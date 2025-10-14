in Halle gibt es neue Blitzer. Wobei man diese wahrscheinlich mittlerweile nicht mehr als neu bezeichnen kann. Seit einigen Monaten stehen sie am Rennbahnkreuz und in der Trothaer Straße. Das Besondere an ihnen: Sie lösen nicht nur aus, wenn Autofahrer zu schnell unterwegs sind, sondern auch, wenn sie bei rot über die Ampel gefahren sind. Doch gerade Letzteres scheint nicht so zu klappen, wie die Stadt sich das vorgestellt hat. Denn bisher reagieren die Blitzer bei einem Rotlichtverstoß nicht. Was dahintersteckt, hat mein Kollege für Sie herausgefunden.

Das DB-Museum soll schließen. Diese Schlagzeile hatte erst kürzlich für Aufruhr gesorgt. Nun sprechen die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Bahnmuseums. Sie sind entsetzt angesichts der Schließungspläne und haben ein Konzept entwickelt, um das Museum zu retten.

In der Reilstraße in Halle gibt es seit Kurzem den "Raum der Erinnerung". Designerin Jennifer Pluskat widmet sich dort auf ihre ganz eigene Art dem Thema Tod und Trauer. Wie genau das aussieht und warum die Arbeit für Kunden besonders sein kann, erfahren Sie hier.

Luisa König