weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Mitteldeutschland
    3. >
  3. Wirtschaft
    4. >

  4. Überlastung der Praxen: Krankschreibung erst ab Tag sechs? Scharfe Kritik aus Sachsen-Anhalts Wirtschaft

Überlastung der Praxen Krankschreibung erst ab Tag sechs? Scharfe Kritik aus Sachsen-Anhalts Wirtschaft

Kassenärzte-Chef Andreas Gassen fordert Atteste erst ab dem sechsten Krankheitstag. So sollen Praxen entlastet und Bürokratie abgebaut werden. Arbeitgeber in Sachsen-Anhalt sehen darin ein gefährliches Signal.

Von Jonas Lohrmann 14.10.2025, 11:30
Für viele soll der Arztbesuch nur Mittel zum Zweck sein.
Für viele soll der Arztbesuch nur Mittel zum Zweck sein. (Foto: picture alliance/dpa)

Halle/Magdeburg/MZ - Der Vorstoß des Vorsitzenden der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, stößt in der Wirtschaft auf Kritik. Gassen fordert, dass Arbeitnehmer erst ab dem sechsten Krankheitstag ein Attest vorlegen müssen. So sollen Arztpraxen entlastet und Bürokratie abgebaut werden.