als der „Jäger“ vom Rollfeld abhebt, klingt er wie ein besonders leistungsstarker Rasenmäher. Seine Motoren heulen auf, jetzt schwebt die zwei Kilogramm schwere Drohne auf Augenhöhe über dem Flughafen Cochstedt. Vier Rotoren halten den Flugroboter still im Wind – bis er wie aus dem Nichts aufdreht und mit einem Tempo von 140 Kilometern pro Stunde in den grauen Herbsthimmel verschwindet. So beginnt mein Kollege Jan Schumann seine Reportage über Tests zur Drohnenabwehr.

Am Drohnentestzentrum des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Cochstedt (Salzlandkreis) wird seit Monaten erprobt, wie feindliche Drohnen schnell und sicher unschädlich gemacht werden können. Eine Hochleistungskamera erlaubt dem „Jäger“ laut DLR-Forscher Johann Dauer fremde Flugobjekte zu erfassen, sie nicht mehr aus den Augen zu lassen und kilometerweit zu verfolgen – bis die Kollision den Absturz provoziert.

Am Flughafen Cochstedt wird zur Abwehr feindlicher Drohen geforscht. Foto: dpa

Oft stürze der „Jäger“ in diesen Fällen ebenfalls ab, sagt Dauer. Doch das sei bei künftigen Kosten von schätzungsweise 2.000 Euro je Stück zu verschmerzen. In Cochstedt werden jedoch auch unter strenger Geheimhaltung Drohnen mit Fangnetzen und durch Abschuss mit Laserstrahl unschädlich gemacht.

Das alles hat einen ernsten Hintergrund: Anfang September hat Polen mehrere Drohnen abgeschossen, die vermutlich aus Russland stammten. Danach meldeten mehrere europäische Staaten wie Dänemark, Schweden und Norwegen Drohnensichtungen. Auch über Truppenübungsplätzen der Bundeswehr in der Altmark tauchen immer wieder Drohnen auf, die offenbar das Gelände ausspähen.

Eine Drohne fliegt vor einem Flybot-Detektionssystem mit Radar und Wärmebildkamera des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt auf dem Flughafen Cochstedt. Foto: picture alliance/dpa

Es geht auch um den Schutz von kritischer Infrastruktur, die häufig von gedankenlosen Hobbydrohnen-Piloten gefährdet wird.

Rund um die sächsischen Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden haben in diesem Jahr bislang elfmal Drohnen den Flugverkehr gestört. Sechsmal wurden unerlaubte Fluggeräte am Leipziger Airport gesichtet, fünfmal am Dresdner. Das teilte die Deutsche Flugsicherung (DFS) mit.

„Drohnen können die An- und Abflüge gefährden, daher reagieren wir immer sofort“, schilderte eine DFS-Sprecherin. „Sobald uns eine Drohnensichtung bekannt wird, erteilt unser Tower nur noch Freigaben für den nicht betroffenen Bereich des Flughafens.“ Im Extremfall werden die An- und Abflüge in einer solchen Situation ganz eingestellt. Drohnensichtungen an zwei Tagen hintereinander legten zuletzt den Münchner Airport zeitweise lahm.

Eine wirksame Abwehr gegen kleine Drohnen gibt es an den deutschen Flughäfen bisher nicht. Der Dresdner Luftverkehrs-Experte Hartmut Fricke spricht von einer „veränderten Sicherheitslage an den Flughäfen“. Laut dem Professor für Technologie und Logistik des Luftverkehrs an der TU Dresden lasse sich mit geringem Aufwand der Flugverkehr stark stören.

Bisher ist die Zuständigkeit für die Drohnenabwehr nicht geklärt. Die Polizei allein ist laut Fricke damit überfordert. Aktuell wird in der Bundespolitik diskutiert, wer im Inland die Abwehr vornehmen soll: die Bundespolizei oder doch auch Teile der Bundeswehr?

Böse überraschung für E-Auto-Fahrer

Immer öfter werden Ladekabel an Schnellladesäulen in Sachsen-Anhalt gestohlen. Die Schäden sind enorm. Was die Betreiber berichten und welche Forderung sie stellen.

