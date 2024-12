Halle/Magdeburg/Quedlinburg/MZ. - Weißbärtige Räuchermännchen mit weit aufgerissenen Mündern drängen sich eng an eng mit breit grinsenden Holzweihnachtsmännern, sich drehenden Pyramiden und Schwibbögen in unterschiedlichsten Ausführungen. Die Auslagen sind in warmes Licht getaucht. Die winterlichen Temperaturen für einen kurzen Augenblick vergessen. Vor der Bude auf dem halleschen Weihnachtsmarkt sammelt sich eine kleine Menschentraube. Über ihr die Schriftzüge: „Echt Erzgebirge“ und „Holzkunst mit Herz“. Schaulustige und Besucher begutachten die Ware, nehmen sie in die Hand, fragen nach dem Preis.

Matthias Karste betreut die Erzgebirgshütte. „Im Sommer bin ich Apotheker, jetzt stelle ich hauptberuflich Schwibbögen her“, erzählt der 35-Jährige. Bei ihm können die Besucher nicht nur angekaufte, traditionelle Handwerkswaren aus dem Erzgebirge erwerben, sondern auch handgearbeitete Schwibbögen mit Stadtmotiven aus eigener Produktion.

Doch Stände wie dieser werden in Sachsen-Anhalt immer seltener. Halle, Magdeburg, Dessau-Roßlau und Quedlinburg: All diese Städte haben es zunehmend schwerer, ihre Weihnachtsmärkte vielfältig zu gestalten, da die Bewerbungen, besonders aus dem Kunsthandwerk, rückläufig sind. Ein Trend, der sich bereits seit Jahren abzeichnet, erklärt Dirk Merkel, Veranstalter des Adventsmarktes Dessau-Roßlau. „Wir haben Kunsthandwerker, würden uns aber mehr wünschen.“

Individuelle Standgebühren auf Weihnachtsmärkten

Auch Paul-Gerhard Stieger, Geschäftsführer der Magdeburger Weihnachtsmarkt GmbH, erzählt: „Der klassische Glasbläser steht nicht Schlange.“ Zwar seien in Magdeburg alle Hütten belegt, aber ein Weihnachtsmarkt lebe auch von der Mischung aus Handel und Gastronomie. In der Landeshauptstadt gebe es zwar neben Kunsthandwerkern unter anderem auch Käse-, Marzipan-, Schmuck- und Lederwarenhändler. Weil es „wirklich schwer“ sei, Leute aus diesem Bereich zu finden, pflege und hege man diese allerdings besonders. Zum Beispiel durch niedrigere Standmieten. So habe man die Preise seit nahezu zehn Jahren nicht erhöht, obwohl alle anderen Kosten gleichzeitig gestiegen seien – eine Methode, die auf vielen Weihnachtsmärkten gang und gäbe ist.

Der Weihnachtsmarkt in Halle (Foto: Heiko Rebsch/dpa)

Bezahlt ein Glühweinstand mit 21.260 Euro unter allen Händlern auf dem halleschen Weihnachtsmarkt die höchsten Standgebühren, so beträgt die höchste Miete unter den Anbietern von Kunsthandwerk lediglich 2.890 Euro, wie ein Stadtsprecher auf Anfrage mitteilte. Die Nachricht an Kunsthandwerker und Händler: „Uns ist wichtig, dass ihr kommt und dafür habt ihr auch eine sehr geringe Standgebühr“, so der Magdeburger Stieger.

Kunsthandwerk auf Weihnachtsmärkten: „In kleineren Städten schwierig“

Zurück auf dem Weihnachtsmarkt in Halle: Karste steht an seinem Stand, plaudert mit potenziellen Kunden und rückt sich die Wollmütze zurecht. Er vermutet, dass die rückläufige Entwicklung von Ständen wie seinem auch mit der Größe des Weihnachtsmarktes sowie dem Ort zu tun habe. Standgebühren und Mitarbeiter, „da muss jeden Tag eine gewisse Umsatzmenge reinkommen – was natürlich in kleineren Städten schwierig ist.“ Da gebe es dann vielleicht nur eine Bude wie seine und nicht mehrere.

