Im Chemiepark Leuna ist symbolischer Baustart für eine weltweit einmalige Forschungsanlage. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt will klimaneutrales Fliegen möglich machen.

Am Treibstoff der Zukunft wird geforscht

Am Modell wurde die künftige Forschungsanlage für grüne synthetische Kraftstoffe in Leuna vorgestellt. Zu den Ehrengästen des symbolischen Baubeginns gehörten Bundesverkehrsminister Volker Wissing (3.v.l.) und Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (r.).

Leuna/MZ. - Es gehe heute um nichts Geringeres als das Ende des Zeitalters, in dem Flugzeuge mit Kerosin flogen. Denn der Treibstoff werde künftig aus sauberem Strom hergestellt, was viel besser für das Klima sei. So hieß es Dienstag im Chemiepark Leuna, als der symbolische Baubeginn für eine Forschungseinrichtung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) gefeiert wurde.