Langeweile kommt beim Flughafen Leipzig/Halle nicht auf. Der Airport liefert in diesem Jahr beständig Nachrichten: Zu Jahresanfang war ein Sanierungsexperte des Airports spurlos verschwunden. Dann musste der Flughafen einräumen, ein 100-Millionen-Euro-Loch in der Kasse zu haben, das die Anteilseigner Sachsen und Sachsen-Anhalt ausgleichen müssen. Im August gab es dann auch die gute Nachricht, dass der Logistiker DHL mit seinem europäischen Drehkreuz mindestens bis Mitte des Jahrhunderts bleibt.

In dieser Woche kam eine weitere News hinzu, die deutschlandweit Schlagzeilen machte: Die Bundesanwaltschaft teilte am Dienstag mit, dass die chinesische Staatsangehörige Yagi X. festgenommen wurde. Sie soll mehrfach sensible Informationen am Flughafen Leipzig/Halle zu Flügen, Fracht und Passagieren an einen chinesischen Geheimdienstmitarbeiter weitergegeben haben.

Nach MZ-Informationen soll die 38-Jährige schon seit einigen Jahren für die Flughafentochter Portground arbeiten. Diese wickelt den Passagier- und Frachtverkehr am Airport ab. Welche Tätigkeit Yagi X. am Flughafen genau ausübte, darüber gibt es unterschiedliche Äußerungen von Flughafenkennern. Da Yagi X. fließend Chinesisch spricht, war sie auf Messen und Gesprächen der Flughafenführung mit chinesischen Vertretern als Dolmetscherin dabei, heißt es. Zuletzt offenbar vor drei Monaten in Shanghai.

Die ukrainische Frachtfluggesellschaft Antonov Airlines fliegt vom Flughafen Leipzig/Halle auch für die Nato. Wurden militärische Flüge ausgespäht? Foto: picture alliance / dpa

Laut einem Insider war Yagi X. eng in die Asien-Aktivitäten des Flughafens involviert. Andere Stimmen sagen dagegen, sie sei nur eine einfache Mitarbeiterin von Portground gewesen, die wegen ihrer Chinesischkenntnisse mit der Führung unterwegs war.

Die mutmaßliche Spionin berichtete laut den Ermittlern von August 2023 bis Februar 2024 an Jian G. Dieser war bis zu seiner Verhaftung im April für den AfD-Europapolitiker Maximilian Krah tätig. Er soll im Januar 2024 mehrfach Informationen über Verhandlungen und Entscheidungen im EU-Parlament an seine Geheimdienst-Auftraggeber weitergegeben haben.

Chinesen, AfD, Spionage: Wie sich dieser Krimi weiter entwickelt, wird man sehen. Der Flughafen Leipzig/Halle ist trotz einiger Militärflüge der Antonov 124 der ukrainischen Frachtfluggesellschaft „Antonov Airlines“ für die Bundeswehr und die Nato nicht unbedingt eine geheime Operationsbasis. Auch seine wirtschaftliche Bedeutung ist trotz DHL im weltweiten Luftverkehr begrenzt. Nach MZ-Informationen sei die Flughafenführung „aus allen Wolken gefallen“, als sie von der Ermittlung erfuhr.

Die Gefahr der Spionage wird unterschätzt: China hat sich zur wichtigsten Ausgangsbasis für Angriffe auf die deutsche Wirtschaft entwickelt. Das geht aus einer Studie des Digitalverbands Bitkom hervor. Bei einer repräsentativen Befragung von mehr als 1.000 Unternehmen quer durch alle Branchen gaben 45 Prozent der betroffenen Firmen an, die Angriffe nach China zurückverfolgen zu können (2023: 42 Prozent). 39 Prozent der attackierten Unternehmen waren sich sicher, dass sie aus Russland angegriffen wurden (2023: 46 Prozent).

Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat eine Studie „Chinas neue Wege der Spionage“ vorgelegt, in der es heißt, „dass insbesondere deutsche Hochtechnologieunternehmen und Weltmarktführer im Fokus mutmaßlich chinesischer (Cyber-)Spionage stehen“. Genaue Zahlen werden aber nicht veröffentlicht.

