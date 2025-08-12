Im Gewerbegebiet Güstener Straße befindet sich die größte Werkhalle der Region in Aschersleben. Und sie steht leer. Der Geschäftsführer von Petraluxe erläutert, warum die Produktion von Keramik-Großplatten eingestellt wurde.

Größte Ascherslebener Produktionshalle ohne Produktion: Was ist mit Petraluxe?

Das Tor der Firma Petraluxe in Aschersleben ist geschlossen. Die Firma hat die Produktion der großen Keramikplatten eingestellt.

Aschersleben/MZ - Die Parkplätze vor der 570 Meter langen Produktionshalle des Keramikherstellers Petraluxe in der Ascherslebener Siemensstraße sind seit langem leer. Auch auf dem Google-Satellitenfoto ist kein Auto zu sehen. Viele Ascherslebener fragen sich, was aus der einstigen Vorzeige-Investition geworden ist.