Foto: Jae C. Hong/AP/dpa

Halle/MZ/DPA. - Trotz des Anstiegs beim Verkauf von Elektroautos auf dem EU-Automarkt sind die Neuzulassungen des US-Elektroautopioniers Tesla im Januar eingebrochen. Wie der europäische Herstellerverband Acea in Brüssel mitteilte, ging ihre Zahl um knapp die Hälfte auf 7.517 Autos zurück. Der Volkswagen-Konzern behielt im Januar seine Marktführerschaft in der EU mit einem Anmeldeplus von knapp sechs Prozent auf fast 230.000 – in den Zahlen sind jedoch Verbrenner und E-Autos zusammengefasst.