Sollte sich der Spionagevorwurf am Flughafen Leipzig/Halle bestätigen, reiht er sich ein in eine lange Liste von Vorfällen bei deutschen Unternehmen.

Immobilienentwickler AOC ist insolvent

AOC ist einer der größten Immobilienprojekt-Entwickler im Osten. In Magdeburg ist ein Büro-Hochhaus geplant. Diese Gründe nennt Firmenchef Till Schwerdtfeger für die Schieflage. (MZ)

In der Magdeburger Innenstadt plant AOC einen architektonisch markanten Büro- und Wohnkomplex. So soll in dem Komplex ein 17-geschossiges Hochhaus in Dreiecksform entstehen. Foto: AOC

CO2-Pipeline an die Küste

CCS-Technologie und CO2-Pipelines sind Schlüsselprojekte zur Klimaneutralität der Industrie. Leuna plant eine milliardenschwere Pipeline zur Ost- oder Nordsee. Welche Kosten und Förderungen zu erwarten sind und wie die Industrie von dieser Technik profitiert. (MZ)

Aus der Produktion abgetrenntes CO2 könnte von Bad Lauchstädt (Saalekreis) über Pipelines zu den Seehäfen nach Rostock oder Stade geleitet werden. Von dort würde es mit Schiffen nach Norwegen transportiert werden, um es in die ehemaligen Erdgasfelder unter der Nordsee zu verpressen Grafik: Kroschel

Alstom will Bahnwerk schließen

In Ostsachsen wird das Werk des Zugbauers Alstom in rund eineinhalb Jahren geschlossen. 700 Beschäftigte sind davon betroffen. Doch auch andere Standorte sind von den Plänen des französischen Konzerns betroffen. (MZ)

Forschung für grünen Flugtreibstoff

Im Chemiepark Leuna ist ein symbolischer Baustart für eine weltweit einmalige Forschungsanlage gewesen. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt will klimaneutrales Fliegen möglich machen.

Volker Wissing (FDP), Bundesverkehrsminister, ergänzt im Beisein von Anke Kaysser-Pyzalla, Vorsitzende des DLR-Vorstands, das Modell einer Anlage für Power-to-Liquid-Kraftstoffe im Chemiepark Leuna. Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Coca-Cola baut ab

Coca-Cola baut bundesweit Stellen ab. Fünf Werke werden geschlossen. Das Werk in Halle bleibt erhalten. Doch auch dort sollen Stellen wegfallen. Wie Coca-Cola die starken Einschnitte begründet. (MZ)

VW-Betriebsrat in Zwickau tritt zurück

Paukenschlag im Zwickauer VW-Werk: Der Betriebsrat tritt zurück und bereitet eine vorgezogene Neuwahl vor. In dem Werk arbeiten etwa 10.000 Beschäftigte. Was sind die Gründe? (MZ)

UFA will in Leipzig filmen

Die neu gegründete UFA Mitte GmbH soll von Leipzig aus Stoffe für verschiedene Sender und Streamingdienste entwickeln. Und damit auch Talente der Filmbranche in der Region halten. (LVZ)

Schraubenwerk baut aus

Die Schraubenfabrik in Zerbst investiert in neue Fertigungsstätten. Die Produkte sind weltweit nachgefragt. Vor allem eine Branche beschert dem Unternehmen Wachstum. (VS)

Sächsischer Mittelstand in Krise

Eine Umfrage der Wirtschaftsauskunftei Creditreform zeigt die „depressive Stimmung“ in den sächsischen Unternehmen.Die Autoren machen aber auch Vorschläge, was jetzt zu tun ist. (LVZ)

Tresor für edle Tropfen

Banken verwahren Geld in Tresoren. In Erfurt auf dem Petersberg hat jetzt eine Weinbank eröffnet. Dort lagern edle Tropfen.So etwas gab es hierzulande noch nicht. (MDR)