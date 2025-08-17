Alexander Scheer hat Gundermann nicht nur im Film gespielt, sondern er singt auch dessen Songs. Ein Gespräch mit dem Künstler, der mit Andreas Dresen und Band unterwegs ist.

HALLE/ZINNOWITZ/MZ. - „Guten Tach, Alexander Scheer hier!“ Es ist Sonntagnachmittag, zehnter August. Der Schauspieler, Jahrgang 1976 und geboren in Ost-Berlin, hat Zeit zum Telefonieren. Nebenbei begrüßt er in Zinnowitz Kollegen, schlendert zum Strand: „Wann ist Soundcheck? Ich komme, muss noch mit der Weltpresse sprechen.“ Am Abend werden (nicht nur) die Songs von Gerhard Gundermann gespielt. In der Nacht geht es zurück nach Berlin, am nächsten Morgen sind wieder Dreharbeiten. Mittendrin statt nur dabei. „Ich weiß nie, was kommt. Manchmal geht nix, manchmal alles auf einmal. Gerade ist wieder so eine Phase, in der ich mich schon mal fragen muss, wo ich gerade bin. Arbeiten zu 100 Prozent! Ausruhen zu 100 Prozent! Darf nur nicht durcheinander kommen“, erzählt Scheer.