37,3 Prozent in Sachsen, 37,1 Prozent in Sachsen-Anhalt und 38,3 Prozent in Thüringen: Die AfD war in den mitteldeutschen Ländern bei der Bundestagswahl mit Abstand die stärkste Partei. Bundesweit liegt die rechtspopulistische Partei mit 20,8 Prozent hinter der CDU auf Platz zwei.

Vor allem bei den Arbeitern haben CDU/CSU und SPD kräftig verloren. Laut einer Nachwahlbefragung des Meinungsforschungsinstitut Infratest Dimap kommt die AfD bundesweit im Arbeitermilieu auf 38 Prozent, bei der Forschungsgruppe Wahlen sind es bei Arbeitern immerhin 30 Prozent. Auf jeden Fall ist die Partei stärkste Kraft. Eine genaue Wahlanalyse hat dazu die Konrad Adenauer Stiftung erstellt.

Die AfD ist bei der Bundestagswahl 2025 die stärkste Kraft bei den Arbeitern. Böttner

Experten führen den Zuwachs darauf zurück, dass die rechte Partei Steuersenkungen und mehr Rente verspricht. Das mögen Faktoren sein. Doch wesentlicher dürfte sein, dass die Arbeiter die Absatzverluste in Industriefirmen und die Gefahr von Arbeitsplatzabbau bereits viel stärker spüren als Angestellte, Beamte und Rentner. Zudem konkurrieren deutsche Arbeiter, die noch etwa zehn Prozent aller Erwerbstätigen ausmachen, viel stärker mit Migranten um freie Stellen als etwa Hochschulabsolventen in ihren Arbeitsfeldern.

Bei der Betriebsratswahl im Volkswagen-Werk Zwickau hatte die IG Metall zuletzt Stimmen an eine Alternativ-Liste um den AfD-Lokalpolitiker Jörg Reichenbach verloren, berichtet das Handelsblatt. Zwar konnte die IG Metall mit 33 von 37 Mandaten eine klare Mehrheit hinter sich bringen, wie die Gewerkschaft mitteilte. Das „Bündnis freier Betriebsräte“, dem auch Reichenbach angehört, konnte seine Mandate jedoch verdoppeln – von zwei auf vier. Insgesamt war die Alternativ-Liste mit acht Kandidaten angetreten.

Laut Konrad-Adenauer-Stiftung wählten bei der letzten Landtagswahl in Thüringen 42 Prozent der gewerkschaftlich organisierten Arbeiter AfD, bei gewerkschaftlich organisierten Angestellten waren es 30 Prozent. Der Jenaer Soziologe Klaus Dörre hat das in einem Aufsatz für die Bundeszentrale für politische Bildung genauer analysiert. Seine Kernthese: Unter Arbeitern ist das Empfinden weit verbreitet, sozial benachteiligt, abgewertet und entehrt zu sein.

Viele Beschäftigte bei Autoherstellern, wie hier im Opel-Werk in Eisenach, tendieren zur AfD. Foto: dpa

Betriebsräte im Eisenacher Opel-Werk schätzen, dass bis zu einem Drittel der dort Beschäftigten zur AfD tendiert. Für diesen Teil der Belegschaft handelt es sich, da nicht verboten, um eine demokratische Partei, die dem Volk eine authentische Stimme gibt, heißt es bei Dörre.

Das Ergebnis der Bundestagswahl lässt sich „in erster Linie als Quittung für die Arbeit der letzten Bundesregierung verstehen“, äußert sich Sascha Gläßer, Präsident der Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau (IHK). Dass diese Quittung in Ostdeutschland besonders „derbe“ ausfalle, dürfte, so Gläßers Vermutung, „für Diskussionen sorgen – in, aber wohl vor allem wieder einmal über Ostdeutschland.“ Aber, so sein Hinweis, auch im Westen sei vielerorts „schonungslos abgerechnet worden.“ Gläßer sieht CDU/CSU und SPD nun in der Pflicht. Eine solche Koalition, so der hallesche Volksbankchef, müsse „zwingend ihre breite Mehrheit aus der gesellschaftlichen Mitte nutzen, um die notwendigen Reformen rasch anzugehen.“ Diese liegen für ihn auf der Hand: Senkung der Energiepreise durch konsequente und technologieoffene Ausweitung des Energieangebots, zudem deutliche Entlastung bei Unternehmenssteuern und Bürokratie. „Die lähmenden Ketten müssen endlich gesprengt werden“, so der IHK-Präsident. Einst forderte Karl Marx die Arbeiter auf, sich von den Ketten zu befreien. Jetzt wollen das auch die Unternehmer/Banker – und wohl auch viele Arbeiter.

