Schkeuditz/MZ. - Der Flugzeugbauer Deutsche Aircraft beginnt mit dem Bau seiner Endmontagehalle am Airport Leipzig/Halle. Ab dem Jahr 2026 soll an dem Standort das Regionalflugzeug D328eco produziert werden. „Wir blicken mit großer Vorfreude und Stolz nach Leipzig“, sagte Produktionsvorstand Nico Neumann am Montag in einer Mitteilung. Das Projekt werde gemeinsam mit den Partnern Weerts Group und der Mitteldeutschen Flughafen AG entwickelt.

Immobilien-Entwickler Weerts baut Fabrikhalle

In die Flugzeugwerft wird die Deutsche Aircraft jedoch nur als Mieter einziehen. Gebaut wird der Gebäudekomplex vom belgischen Immobilien-Entwickler Weerts, der die Fläche vom Airport langfristig gepachtet hat. Die riesige Halle befindet sich direkt an der Start- und Landebahn Nord, damit die Flieger nach der Produktion sofort getestet und ausgeliefert werden können. „Unser Credo bei Weerts ist, dass wir die Infrastruktur für die Werte von morgen bauen. Daher freuen wir uns sehr, mit der Umsetzung der Baupläne unseren Beitrag zu leisten“, teilte Weerts-Chef Yves Weerts mit.

Auf der Baustelle finden aktuell die Erdarbeiten statt. Foto: Höhne

Bisher ziehen in ähnliche Bauten vor allem Logistikfirmen und Online-Händler ein. Doch inzwischen nutzen auch immer mehr Industriefirmen solche gewerblichen Mietobjekte. Der Vorteil für die Deutsche Aircraft: Das Unternehmen bindet kein Kapital in einer Fabrikhalle. Es wird jedoch ein langfristiger Mietvertrag vereinbart. Die Immobilien werden meist so entwickelt, dass auch andere Unternehmen sie nutzen könnten. Im Südbereich des Flughafens Leipzig/Halle will der belgische Immobilien-Entwickler zudem ein Logistikzentrum bauen. Dort werden zwei Lagerhallen mit einer Fläche von insgesamt 37.500 Quadratmetern errichtet

. Bereits vor einem Jahr wurde am Airport der symbolische Spatenstich für die Endmontagehalle gelegt. Der Kurzstreckenflieger mit etwa 2.000 Kilometer Reichweite wird 40 Sitze haben – er ist eine Weiterentwicklung der Anfang der 90er Jahre gebauten Dornier 328.

Wir bauen die Infrastruktur für die Werte von morgen. Yves Weerts, Immobilien-Entwickler

Insgesamt werden in die Errichtung der Endmontagehalle laut Neumann etwa 100 Millionen Euro fließen. Die Produktionsstraße soll hochautomatisiert arbeiten. Durch den Einsatz von Solarmodulen auf dem Dach und Wärmepumpen wird der gesamte Herstellungsprozess in Leipzig/Halle CO2-neutral stattfinden. Viele wesentliche Teile wie die Propeller-Triebwerke (Hersteller Pratt & Whitney) und die Flugzeugaußenhaut werden zugekauft. Am mitteldeutschen Airport erfolgt letztendlich nur noch die Montage.

Die Bauarbeiten für die Flugzeughalle sollen den Angaben zufolge bis Ende 2025 abgeschlossen sein, so dass die Endmontage 2026 starten kann. Die erste Auslieferung ist für 2027 vorgesehen. Langfristig strebt die Deutsche Aircraft eine jährliche Produktion von bis zu 48 Fliegern an. Das Projekt hatte sich bereits mehrfach verschoben. Ursprünglich sollte der Bau der Montagehalle bereits Ende 2022 beginnen.

Bis zu 350 neue Jobs sollen entstehen

Nach Angaben des Unternehmens ist die Rekrutierung und Ausbildung der Belegschaft bereits angelaufen. „An der Endmontagelinie sollen 250 bis 350 neue hochqualifizierte Arbeitsplätze entstehen“, heißt es. Die Jobs, die das Unternehmen aktuell ausschreibt, befinden sich aber vor allem am Firmensitz im bayrischen Oberpfaffenhofen. Dort finden die Entwicklung des Flugzeuges und auch der Fertigungslinie statt. Aktuell werden unter anderen Ingenieure, Flugzeugmechaniker und Fertigungsplaner gesucht.

Die Deutsche Aircraft GmbH will das Erbe der Dornier-Flugzeugwerke fortsetzen. Das Regionalflugzeug Dornier 328 wurde in den 1990er- und frühen 2000er-Jahren gebaut. Es fliegt weltweit für Fluggesellschaften. Die Deutsche Aircraft übernimmt auch die Wartung dieser Flieger. Mit der D328eco würde wieder ein Flugzeug komplett in Deutschland gebaut, hieß es.