Immer mehr E-Auto-Fahrer in Sachsen-Anhalt erleben böse Überraschungen: An Schnellladesäulen fehlen plötzlich die Kabel. Jan Woitas/dpa

Prognose: Arbeitslosigkeit sinkt in 2026

Die Zahl der Erwerbslosen in Sachsen-Anhalt soll laut einer Prognose im kommenden Jahr sogar sinken. Warum niedriges Wachstum und viele Firmeninsolvenzen sich nicht stärker auswirken. (MZ)

Krankschreibung erst ab Tag sechs?

Kassenärzte-Chef Andreas Gassen fordert Atteste erst ab dem sechsten Krankheitstag. So sollen Praxen entlastet und Bürokratie abgebaut werden. Arbeitgeber in Sachsen-Anhalt sehen darin ein gefährliches Signal. (MZ)

Viele verspätete Flüge

Verdi kritisiert die Mitteldeutsche Flughafen AG wegen Personalkürzungen. Laut Gewerkschaft gehen aktuelle Verspätungen auch darauf zurück, dass zu wenig Mitarbeiter da sind. (MZ)

Die Ferienfluggesellschaft Condor fliegt regelmäßig von Leipzig/Halle. Foto: imago images/Christian Grube

Thyssen-Krupp baut Stellen ab

Für das Schönebecker Thyssen-Krupp-Werk läuft es derzeit nicht rund. Wie die Unternehmenszentrale mitteilt, sollen 50 Jobs abgebaut werden, um wettbewerbsfähig zu bleiben. (VS)

Erster Akkuzug übernommen

Mit dem neuen Akkuzug will die Mitteldeutsche Regiobahn den Dieselbetrieb ersetzen. Zunächst stehen Schulungen und Testfahrten zwischen Leipzig und Chemnitz an. (MZ)

Ein neuer Akkuzug der Reihe Coradia Continental von Alstom verlässt den Hauptbahnhof in Chemnitz. Auf dem Dach des Triebwagens sind neben Stromabnehmern auch Akkus installiert. Sie liefern Strom, wenn keine Oberleitung vorhanden ist. Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Kretschmer will VW-Werk sichern

Eine Woche standen bei VW in Zwickau die Bänder still, weil sich die dort hergestellten E-Autos schlecht verkaufen. Bei einem Besuch versucht Sachsens Regierungschef, den Beschäftigten Mut zu machen. Eine neue E-Auto-Kaufprämie soll helfen. (SZ)

China-Reifen im Kommen

In den Werkstätten im Kreis Wittenberg herrscht Hochbetrieb. Zur Radwechselzeit sorgen Billig-Pneus aus China für Diskussionen. Was hiesige Händler von ihnen halten und wie der ADAC urteilt. (MZ)

Tante Ju im Lufthansa-Showroom

Im neuen Showroom der Lufthansa soll die Geschichte des Luftverkehrs in Deutschland erlebbar werden. Eine wichtige Rolle spielt dabei ein bald 90 Jahre altes Flugzeug, das in Dessau gebaut wurde. (MZ)

Eine Junkers Ju 52 «Tante Ju» fliegt über Hamburg. Die 1936 in Dessau gebaute Junkers darf seit 2018 aus Sicherheitsgründen nicht mehr starten. Foto: Maurizio Gambarini/dpa

Bahn investiert kräftig

Die Deutsche Bahn sorgt für ein Investitions-Großprojekt in der „ICE City“ in der Thüringer Landeshauptstadt. Bis zu 250 Millionen Euro werden investiert. 2027 soll der erste Neubau fertig sein. (MZ)

Schädling ängstigt Bauern

Erst in Rüben, jetzt in Kartoffeln: Eine aus dem Mittelmeerraum stammende Zikade breitet sich in Sachsen-Anhalt aus und infiziert Pflanzen. Für eine traditionsreiche Kultur könnte es im schlimmsten Fall das Ende bedeuten. (MZ)

CATL erweitert

Seit 2023 produziert der chinesische Batteriehersteller CATL bei Arnstadt. Doch es geht an dem Standort nicht nur um die Fertigung von Batteriezellen für Elektrofahrzeuge. (HB)