Amazon schafft 1.000 Jobs

Der Onlinehändler Amazon plant, in dreistelliger Millionenhöhe ein Logistikzentrum an der A 14 bei Könnern zu bauen. In dem neuen Lager, das andere Lager beliefern soll, werden laut Amazon 1.000 neue Jobs entstehen.

So wie das Logistikzentrum in Helmstedt soll auch der Bau in Könnern aussehen. Foto: Stefan Sobotta / WR Helmstedt

Abschied mit Rekordumsatz

Nach zwölf Jahren übergibt Christof Queisser die Führung von Rotkäppchen-Mumm an Silvia Wiesner. Queiser geht mit einem Rekordumsatz von 1,28 Milliarden Euro. Wie sich die Freyburger Sektkellerei gewandelt hat. (MZ)

Staffelstabübergabe bei Rotkäppchen-Mumm: Unternehmenschef Christof Queisser geht, Silvia Wiesner übernimmt. Foto: Rotkäppchen-Mumm

Bricht Tesla-Absatz wegen Musk ein?

Elon Musk ist Berater von US-Präsident Donald Trump und Unterstützer der AfD. Experten erwarten einen Schaden für die Automarke. Jetzt bricht der Absatz ein. Wie das Tesla-Fahrer aus der Region sehen. (MZ)

Elon Musk hat den E-Auto-Pionier Tesla aufgebaut. Seine Person ist untrennbar mit der Marke verbunden. Foto: Jae C. Hong/AP/dpa

Erst jeder dritte Ukrainer hat einen Job

Die Ukrainer finden immer öfter einen Job. Die Beschäftigungsquote liegt aber deutlich niedriger als in anderen EU-Staaten. Warum das so ist. (MZ)

Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ist der Anteil der Ukrainer, die in Deutschland arbeiten, gering. Grafik: Büttner

Mehr Wein verkauft

Die Winzervereinigung Freyburg-Unstrut kann die Verkäufe erhöhen. Eine schlechte Ernte 2024 führt aber zu Einschnitten. Es wird zudem ein neuer Geschäftsführer gesucht. (MZ)

Wasserstoff-Lkw bei BMW

Wasserstoffbetriebe Lkw von Iveco haben eine hohe Reichweite und lassen sich schnell betanken. Die Praxistauglichkeit wird jetzt vom BMW-Werk in Leipzig untersucht. (MZ)

Der Wasserstoff-Lkw aus dem BMW-Werk tankt an einer Tankstelle. Foto: BMW

Produktion geht nach Polen

Der Bremsenproduzent Knorr beschäftigt 60 Menschen am Standort Dresden. Nun sollen zwei Drittel der Veschäftigten ihre Arbeitsplätze verlieren. Die Produktion geht nach Polen. (MDR)

SKW fährt Produktion wieder hoch

Seit Januar stand eine der beiden Ammoniakanlagen bei SKW Piesteritz still. Jetzt steigert das Unternehmen die Produktion wieder, doch es gibt ein Aber. (VS)

Immobilienpreise wieder stabil

Der Immobilienmarkt in Sachsen-Anhalt hat sich beruhigt. Vielerorts sind Häuser günstiger geworden. Auch die Banken sehen eine Erholung. Ausreißer nach oben ist ein Ort im Harz.

Die Preise für Einfamilienhäuser in Sachsen-Anhalt sind in den kleineren Städten zuletzt noch gesunken. Grafik: Kroschel

Bautzener Wursthersteller insolvent

Der Wurst- und Fleischwaren-Hersteller Meisters Bautzen ist erneut in die Insolvenz gerutscht. Die Produkte des Unternehmens sind bei namhaften Einzelhändlern wie Edeka, Rewe und Kaufland erhältlich. Was bedeutet das jetzt für Kunden? (MZ)

Sachsen plant Auto-Krisen-Gipfel

Die sächsische Automobilbranche steht vor massiven Umbrüchen, die auch den Zulieferern Sorgen bereiten. Tausende Jobs sind in Gefahr. Die Landesregierung macht die Krise nun zur Chefsache. (LVZ)

Thüringer Brauerei ist insolvent

Die Rosenbrauerei Pößneck (Saale-Orla-Kreis) steckt in wirtschaftlicher Schieflage. Das Thüringer Unternehmen musste wegen sinkender Absätze Insolvenz anmelden. (MDR)