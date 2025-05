„Alles neu macht der Mai" - dieser fünfte Monat des Jahres gilt auch als der Wonnemonat. Wir bestaunen den Blumenmond, es sprießt allüberall und blüht auf. Und wir genießen die schon wärmenden Sonnenstrahlen und die immer länger werdenden hellen Abende.

Die Straßenbahn wird zum Standesamt

Romantische Hochzeits-Premiere in der Naumburger Straßenbahn: Kerstin Onemichl und Stefan Schleußner haben sich getraut. (Foto: Katja Blüher)

Es ist der Monat des Aufbruchs - in diesem Jahr sogar politisch mit dem Start der neuen Bundesregierung. Aber für viele ist es auch die perfekte Zeit für einen persönlichen Neustart, zum Beispiel ins Eheglück. In Naumburg geht dies ab sofort in der kleinen, aber feinen Straßenbahn „Ille“. Mein Kollege Harald Boltze berichtet hier über die Premiere und verrät: Auch Sie können sich dort noch trauen - am 4. Juni, 12. Juli, 22. August und 12. Dezember sind noch frei. Für Standesbeamtin Kerstin Onemichl war es in doppelter Hinsicht eine besondere Hochzeit - nämlich ihre eigene. Übrigens: Während der Fahrt ist die Zeremonie untersagt. So viel Ordnung muss dann sein. Das Ruckeln und Zuckeln bringt dann das wahre Leben mit sich.

Der Laden im Dorf wird wieder belebt und beliebt

Mehr Leben zieht in einige Dörfer und kleinere Gemeinden unseres Landes ein. In etlichen suchen Einwohner Partner, um wieder eine Verkaufsstelle im Ort zu bekommen. Sie heißen „Tante Enso“ oder „Schopp“. Im Harz bemühen sich gerade die Einwohner von Badeborn und Radisleben, ihre Dorfläden neu zu beleben. Rita Kunze hat sich dort näher umgesehen und beschreibt, wie mit viel Engagement und Unterstützung die Idee auf den Weg gebracht wird.

Wittenberg blüht auf

Blütenträume reifen auch in Wittenberg: In zwei Jahren fällt dort der Startschuss für die Landesgartenschau. Nunmehr ist das Führungsduo für das große Ereignis komplett. Zu Janine Stiller, die in der Stadtverwaltung bislang als Chefin der Stadtentwicklung arbeitete, ist jetzt Michael Steinland hinzugestoßen, der als der Mann hinter den Kulissen zahlreicher Gartenschauen umfangreiche Erfahrungen hat. Was sie sich von dem Großereignis für die Lutherstadt versprechen - unser Reporter Julius Jasper Topp hat mit beiden gesprochen.

Historisches verdammt heutig

Die in Halle lebende Bildhauerin Julia Schleicher vor ihrer „Wolke“, neben ihr Mitkurator Björn Hermann (Foto: Maik Schumann)

Eine ganz andere Landesausstellung ist bereits am vorigen Wochenende eröffnet worden. Der Kunstparcours „Glühende Horizonte“ in Allstedt (Mansfeld Südharz) ist Teil der dezentralen Landesausstellung zur Erinnerung an den Bauernkrieg vor 500 Jahren. Unser Kulturkorrespondnt Andreas Montag hat sich das Open-air-Event schon einmal angeschaut: „Es kommt einem verdammt heutig vor“, schreibt er. Aber lesen Sie es selbst und/oder schauen Sie es sich direkt an.

