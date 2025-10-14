Kassenärzte-Chef Andreas Gassen fordert Atteste erst ab dem sechsten Krankheitstag. So sollen Praxen entlastet und Bürokratie abgebaut werden. Arbeitgeber in Sachsen-Anhalt sehen darin ein gefährliches Signal.

Krankschreibung erst ab Tag sechs? Scharfe Kritik aus Sachsen-Anhalts Wirtschaft

Für viele soll der Arztbesuch nur Mittel zum Zweck sein.

Halle/Magdeburg/MZ - Der Vorstoß des Vorsitzenden der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, stößt in der Wirtschaft auf Kritik. Gassen fordert, dass Arbeitnehmer erst ab dem sechsten Krankheitstag ein Attest vorlegen müssen. So sollen Arztpraxen entlastet und Bürokratie abgebaut werden.