Aber nicht jede kleinere Stadt habe dieses Problem. So kämen nach Wernigerode beispielsweise viele Touristen. „Da funktioniert es auch.“ Während er erzählt, packt er hin und wieder neue Holzskulpturen aus, ersetzt die verkauften. „Letztendlich ist die Frage, wie viele Schwibbögen man pro Einwohner verkaufen kann“, so Karste. „Und das ist eine begrenzte Zahl.“

Nachwuchsproblem bedroht Weihnachtsmärkte: „Wenn jemand aufhört, kommt kaum wer nach.“

Einen Steinwurf von den traditionellen erzgebirgischen Holzwaren entfernt ist der Stand von Hans-Dieter Wunder zu finden. Seine Bude ist eine von 15, die auf dem halleschen Weihnachtsmarkt Kunsthandwerksware anbietet. Er verkauft Tischdecken, Deckchen und andere Heimtextilien, darunter eine Vielzahl mit winterlichen oder Weihnachtsmotiven, klassisch oder modern. In unzähligen Variationen liegt seine Ware auf der Theke, hängt an den Innenwänden des Standes oder von der Decke. Neben selbstgefertigter Ware verkaufe er hier unter anderem Plauener Spitze, erklärt er stolz. Aber auch andere Traditionsware, beispielsweise aus Apolda oder Klingental habe er im Angebot. „Also, es gibt schon noch deutsche Betriebe“, so Wunder. Während er redet, ertönen ganz aus der Nähe von Kinderstimmen gesungene Weihnachtslieder vom Band.

Hans-Dieter Wunder verkauft Tischdecken, Deckchen und andere Heimtextilien auf dem halleschen Weihnachtsmarkt. (Foto: Robert Horvath)

Wunder kennt das Problem mit der abnehmenden Zahl von Kunsthandwerkern und Kunsthandwerkshändlern auf den Weihnachtsmärkten. „Es werden immer weniger. Wenn jemand aufhört, kommt kaum wer nach.“ Das sei eine deutschlandweite Entwicklung, die sich die kommenden Jahre aufgrund der Altersstruktur wohl noch verschärfen werde. „Ich werde 67. Ich bin Rentner und muss ja gar nicht mehr arbeiten. Aber mir macht das Spaß.“

Wie lang er das gesundheitlich allerdings noch schaffe, sei unklar, und heutzutage Nachfolger für den Stand zu finden schwer. „Ich arbeite ungefähr 60 Stunden pro Woche. Wer möchte das noch?“, so Wunder. Doch mitunter fehle es auch in der Produktion an Menschen, die das traditionelle Kunsthandwerk überhaupt noch beherrschten.

Händler: „Geschlossene Weihnachtsmärkte haben vielen das Genick gebrochen.“

Ein weiterer Grund für die immer seltener werdenden Kunsthandwerkshändler sieht er in der Corona-Pandemie. „Corona hat uns wirklich geschadet. Gerade im Kunsthandwerk hat das viele Arbeitskräfte gekostet.“ Ein, zwei Jahre ohne Einkommen aus den Weihnachtsmärkten – „Wie soll das gehen?“

Weit weniger betroffen waren hingegen Stände für Essen und Getränke. Solche, deren Produkte ganzjährlich Absatz finden, die im Sommer auf Märkten und Festivals sein konnten. Aber Weihnachtsdeko und ähnliches verkaufe sich eben hauptsächlich in der Adventszeit. Die geschlossenen Weihnachtsmärkte haben „vielen Betrieben das Genick gebrochen“, erzählt Wunder. „Und die sind danach nicht wieder zum Laufen gekommen.“ Unter anderem auch, weil sie danach keine Arbeitskräfte mehr hatten. Denn auch viele Kunsthandwerker haben während der Coronazeit die Branche gewechselt und sind nicht mehr zurückgekommen. Zu sicher war die neue Stelle und zu groß die Angst, es könne wieder alles geschlossen werden.

