Die Regierungskoalition in Berlin einigt sich auf ein neues Verfahren, mit dem künftig im Notfall Rekruten per Los eingezogen werden sollen. Wie das funktionieren soll.

Diskussion um Wehrdienst: Bei Mangel an Soldaten per Losverfahren zur Bundeswehr?

Die Bundeswehr soll um Zehntausende Soldaten wachsen. Kommt ein neues Losverfahren, um mehr Rekruten einzuziehen?

Magdeburg/MZ - Ein neuer Vorstoß der Regierungskoalition im Bund zum Einziehen neuer Soldaten sorgt für Kritik in der jungen Generation. Künftig sollen Rekruten notfalls per Losverfahren in die Bundeswehr geholt werden. Nämlich dann, wenn es nicht genug Freiwillige gibt.