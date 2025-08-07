Beim Verschweißen von Bitumen auf dem Terrassendach hat ein 74-Jähriger in Klein Rodensleben versehentlich einen Brand ausgelöst. Drei Menschen wurden verletzt.

Dachreparatur geht schief: Haus in Klein Rodensleben brennt plötzlich - drei Verletzte

Klein Rodensleben. - Durch Verschweißen von Bitumenbahnen auf der Terrasse ist ein Einfamilienhaus in Klein Rodensleben (Landkreis Börde) in Brand geraten, teilt die Polizei mit.

Demnach hat der 74-jährige Hausbewohner sein Terassendach mit Bitumen verschweißen wollen, wodurch die Unterkonstruktion des angrenzenden Hausdaches Feuer fing.

Bewohner wollen Feuer zunächst selbst löschen

Zunächst hätten die Hausbewohner versucht, den Brand eigenständig mit einem Feuerlöscher zu löschen, so die Polizei. Das schlug jedoch fehl, sodass die Feuerwehr gerufen wurde.

Diese konnte jedoch nicht verhindern, dass das Haus vollständig in Brand geriet, so die Polizei. Nachdem die Feuerwehrleute den Brand unter Kontrolle gebracht hatten, musste das Dach abgetragen werden, um sämtliche Glutnester zu beseitigen.

Drei Menschen bei Brand in Klein Rodensleben verletzt

Die beiden 71- und 74- jährigen Hausbewohner zogen sich eine Rauchgasvergiftung zu und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Auch ein 42-jähriger Feuerwehrmann klagte nach dem Einsatz über leichte Atemnot. Auch er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Das Einfamilienhaus sei durch das Feuer unbewohnbar geworden, so die Polizei. Es wird als einsturzgefährdet eingestuft. Gegen den 74-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Brandstiftung und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.