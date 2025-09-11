die kommende Landtagswahl ist gerade überall Thema – und trotzdem möchte ich Sie kurz in meine kleine Familienwelt entführen, hier entlang bitte:

Trommelwirbel ... and the winner is:

Vor etwa einem Jahr ist bei uns das Ressort „Familien und junge Zielgruppen“ gestartet. Dass wir in dieser kurzen Zeit schon einiges auf die Beine gestellt haben, macht mich richtig stolz: Unser Ferienmagazin etwa hat die Tage bei unserem Journalistenwettbewerb "Nah dran" den zweiten Platz in der Kategorie „Innovative Formate“ gewonnen. Falls Sie die Tipps für Ausflüge in Sachsen-Anhalt noch nicht kennen: Sie finden das komplette Magazin kostenlos in unserer App.

Wir haben in einem Magazin 147 Tipps aus dem ganzen Land zusammengestellt - selbst getestet und mit viel Liebe zusammengestellt. (Illustration: Frank Neumann)

Auch mit unserem Schulprojekt „Medienklasse“ durften wir jubeln – beim Zukunftspreis hat es in der Kategorie Monetarisierung für einen Platz auf dem Siegertreppchen gereicht. Ich freue mich riesig mit meinem Team und meinen Kolleginnen in Magdeburg!

Schule im Fokus

Apropos Medienklasse: Die ist gerade ins neue Schuljahr gestartet. Zum Auftakt haben wir das Projekt in Magdeburg vorgestellt – rund 50 Lehrkräfte aus ganz Sachsen-Anhalt waren dabei. Toll ist, dass wir in diesem Jahr sogar Unterstützung vom Landtag bekommen. Die Schülerinnen und Schüler dürfen gespannt sein, was kommt …

Einen Vorgeschmack gab es schon für die Klasse 6b des Elisabeth-Gymnasiums, die uns Anfang der Woche im Medienhaus in Halle besucht hat. Themen wie Fake News, Hassnachrichten und Cybermobbing standen auf dem Plan – und meine Kollegin Ariane Keller hat alle Fragen der Kids beantwortet. Zum Schluss gab’s dann noch einen Blick in ein echtes Medienurgestein: ins Druckhaus.

Die Klasse 6b des Elisabeth-Gymnasiums hat uns diese Woche besucht. (Foto: Ariane Keller)

Und nächste Woche? Da schauen wir uns den frisch erschienenen Bildungsmonitor genauer an. Die Zahlen sind nicht schön: Nirgendwo brechen Migranten so oft die Schule ab wie in Sachsen-Anhalt. Unser Bundesland ist von Rang 11 auf 13 abgerutscht – während Sachsen mal wieder Klassenprimus geworden ist. Was läuft dort im Schulsystem anders als bei uns? Haben Sie eine Idee? Schreiben Sie mir gern!

Rätselraten zum Start ins Wochenende

Zum Schluss gibt es von mir wie immer eine Quizfrage aus unserem Rückblick zur Woche: Sieben Tage, sieben Fragen, am Sonnabend in der Mitteldeutschen Zeitung zu lesen:

Wer tritt für die SPD zur Landtagswahl an? (Foto/Illustration: dpa/Quick)

Schlechte Umfragezahlen, aber viel Hoffnung auf Besserung. Die SPD setzt bei den Landtagswahlen im nächsten Jahr auf ihren Spitzenkandidaten ...

a) Andreas Schmidt.

b) Steffen Eichner.

c) Armin Willingmann.

Die Auflösung finden Sie wie immer am Sonnabend in Ihrer Mitteldeutschen Zeitung.

Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Vielleicht sehen wir uns zum Fontänefest in Halle?

Jessica Quick