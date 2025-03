SLK: Die Woche im ganzen Salzland Was soll der FCM-Fan aus Schönebeck bloß seinen Enkeln erzählen?

Die Herausforderung, Hampelmänner zu jagen, die Suche nach Betten in Bernburg, ein Armbrust-Schütze, der das ganze Landgericht in Atem hält, eine tierische Sensation - und was sonst noch wichtig war in dieser Woche im Salzland.