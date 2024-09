In der Magdeburger Innenstadt plant AOC einen architektonisch markanten Büro- und Wohnkomplex. So soll in dem Komplex ein 17-geschossiges Hochhaus in Dreiecksform entstehen.

Magdeburg/MZ. - Es soll ein Projekt sein, das „die Magdeburger Stadtentwicklung prägen kann“, sagte Till Schwerdtfeger, Chef des Immobilienentwicklers AOC noch Anfang August. Sein Unternehmen hatte gerade die Baugenehmigung für das geplante Quartier „M1 – Magdeburger Tor“ erhalten. Es handelt sich dabei um einen in der Tat architektonisch anspruchsvollen Büro- und Wohnkomplex in der Magdeburger Innenstadt. Auf einer Brachfläche an der Olvenstedter Straße soll ein Gebäudeensemble mit einem markanten 17-stöckigen Hochhaus entstehen. Mit einer schmalen Dreiecksfront soll es an das berühmte Flatiron Building in New York erinnern.