Leipzig/MZ. - Erstmals werden in Deutschland in einem Pilotprojekt wasserstoffbetriebene Lkw in einem regelmäßigen Verkehr fahren. Der Autobauer BMW hat am Donnerstag mit dem Lkw-Hersteller Iveco zwei emissionsfreie Brennstoffzellen-Lkw in Betrieb genommen. „Die beiden Fahrzeuge kommen im Realbetrieb zwischen Leipzig, Landsberg und Nürnberg zum Einsatz, um die Praxistauglichkeit dieser Technologie zu erproben“, sagte Michael Nikolaides, Leiter Produktionsnetzwerk und Logistik von BMW. Die Lkw würden aus den bayrischen Lagern Teile für die Produktion ins Leipziger Werk liefern.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.