Amazon statt Weihnachtsmarkt: „Immer weniger Leute sind bereit einen angemessenen Preis zu bezahlen.“

Auch der 70-jährige Imkermeister Herman Floßfeder aus Gerbstedt (Mansfeld-Südharz) ist einer der fünf Kunsthandwerkshändler auf dem halleschen Weihnachtsmarkt, der einen Teil seiner Ware noch selbst produziert.

Imkermeister Herman Floßfeder stellt Honig und Kerzen selbst her. (Foto: Robert Horvath)

Neben eigenem Honig stellt er auch Kerzen aus Bienenwachs her und verkauft ansonsten alles rund ums Bienenvolk. Seine Beobachtung: „Immer weniger Leute sind bereit, für handwerklich hergestellte Produkte einen angemessenen Preis zu bezahlen.“ Die wirtschaftliche Gesamtsituation sei dabei sicherlich die eine Seite, so Floßfelder. „Viele halten das Geld jetzt zusammen.“

Hinzu komme aber der Einfluss der Globalisierung. Denn die Konkurrenz von „Billigprodukten aus asiatischen Ländern“ sei groß. Wegen Anfahrt und gegebenenfalls Nachproduktion sei ein Arbeitstag von 14 Stunden für Kunsthandwerker auf dem Weihnachtsmarkt nicht ungewöhnlich. Diesen Umstand betrachtend, sei es „einfach schwieriger, einen angemessenen Stundenlohn zu erwirtschaften“. Mit der Folge, dass die noch verbliebenen Kunsthandwerker Weihnachtsmärkten immer öfter fernblieben.

Wer sucht, der findet: Wie Quedlinburg dem Mangel an Kunsthandwerkern trotzt

Ganz anders als in vielen Regionen Sachsen-Anhalts und auch Deutschlands sieht die Entwicklung in Quedlinburg aus. „Wir haben sogar noch mehr Kunsthandwerker als im Jahr zuvor“, berichtet Doreen Walter, Geschäftsführerin der Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH. Doch auch hier habe kein Bewerberüberfluss geherrscht. Ganz im Gegenteil. Um ein ausgeglichenes Angebot zu schaffen, haben Walter und ihr Team Datenbanken nach geeigneten Händlern durchsucht und entsprechende Kandidaten auf Märkten aktiv angesprochen. Ein Aufwand, der sich gelohnt hat. Von 52 Ständen findet man in Quedlinburg laut Walter zehn, die Kunsthandwerkswaren anbieten.

„Am Ende ist die Frage, ob Menschen das wollen“, sagt der Schwibbogenmacher Matthias Karste über die Zukunft von Kunsthandwerk auf den Weihnachtsmärkten. „Ich bin da positiv-optimistisch. Verschwinden wird das, glaube ich, nie.“ Denn aus vielen Gesprächen merke er, dass das Bewusstsein für echte erzgebirgische Holzkunst wieder etwas präsenter geworden sei.

Weihnachtsmärkte in Deutschland: Zahlen, Daten, Fakten

Nirgendwo auf der Welt sind Weihnachtsmärkte so beliebt wie in Deutschland. Sowohl in Sachen Anzahl als auch bei der Besucherzahl und den Umsätzen ist Deutschland weltweit auf Platz eins. So gibt es knapp 3.000 Weihnachtsmärkte, auf die in den Vorjahren etwa 160 Millionen Besucher geströmt sind. Der jährliche Bruttoumsatz aller Märkte beträgt dabei bis zu fünf Milliarden Euro.

Etwa 60 Prozent der Deutschen planen, dieses Jahr einen Weihnachtsmarkt zu besuchen. Am meisten freuen sich die Besucher, laut dem Meinungsforschungsinstitut YouGov, dabei auf Süßigkeiten (75 Prozent) und Essen (69 Prozent).

Noch beliebter ist nur Glühwein (81 Prozent). Jährlich gehen in Deutschland 50 Millionen Liter des Heißgetränks über die Tresen.