Bekannte und unbekannte Friedensengel

Wer wünscht sich in diesen Zeiten nicht auch einen Friedensengel? In Bernburg werden sie alles zwei Jahre von der dort ansässigen Stiftung Evangelische Jugendhilfe St. Johannis ausgezeichnet. Vorigen Freitag erhielt die ZDF-Moderatorin Dunja Hayali den mit 5.000 Euro dotierten Preis. Sie wurde in der Kategorie „prominentes öffentliches Wirken“ ausgezeichnet. Weniger prominent, aber nicht weniger beeindruckend sind die Preisträger in den Kategorien „Der unbekannte Friedensengel“ und „Die beispielhafte Initiative“. Carsten Roloff war vor Ort und stellt diese beispielhafte Initiative näher vor. Ich freue mich jedenfalls alle zwei Jahre, als Teil der Jury Einblicke in das beeindruckende und wichtige ehrenamtliche Wirken von Menschen in und aus unserer Region zu erhalten.

David gegen Goliath im Basketball

Es hatte schon etwas von einem Abschied: Michael Devoe klatscht mit den Fans in Weißenfels ab. (Foto: IMAGO/Eckehard Schulz)

Geradezu himmlischen Beistand brauchen auch die Basketballer vom Syntainics MBC aus Weißenfels, wenn sie am Samstag beim großen FC Bayern auflaufen. Nach zwei deutlichen Niederlagen ist nur noch durch einen Sieg ein weiteres Rückspiel bei den Playoffs in Weißenfels möglich. Dabei gilt diese Saison schon jetzt bei den Weißenfelsern mit dem erstmaligen Erreichen der Playoffs und dem Pokalsieg als historisch. Ich war vor zwei Wochen dort, als der „Wolfsbau“ im Saisonfinale zum Hexenkessel wurde. Und wer weiß: Beim Kampf David gegen Goliath - kleinstes Saison-Budget der Liga versus größter Etat - ist vielleicht doch noch eine Überraschung möglich.

Auf zur Radpartie am 15. Juni

Wenn Sie nicht nur zuschauen, sondern selber Sport betreiben wollen, wie wäre es dann mit unserer traditionellen Radpartie. Nach einer Unterbrechung durch Corona richten wir diese beliebte Freizeitveranstaltung seit 2022 abwechselnd im Süden und Norden unseres Landes aus. Am 15. Juni freuen sich in diesem Jahr die Kollegen der Volksstimme wieder auf zahlreiche große und kleine Radlerinnen und Radler, die auf vier Rundkursen die Regionen rund um die Landeshauptstadt erkunden wollen. Wunderbare Streckenverläufe mit Rückenwindgarantie (zumindest teilweise) entlang Elbe und Ohre, das beeindruckende Wasserstraßenkreuz Hohenwarthe, gastfreundliche Mittagspausenorte, wenige Höhenmeter – alle Informationen rund um den Tag und wie Sie sich noch anmelden können, finden Sie hier.

MZ öffnet wieder das Gläserne Büro in Halles Hauptbahnhof

Die blaue MZ-Schwalbe (Foto: Dirk Skrzypczak)

Auf zwei Rädern - allerdings mit Elektoantrieb - ist ab sofort auch das Team unserer Lokalredaktion Halle unterwegs: mit einer blauen E-Schwalbe und dem Slogan „Reporter im Anflug“. Zu sehen ist sie ab 1. Juni auch im Hauptbahnhof. Dann kehrt die Lokalredaktion in das umgebaute Gläserne Büro zurück. Das muss am Kindertag gefeiert werden. An dem Tag laden wir ab 11 Uhr zu einem Familienfest an und in den Bahnhof ein.

Genussmomente mit dem edelsten Gemüse aus unserer Region

Und dann sind wir auch schon im Juni. Nun aber wünsche ich Ihnen zunächst einmal ein schönes letztes komplettes Maiwochenende und einen guten Start in die neue Woche, die mit Christi Himmelfahrt ja auch noch einen Feiertag bereit hält. Und wenn Sie die Tage besonders genießen wollen - in unserer Region sprießt gerade der Spargel. Wir sind mitten in der Saison und nach unserem Recherchen ist das edle Gemüse in diesen letzten Maitagen besonders günstig.

Genießen Sie diese Zeit!Herzliche Grüße

Ihr Marc RathChefredakteur