Leuna hat nun ein Sparprogramm aufgelegt, damit die Kosten gesenkt werden. So werden die Investitionen radikal zusammengestrichen und Personal abgebaut. Bisher gibt es noch keine größeren Fabrikschließungen an den mitteldeutschen Chemiestandorten. Doch das ist offenbar nur eine Frage der Zeit.

„Durch die zuletzt gestiegenen Erdgaspreise ist das Geschäft bei einigen unseren Kunden eingebrochen“, sagte Christof Günther, Geschäftsführer von Infra-Leuna. „Die Perspektiven sind so unsicher wie noch nie.“ Seine Forderungen an die Politik: Die Bundesregierung müsse ein Sofortprogramm beschließen. „Alle Umlagen und Abgaben auf Strom und Erdgas müssen sofort ausgesetzt und die Preisbremsen wieder in Kraft gesetzt werden“, so Günther. Die neue Bundesregierung müsse dann ein Konzept erstellen, wie eine verlässliche Energieversorgung zu planbaren Kosten möglich ist. „Sonst verlieren wir die energieintensive Industrie.“

Wenn Ihnen der Newsletter gefällt, empfehlen Sie ihn weiter. Hier geht es zur Anmeldung. Haben Sie Kritik oder Anregungen, dann schreiben Sie mir: [email protected]

In der kommenden Woche pausiert der Newsletter. die nächste Ausgabe erscheint am 19. Dezember. Bis dahin, herzlich Steffen Höhne

Wichtige Wirtschaftsthemen der Woche aus Mitteldeutschland

VNG plant ein riesiges Wasserstoffprojekt

Der Leipziger Versorger VNG und der niederländische Konzern HyCC planen in Wittenberg ein Wasserstoffprojekt in Höhe von bis zu 1,6 Milliarden Euro. Warum die Milliarden-Investition aber noch nicht gesichert ist. (MZ)

Neben dem Agro-Chemiepark in Wittenberg in der Nähe der Elbe soll die Wasserstoff-Anlage (dunkelblau gekennzeichnet) gebaut werden. Die Investitionssumme beträgt bis zu 1,6 Milliarden Euro. Fotografik: VNG

Bau von Flugzeugwerk startet

Am Airport Leipzig/Halle wird die Montagefabrik für den Regionalflieger D328eco errichtet. Ab 2027 sollen die Flugzeuge ausgeliefert werden. Wie viele Jobs entstehen sollen. (MZ)

Die Fotografik zeigt, wie die Montagehalle und die dazugehörigen Gebäude auf dem Airport Leipzig/Halle aussehen sollen. Foto: Deutsche Aircraft

Weniger Kunsthandwerk auf Märkten

Die Zahl der Bewerber für Standplätze auf Weihnachtsmärkten nimmt in vielen Städten ab, insbesondere beim Kunsthandwerk. Woran das liegt und welche Stadt in Sachsen-Anhalt erfolgreich gegensteuern konnte. (MZ)

Mit 35 Jahren ist Matthias Karste einer der jüngsten Kunsthandwerkshändler auf dem halleschen Weihnachtsmarkt. Foto: Robert Horvath

Piloten nicht verunsichert

Der Absturz einer Frachtmaschine im Auftrag von DHL in Vilnius löst viele Spekulationen über die Ursache aus. Der Flugkapitän Frank Blanken erklärt, wie Flugzeugcrews damit umgehen. (MZ)

Folien-Hersteller ist insolvent

Seit 1999 produziert das Unternehmen Stretchfolien etwa für die Lebensmittelindustrie. 130 Mitarbeiter sind von der Insolvenz betroffen. (MZ)

50.000 Förderung für E-Porsche

Aus einem Topf für Energieeffizienz bewilligt die Investitionsbank Sachsen-Anhalt Geld für einen Luxus-Sportwagen - weil der elektrisch fährt. Umweltschützer sprechen von einem Skandal. (MZ)

Flüge nach München gestrichen

Nach London verliert der Flughafen Leipzig/Halle eine weitere Metropolverbindung: Ab kommendem Sommer werden die Flüge nach München eingestellt. Welche Gründe die Lufthansa dafür nennt. (MZ)

Queisser geht zu Tchibo-Holding

Der langjährige Rotkäppchen-Chef Christof Queisser gab vor wenigen Tagen seinen Weggang bekannt, nun weiß man, wohin er geht. Zur Familien-Holding Maxingvest gehören unter anderem Tchibo und Beiersdorf. (HB)

Rotkäppchen-Chef Christof Queisser wechselt zur Tchibo-Holding Foto: Rotkäppchen-Mumm/Christoph Michaelis

Mehr Geld für Metaller

Sachsen-Anhalt übernimmt den Tarifvertrag aus Hamburg: Beschäftigte erhalten bis 2026 ein Entgelt-Plus von 5,1 Prozent. Gewerkschaft und Arbeitgeber sehen einen Kompromiss, der der wirtschaftlichen Lage Rechnung trägt. (VS)

Warnstreik bei VW Sachsen

Bei VW brennt es lichterloh, konstatiert Betriebsrat Uwe Kunstmann. Denn für die Beschäftigten steht extrem viel auf dem Spiel. Doch sie zeigen sich kampfbereit. Gibt es bald 24-Stunden-Streiks? (MZ)

Zehn größere Werke betreibt Volkswagen in Deutschland. Foto: dpa

Angebot an Wohnungen bricht ein

In keiner anderen ostdeutschen Stadt zeigen die Anzeichen so klar in Richtung Wohnungsnot, das hat das Internetportal Kleinanzeigen ermittelt. Sowohl Miet- als auch Kaufofferten würden in Leipzig drastisch abnehmen. (LVZ)

Total kauft Dresdner Firma

Der französische Konzern TotalEnergies übernimmt die in Dresden ansässige VSB-Gruppe. Die auf erneuerbare Energien spezialisierte Firma hat rund 500 Beschäftigte. (SZ)

Nächste Immobilienfirma pleite

Die Firma German Values Property Group hatte lange Zeit eng mit der Leipziger Vicus Group zusammengearbeitet. Entstanden war das Immobilienunternehmen aber als Teil des Leipziger Internetkonzerns Unister. Nun ist der Nachfolger laut Amtsgericht „zahlungsunfähig und überschuldet“. (LVZ)